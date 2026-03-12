Gelinim Mutfakta'da Alime gözyaşlarına boğuldu! Kaynanaya Tunacan'ın yüzünü göremezsin çıkışı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın bügün yayınlanan bölümüne Tijen Hanım'ın tapu hamlesi damga vurdu. Küçük geline yazlık evin tapusunu veren Tijen Hanım, Alime'den sert tepki alırken, yayınlanan görüntülerle beraber, Alime gözyaşlarına hakim olamadı. Altınların dağıtıldığı yarışmada kaynana gelin arasında yaşanan bu olay, ekranlara damga vurdu. İşte Gelinim Mutfakta'da Tijen Hanım ve Alime arasında yaşanan tapu davası...

GELİNİM MUTFAKTA'DA ALİME GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken kayınvalidesi Tijen Hanım ve gelini Alime arasında tansiyon bir an olsun düşmüyor.

Daha öncede gündeme gelen tapu krizi, bugün küçük gelin Özleme yazlık tapu verilmesiyle zirve yaptı. Tijen Hanım'ın küçük gelinine yazlık alması, Alime'yi resmen küplere bindirdi. Alime, 'Neden beni sevmiyor?' sözleriyle Tijen Hanım'a hesap sorarken, gözyaşlarına da hakim olamadı.

KAYNANAYA 'TUNACAN'I GÖREMEZSİN' ÇIKIŞI

Kayınvalide Tijen, Foça'da bulunan arsasına yazlık yaptırıp, tapusunu da küçük gelin Özlem'e verince, stüdyoda kıyamet koptu.

'Küçük bir yazlık, büyütülecek durum yok' diyen Tijen Hanım, yazlığın görüntüleri yayınlanınca, hem gelinlerden hem de Aslı Hünel'den büyük tepki aldı.

Kendi oturduğu evin tapusunu bile Alime'ye vermeyen Tijen Hanım'a Alime'den şoke eden bir çıkış geldi.

'Hep eşimi sevdiğim için, bana yapılan haksızlıklara hep tamam diyordum. Daha bundan sonra sen de Tunacan'ın yüzünü göremezsin.

Artık ya annesi, ya da ben' diyen Alime, Tijen Hanım'a da resti çekti. Küçük gelin Özleme verilen tapunun krizi daha uzun süre Gelinim Mutfakta'da sürecek gibi görünüyor.

GELİNİM MUTFAKTA 12 MART 2026 ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Mart 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümünde çeyrek altını alan gelin Tuğba oldu.

Tuğba - 17

Dilanay - 15

Alime - 11

Cansu - 2