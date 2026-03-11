Gelinim Mutfakta'da kayınvalideler birbirine girdi! Süheyla ve Tijen tüyolaştı mı?

Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde kayınvalidelerin tartışması ekranlarda fırtınalar estirdi. Tadım yapacakları sırada bekleme odasında bekleyen Tijen Hanım ve Süheyla Hanım arasında gelişen tüyolaşma iddiası stüryoyu birbirine kattı. Mürüvet Hanım, ki kayınvalideyi bekleme odasında basınca olanlar oldu. Gelinim Mutfakta'ya yeni katılan Dönüş Hanım'ın da olaya dahil olmasıyla, Gelinim Mutfakta kritiğin yapıldığı bölümde nefes kesen anlar yaşandı. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KAYINVALİDELER BİRBİRİNE GİRDİ

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün çeyrek altın verirken, Cuma günü yapılan haftalık performans sonucuna göre de 10 altın bilezik dağıtıyor.

Gelin ve kaynanaların bitmeyen kavgaları stüdyoda yaşanırken, bu defa kayınvalideler birbirne girdi. Gelinim Mutfakta'ya yeni katılan Mürüvet Hanım, Tijen ve Süheyla Hanım'ı tadım bekleme odasında yakalsdı ve ortalık ayağa kalktı.

SÜHEYLA VE TİJEN TÜYOLAŞTI MI?

Mürüvet Hanım tadım bekleme odasında Süheyla ve Tijen'i gizli gizli basması sonrası büyük tepki gösterdi. Üstüne bir de kaynanalar tarafından odadan kovulan Mürüvet Hanım, 'Ben muhtarlık yaptım. Beni bu odadan kovamazsınız' diyerek, kıyametleri kopardı.

Eğlencenin ve rekabetin bol olduğu Gelinim Mutfakta'da yaşanan bu olay, kritik bölümün yapıldığı zamanda Aslı Hünel tarafından masaya yatırıldı.

Mürüvet Hanım, kayınvalide Süheyla ve Tijen'in kulis yaptığını ve tüyolaştığını iddia etti. 'Ben girince sustular ve beni odadan kovdular' dşyen Mürüvet Hanım'ın anlattıkları sonrası yayınlanan görüntüler hem kayınvalideleri hem de Aslı Hünel'i oldukça sinirlendirdi.

TÜYOLAŞMA İDDİALARINI REDDETTİLER!

Gelinim Mutfakta'nın daimi kayınvalideleri Süheyla ve Tijen Hanım, tüyolaşma iddialarını tamamen reddetti. Bununla beraber, yayınlanan görüntülerde Dönüş Hanım'ın isminin geçmesi de dikkatlerden kaçmadı. Dönüş Hanım olayın ayrıntılarını kurcalarken, kayınvalidelerden de cevap gecikmedi.

Dönüş Hanım'ın oğlunun ilk nişanlısına aldığı takıları ve ev eşyalarını gelini Cansu'nun kullanmasına yönelik konuşma gerçekleştirdiklerini söyleyen kaynanalar, Dönüş Hanım ve Cansu'nun dedikodusunu yaptıklarını da itiraf ettileri. Büyük tepki alan olay sonrası Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan gelin de açıklandı.

GELİNİM MUTFAKTA 11 MART ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altını alan gelin Tuğba oldu.

Tuğba - 22

Alime - 20

Dilanay - 8

Cansu - 7