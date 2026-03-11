Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Biyografi
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta Dilanay kimdir? Gelinim Mutfakta'da Emre'nin eşi merak edildi

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Dilanay, sosyal medyada daha yarışmaya katılmadan gündem olmayı başardı. Haftanın ilk günü eşi Emre'nin katıldığı yarışmada, Dün yayınlanan bölümle beraber Emre'nin eşi Dilanay'da dahil oldu. Peki Gelinim Mutfakta Dilanay kimdir? Emre'nin eşi Dilanay mesleği nedir? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gelinim Mutfakta Dilanay kimdir? Gelinim Mutfakta'da Emre'nin eşi merak edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 15:38

Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran Gelinim Mutfakta'ya yeni katılan Dilanay Bulut, daha ilk dakikalardan kaynanası Mürüvet Hanım'la yaptığı şiddetli tartışmalarla konuşulmaya başlandı. Gelinim Mutfakta'ya eşi yerine 1 günlüğüne katılan ve izleyicinin beğenisini kazanan Emre'nin eşi Dilanay da arama motorlarında sıkça araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. Peki Gelinim Mutfakta Dilanay kimdir, mesleği nedir? İşte Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken gelini Dilanay hakkında merak edilen tüm detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA DİLANAY KİMDİR?

'in sunumuyla gerçekleşen 'nın 9 - 13 Mart haftasında yarışan Dilanay Hanım, hem sosyal medyada hem de izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Gelinim Mutfakta Dilanay kimdir? Gelinim Mutfakta'da Emre'nin eşi merak edildi

Dilanay Hanım 9 Mart 2026 Pazartesi günü yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle, yarışmaya dün itibarıyla katılmış ve çok kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekmiştir.

Gelinim Mutfakta Dilanay kimdir? Gelinim Mutfakta'da Emre'nin eşi merak edildi

Pazartesi günü Dilanay'ın eşi Emre Bey, 1 günlüğüne eşi için yarışmış ve gün sonu da çeyreği yakasına takmıştır. Dilanay Bulut'un çalışıp, Emre Bey'in ev hanımlığı yaptığı evlilik hem beğeni kazanmış hem de eleştirilmişti. Özellikle kayınvalide Mürüvet Hanım'ın bu durumdan hoşnut olmaması, kaynanalar odasında da pek çok dedikodu yapılmasına neden olmuştu.

Gelinim Mutfakta Dilanay kimdir? Gelinim Mutfakta'da Emre'nin eşi merak edildi

10 Mart Salı günü Dilanay'ın yarışmaya katılmasıyla stüdyoda gerilim daha da arttı. Dilanay ve kaynanası Mürüvet Hanım arasında tansiyon iyice fırladı.

Gelinim Mutfakta Dilanay kimdir? Gelinim Mutfakta'da Emre'nin eşi merak edildi

Dilanay Hanım'ın iki ismi bulunuyor. Çok yakın çevresine Seda ismini kullanan yarışmacı, Gelinim Mutfakta'da Dilanay olarak yarışmakta. Sağlık sorunları halen devam eden yarışmacının Gelinim Mutfakta performansı ise oldukça beğenildi.

Gelinim Mutfakta Dilanay kimdir? Gelinim Mutfakta'da Emre'nin eşi merak edildi

EMRE'NİN EŞİ DİLANAY SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Gelinim Mutfakta'ya eşi yerine katılan Musa Emre Erbi'nin eşi Dilanay Bulut, çalışkanlığı, dobra yorumları ve tazrıyla sosyal medyada adeta damga vurdu.

Gelinim Mutfakta Dilanay kimdir? Gelinim Mutfakta'da Emre'nin eşi merak edildi

Eşinin evde oturmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Dilanay Hanım; 'Eşim hiç bir iş teklifini beğenmiyor. Bu neden evde işe gitmiyor' diyerek, yarışmada kendisiyle yapılan yorumlara sert tepki gösterdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Alime'den tüyolaşma düellosu! Gelinlerden karşılıklı sert sözler peş peşe geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta'da tam puan alan Şah Pilavı nasıl yapılır? Bu püf noktasıyla parmak ısırtacak
ETİKETLER
#aslı hünel
#Gelinim Mutfakta
#Emre Kartal
#Dilanay Bulut
#Mürüvet Hanım
#Biyografi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.