Altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş'ten altın için Nisan uyarısı

Öte yandan küresel merkez bankalarının para politikalarına da değinen Memiş, faiz tarafında bir değişim yaşanmadığını vurguladı. "Amerika Merkez Bankası, FED başta olmak üzere İngiltere, Avrupa ve birçok merkez bankası faiz indirimi yapmadı. Yani faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Merkez bankalarının faizlerde tekrar yükselişe geçme ihtimali piyasalar tarafından fiyatlanmaya başlandı" şeklinde konuştu.

