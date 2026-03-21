Bakan Kacır görüntüleri paylaştı! Milli seyir füzesi SOM-J hedefi tam isabetle vurdu

Bakan Kacır sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada TÜBİTAK SAGE tarafından milli imkanlarla geliştirilen seyir füzesi SOM-J'nin hedefi tam isabet vurduğunu duyurdu. Bakan Kacır SOMJ füzesinin kabiliyetlerini gösteren videoyu paylaşarak, " Alçaktan uçuş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğiyle kritik taarruz görevleri için geliştirilen füzemiz; yüksek hassasiyet ve düşük görünürlük özellikleriyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak" dedi.

HEDEFİ TAM İSABET VURDU

SOM-J'nin stratejik sahada Türkiye'nin caydırıcılığını önemli ölçüde artıracağını vurgulayan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TÜBİTAK SAGE imzalı milli seyir füzemiz SOMJ, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefini tam isabetle vurdu. Alçaktan uçuş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğiyle kritik taarruz görevleri için geliştirilen füzemiz; yüksek hassasiyet ve düşük görünürlük özellikleriyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak."

DÜŞÜK GÖRÜNÜRLÜK, YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİ

Kacır, SOM-J'nin KAAN ve KIZILELMA platformlarına entegrasyon sürecinin de tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Füzenin teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Kacır, SOM-J'nin düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, atış sonrası kontrol ve ağ destekli harekat yetenekleriyle öne çıktığını belirtti. Kacır, füzenin kızılötesi görüntülemeli arayıcı başlık, otomatik hedef algılama ve zırh delici harp başlığına sahip olduğunu; kara hedeflerinin yanı sıra sabit ve hareketli su üstü unsurlara karşı da etkin şekilde kullanılabildiğini kaydetti.

Aynı zamanda Kacır açıklamasında, "Bu başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımızı, gece gündüz gayret gösteren mühendislerimizi ve teknisyenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.