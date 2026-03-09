Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Alime'den tüyolaşma düellosu! Gelinlerden karşılıklı sert sözler peş peşe geldi

Gelinim Mutfakta'ya bugün Ayten ve Alime'nin tüyolaşma düellosu damga vurdu. Yeni yarışmacı Mürüvet Hanım'ın verdiği 1 puan ortalığı karıştırdı. Ayten ve Alime arasında yaşanan sözlü düello, izleyiciyi ekran başına kilitledi. İşte Gelinim Mutfakta 9 Mart Pazartesi gününden dikkat çeken detaylar...

09.03.2026
09.03.2026
Kanal D'nin yoğun ilgi gören programı Gelinim Mutfakta'ya tüyolaşma vakası yeniden gündeme geldi. 9 - 13 Mart haftasının ilk gününde yaşanan gerginlik, Alime'nin düşük puanı almasıyla başladı. Yarışmaya yeni katılan Emre Bey ve annesi Mürüvet Hanım, büyük ses getirmişken, Mürüvet Hanım'dan Alime'ye giden düşük puan, stüdyoda tansiyonu yükseltmeye yetti. Ayten ve Alime arasında yaşanan sözlü düello, sosyal medyada anında gündem oldu. İşte Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeler...

GELİNİM MUTFAKTA'DA AYTEN VE ALİME'DEN TÜYOLAŞMA DÜELLOSU

Kanal D'nin dikkat çeken yarışması Gelinim Mutfakta'da 9 Mart 2026 Pazartesi günü yaşanan tartışma sonrası ortalık karıştı. Alime'nin Ayten'e söyledikleri stüdyoda gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Alime'den tüyolaşma düellosu! Gelinlerden karşılıklı sert sözler peş peşe geldi

'da yaşanan bu kavga, Mürüvet Hanım'ın tadım yaptığı sırada başladı. Yeni yarışmacı Mürüvet Hanım, Alime'nin tabağına bir puanı basınca Alime resmen çıldırdı.

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Alime'den tüyolaşma düellosu! Gelinlerden karşılıklı sert sözler peş peşe geldi

Sinirlerine hakim olamayan Alime soluğu tadım masasında aldı. Mürüvet Hanım'a 'Emeğimize yazık' diyerek sert çıkışan Alime'ye Ayten'den beklenmedik hamle geldi. 'Mürüvet teyze sen Alime'yi boşver, kendisi potada diye sana bu kadar yükleniyor' diyen Ayten'e Alime'de sert sözlerle yüklendi.

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Alime'den tüyolaşma düellosu! Gelinlerden karşılıklı sert sözler peş peşe geldi

'TÜYOLAŞARAK ALTINLARI ALMIYORUM'

Haftanın başında Alime ve Ayten arasında yaşanan bu gerginlik, daha önce Gelinim Mutfakta'ya konu olan tüyolaşma iddiasını da gündeme getirdi.

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Alime'den tüyolaşma düellosu! Gelinlerden karşılıklı sert sözler peş peşe geldi

Mürüvet Hanım'a destek çıkan Ayten'in söylediği sözlere karşılık; 'Ben onlar gibi tüyolaşmıyorum. Hakkımla yemek yaptığım için potalarda sürünüyorum. Hürü Hanım Ayten'e 5'leri verdiği için, güzel tüyo Ayten'e altınları kazandırıyor' diyen Alime, hem Ayten'i hem de kayınvalidesini hedef aldı.

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Alime'den tüyolaşma düellosu! Gelinlerden karşılıklı sert sözler peş peşe geldi

GELİNİM MUTFAKTA 6 MART CUMA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma 10 altın bileziği alan yarışmacı Tuğba oldu. Toplam 84 puanla altınları almaya hak kazanan yarışmacıyı Ayten ise 77 puanla geriden izledi.

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Alime'den tüyolaşma düellosu! Gelinlerden karşılıklı sert sözler peş peşe geldi

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 6 Mart 2026 Cuma günü elen isim Büşra oldu. Tam bir hafta yarışmada kalan Büşra ve kayınvalidesi Emine Hanım haftanın sonunda 55 puan alarak Gelinim Mutfakta'ya veda ettiler.

Aşkım Kapışmak Gelinim Mutfakta stüdyosunda! Aşkım Kapışmak'tan gelin ve kayınvalidelere altın değerinde tüyolar
Gelinim Mutfakta'da tam puan alan Şah Pilavı nasıl yapılır? Bu püf noktasıyla parmak ısırtacak
ETİKETLER
#yarışma
#Gelinim Mutfakta
#Ayten Uncuoğlu
#Alime
#Tüyolaşma
#Magazin
