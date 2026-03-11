Gelinim Mutfakta Dilanay kimdir? Gelinim Mutfakta'da Emre'nin eşi merak edildi

Kanal D ekranlarında izlenme rekorları kıran Gelinim Mutfakta'ya yeni katılan Dilanay Bulut, daha ilk dakikalardan kaynanası Mürüvet Hanım'la yaptığı şiddetli tartışmalarla konuşulmaya başlandı. Gelinim Mutfakta'ya eşi yerine 1 günlüğüne katılan ve izleyicinin beğenisini kazanan Emre'nin eşi Dilanay da arama motorlarında sıkça araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. Peki Gelinim Mutfakta Dilanay kimdir, mesleği nedir? İşte Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken gelini Dilanay hakkında merak edilen tüm detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA DİLANAY KİMDİR?

Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta'nın 9 - 13 Mart haftasında yarışan Dilanay Hanım, hem sosyal medyada hem de izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Dilanay Hanım 9 Mart 2026 Pazartesi günü yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle, yarışmaya dün itibarıyla katılmış ve çok kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekmiştir.

Pazartesi günü Dilanay'ın eşi Emre Bey, 1 günlüğüne eşi için yarışmış ve gün sonu da çeyreği yakasına takmıştır. Dilanay Bulut'un çalışıp, Emre Bey'in ev hanımlığı yaptığı evlilik hem beğeni kazanmış hem de eleştirilmişti. Özellikle kayınvalide Mürüvet Hanım'ın bu durumdan hoşnut olmaması, kaynanalar odasında da pek çok dedikodu yapılmasına neden olmuştu.

10 Mart Salı günü Dilanay'ın yarışmaya katılmasıyla stüdyoda gerilim daha da arttı. Dilanay ve kaynanası Mürüvet Hanım arasında tansiyon iyice fırladı.

Dilanay Hanım'ın iki ismi bulunuyor. Çok yakın çevresine Seda ismini kullanan yarışmacı, Gelinim Mutfakta'da Dilanay olarak yarışmakta. Sağlık sorunları halen devam eden yarışmacının Gelinim Mutfakta performansı ise oldukça beğenildi.

EMRE'NİN EŞİ DİLANAY SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Gelinim Mutfakta'ya eşi yerine katılan Musa Emre Erbi'nin eşi Dilanay Bulut, çalışkanlığı, dobra yorumları ve tazrıyla sosyal medyada adeta damga vurdu.

Eşinin evde oturmasından rahatsızlık duyduğunu dile getiren Dilanay Hanım; 'Eşim hiç bir iş teklifini beğenmiyor. Bu neden evde işe gitmiyor' diyerek, yarışmada kendisiyle yapılan yorumlara sert tepki gösterdi.