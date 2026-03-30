Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında yeni bir adımın atıldığını belirterek, Kalkınma Ajansları ile 3 milyar lira tutarında faizsiz finansman desteğini 31 şehirde hayata geçirileceğini söyledi.



Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen 400 milyon dolar bütçeli Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi'nde yeni bir adımın atıldığını bildirerek, "3 milyar lira tutarında Faizsiz Finansman Desteği programını 10 Kalkınma Ajansımız ile 31 ilimizde eş zamanlı olarak ilan ediyoruz. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere, yeşil geçiş sürecinden etkilenecek grupların istihdamını destekliyoruz.Öncelikli sektörlerde kaynak verimliliği, temiz üretim, döngüsel ekonomi ve emisyon azaltıcı yatırımlarla yeşil geçişi hızlandırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

HABERİN ÖZETİ Bakan Kacır, Sıfır Atık Günü'nde duyurdu! Yeşil dönüşüme 3 milyar TL destek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında Kalkınma Ajansları ile 31 ilde 3 milyar lira tutarında faizsiz finansman desteği verileceğini duyurdu. Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi, Dünya Bankası iş birliğiyle 400 milyon dolar bütçeyle hayata geçiriliyor. Destek programı, kadınlar ve gençler başta olmak üzere yeşil geçiş sürecinden etkilenecek grupların istihdamını desteklemeyi amaçlıyor. Öncelikli sektörlerde kaynak verimliliği, temiz üretim, döngüsel ekonomi ve emisyon azaltıcı yatırımlar desteklenecek. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu doğrultusunda, kalkınma ajansları aracılığıyla 81 ilde yeşil dönüşüm ve sosyal kapsayıcılık güçlendirilecek.





Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu doğrultusunda, kalkınma ajansları eliyle 81 ilde yeşil dönüşümü ve sosyal kapsayıcılığı güçlendirdiklerini kaydeden Kacır, şehirlerin refahına büyük katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ayrıntılı bilgiye; https://www.sanayi.gov.tr/bolgesel-kalkinma-faaliyetleri/uluslararasi-projeler/01179b internet adresinden ulaşılabilecek.