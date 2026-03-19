Gelinim Mutfakta Dönüş Hanım hıçkıra hıçkıra ağladı! Gelinlerden oğlu gibi oyuncu tepkisi

Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bugün ekrana gelen bölümüne Cansu ve kayınvalide Dönüş Hanım'ın kavgası damga vurdu. Kaynanalar odasında adeta fırtınalar koparan Dönüş Hanım, hıçkıra hıçkıra ağlayarak, gelini Cansu'dan hesap sordu. 'Otel de kalıyorum' diyen Dönüş Hanım'a kayınvalideler destek olurken, gelinler 'oğlu gibi oyuncu' değerlendirmesinde bulundu. Sosyal medyayı da ikiye bölen görüntüler sonrası Gelinim Mutfakta'da bugün yaşanan detaylar saatler geçtikçe merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da Cansu ve Dönüş Hanım arasında ne oldu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA DÖNÜŞ HANIM HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADI

Gelinim Mutfakta'nın nefes kesen bugünkü bölümünde gerilim adeta zirve yaptı. Geldikleri günden bu yana çok iyi anlaştıkları gözlenen Cansu ve kayınvalide arasında, final gününe bir gün kala ipler adeta koptu.

Yarışma için İstanbul'a gelen Dönüş Hanım 'Geldiğimden beri otelde kalıyorum' diyerek, kayınvalideler odasından Cansu'ya ateş püskürdü. 'Sen neden gerçekleri söylemiyorsun' diyen kaynana, 'Oğlumun evini daha ilk defa gördüm. Huzurları bozulmasın diye otele gittim' diyerek hıçkırıklara boğuldu.

GELİNLERDEN OĞLU GİBİ OYUNCU TEPKİSİ

Dönüş Hanım'ın bu denli öfkelenip sinirlenmesi, kayınvalideler odasında üzüntü oluştururken, görüntüleri izleyen gelinler de Dönüş Hanım'ın tamamen rol yaptığını düşündü. 'Oğlu gibi o da oyuncu' diye tepki gösteren yarışmacılar, Cansu'nun yanında durdu.

Bununla beraber Cansu'nun eşiyle kavga etmesinden sonra da hala eve dönmediği öğrenildi. 'Kocam benden özür bile dilemedi. Ben annemin evindeyim hala. Kayınvalidem yalan konuşuyor. Ben gittim, geldi kendisi oğlunun evinde oturuyor. Anne oğul bensiz çok mutlu belli ki' diyerek hem kaynanasının tüm söylediklerine adeta sitem etti.

Yaşanan bu olay Gelinim Mutfakta izleyicisinin kafasını karıştırırken, Cansu'nun mu yoksa kaynana Dönüş Hanım'ın mı söylediği doğru, merak konusu oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 19 MART 2026 PERŞEMBE ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da günün sonunda çeyrek altın alan gelin de açıklandı. Tuğba en yüksek puanı alarak çeyreği yakasına takarken, gün sonu oluşan puan tablosuna birlikte göz atalım...

Tuğba - 21

Alime - 16

Dilanay - 15

Cansu - 8