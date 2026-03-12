Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta'da Alime gözyaşlarına boğuldu! Kaynanaya Tunacan'ın yüzünü göremezsin çıkışı

Gelinim Mutfakta'da kayınvalide Tijen ve gelini Alime arasında günlerdir süren tapu davası, Tijen Hanım'ın yaptığı dikkat çeken bir hamle ile yeniden gündeme geldi. Alime'yi ağlatan tapu gelişmesi sonrası, Tijen Hanım'a 'Oğlun Tunacan'ın yüzünü de göremezsin' diyen Alime, kaynanaya resti adeta çekti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 17:07

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'nın bügün yayınlanan bölümüne Tijen Hanım'ın tapu hamlesi damga vurdu. Küçük geline yazlık evin tapusunu veren Tijen Hanım, Alime'den sert tepki alırken, yayınlanan görüntülerle beraber, Alime gözyaşlarına hakim olamadı. Altınların dağıtıldığı yarışmada kaynana gelin arasında yaşanan bu olay, ekranlara damga vurdu. İşte Gelinim Mutfakta'da Tijen Hanım ve Alime arasında yaşanan tapu davası...

GELİNİM MUTFAKTA'DA ALİME GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken kayınvalidesi Tijen Hanım ve gelini Alime arasında tansiyon bir an olsun düşmüyor.

Gelinim Mutfakta'da Alime gözyaşlarına boğuldu! Kaynanaya Tunacan'ın yüzünü göremezsin çıkışı

Daha öncede gündeme gelen tapu krizi, bugün küçük gelin Özleme yazlık tapu verilmesiyle zirve yaptı. Tijen Hanım'ın küçük gelinine yazlık alması, Alime'yi resmen küplere bindirdi. Alime, 'Neden beni sevmiyor?' sözleriyle Tijen Hanım'a hesap sorarken, gözyaşlarına da hakim olamadı.

Gelinim Mutfakta'da Alime gözyaşlarına boğuldu! Kaynanaya Tunacan'ın yüzünü göremezsin çıkışı

KAYNANAYA 'TUNACAN'I GÖREMEZSİN' ÇIKIŞI

Kayınvalide Tijen, Foça'da bulunan arsasına yazlık yaptırıp, tapusunu da küçük gelin Özlem'e verince, stüdyoda kıyamet koptu.

Gelinim Mutfakta'da Alime gözyaşlarına boğuldu! Kaynanaya Tunacan'ın yüzünü göremezsin çıkışı

'Küçük bir yazlık, büyütülecek durum yok' diyen Tijen Hanım, yazlığın görüntüleri yayınlanınca, hem gelinlerden hem de Aslı Hünel'den büyük tepki aldı.

Gelinim Mutfakta'da Alime gözyaşlarına boğuldu! Kaynanaya Tunacan'ın yüzünü göremezsin çıkışı

Kendi oturduğu evin tapusunu bile Alime'ye vermeyen Tijen Hanım'a Alime'den şoke eden bir çıkış geldi.
'Hep eşimi sevdiğim için, bana yapılan haksızlıklara hep tamam diyordum. Daha bundan sonra sen de Tunacan'ın yüzünü göremezsin.

Gelinim Mutfakta'da Alime gözyaşlarına boğuldu! Kaynanaya Tunacan'ın yüzünü göremezsin çıkışı

Artık ya annesi, ya da ben' diyen Alime, Tijen Hanım'a da resti çekti. Küçük gelin Özleme verilen tapunun krizi daha uzun süre Gelinim Mutfakta'da sürecek gibi görünüyor.

Gelinim Mutfakta'da Alime gözyaşlarına boğuldu! Kaynanaya Tunacan'ın yüzünü göremezsin çıkışı

GELİNİM MUTFAKTA 12 MART 2026 ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Mart 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde çeyrek altını alan gelin Tuğba oldu.

Tuğba - 17

Dilanay - 15

Alime - 11

Cansu - 2

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta'da kayınvalideler birbirine girdi! Süheyla ve Tijen tüyolaştı mı?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta Dilanay kimdir? Gelinim Mutfakta'da Emre'nin eşi merak edildi
ETİKETLER
#çeyrek altın
#Gelinim Mutfakta
#Alime
#Tijen Hanım
#Tapu Krizi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.