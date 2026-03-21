Altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş'ten altın için Nisan uyarısı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gram altın fiyatı 7 bin liranın altına sarktı. Peki bu düşüş ne kadar geçerli olacak? Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş yatırımcılar için Nisan ayına dikkat çekti.
Özellikle jeopolitik risklerin artışı, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve merkez bankalarının politikalarının altın ve gümüş piyasaları üzerindeki etkilerine değinen Memiş, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Memiş, Amerika ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının şiddetini artırarak devam ettiğini belirterek, bu durumun enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtığını ifade etti. "Özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişler dikkat çekici. Brent petrolün varil fiyatı 115 dolar seviyesine kadar, dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine kadar yükseldi" diyen Memiş, bu gelişmelerin Körfez ülkeleri üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu söyledi.
Körfez ülkelerinin enerji gelirlerinde yaşanan aksamalara dikkat çeken Memiş, “Bu etkenler özellikle Körfez ülkelerinin petrolden veya enerji kaynaklarından gelir elde edememesinden kaynaklı altın ve gümüş satmalarına neden oldu. Böyle bir ihtiyaç nakit ihtiyacı doğurdu” ifadelerini kullandı.
Bu süreçte söz konusu ülkelerin mecburen değerli metal satışına yöneldiğini belirten Memiş, "Dolayısıyla Körfez ülkeleri mecburen altın ve gümüş satmak zorunda kaldılar. Çünkü enerji kaynaklarından bir gelir elde edemediler" dedi.
Öte yandan küresel merkez bankalarının para politikalarına da değinen Memiş, faiz tarafında bir değişim yaşanmadığını vurguladı. "Amerika Merkez Bankası, FED başta olmak üzere İngiltere, Avrupa ve birçok merkez bankası faiz indirimi yapmadı. Yani faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Merkez bankalarının faizlerde tekrar yükselişe geçme ihtimali piyasalar tarafından fiyatlanmaya başlandı" şeklinde konuştu.
Piyasalarda kaldıraçlı işlemler yapan yatırımcılara gelen teminat tamamlama çağrılarına da dikkat çeken Memiş, "Diğer taraftan sanal ortamda işlem yapan, ETF’lerde işlem yapan, kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılardan teminat tamamlama çağrısı geldi. Dolayısıyla nakit ihtiyacı duyulduğu için altın fiyatlarındaki sert düşüşler, gümüş fiyatlarında yaşanan sert düşüşler kaçınılmaz oldu" dedi.
Altın fiyatlarındaki geri çekilmeye değinen Memiş, ons altının 5.000 dolar seviyesinden 4.500 dolara kadar gerilediğini belirterek, "Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 7.000 lira seviyesinin altına kadar sarktı" ifadelerini kullandı. Bu düşüşle birlikte altın tarafında yaklaşık yüzde 4-5, gümüş tarafında ise %8 civarında değer kaybı yaşandığını söyledi.
Haftanın son işlem gününde sınırlı bir toparlanma gözlemlendiğini belirten Memiş, "Altının ons fiyatı 4.687 dolar seviyesinde, gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 7.180 lira seviyesinde cılız bir tepki alımı olduğunu gözlemliyoruz ama haftayı genel itibariyle düşüşle tamamladığını gözlemliyoruz" dedi.
Gümüş tarafındaki zayıf görünümün sürdüğünü vurgulayan Memiş, "Özellikle gümüşün gram fiyatında ve ons fiyatında şu anda satışların devam ettiğini gözlemliyoruz. Dün 70 dolar seviyesinin altına sarkan gümüşün ons fiyatı şu anda 72 dolar seviyesinde. Gram tarafında da 113-115 lira seviyesi vardı, 100 lira seviyesine kadar geriledi. Şu anda gümüşün gram fiyatı 105 lira seviyesinde” diye konuştu.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin diğer piyasalara etkisine de değinen Memiş, "Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesinde. Petrol fiyatlarındaki yükselişler özellikle MTA tarafında sert düşüşlere neden olduğunu gözlemliyoruz. Ancak bu düşüşlerin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz" dedi.
Memiş, mevcut geri çekilmelerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini belirtti. "Özellikle altın borcu olan, düğün yapacak veya altın alımı için fırsat kollayan yatırımcılar bu ayın sonuna kadar bu fırsatları değerlendirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Memiş, yıl sonu hedeflerinde değişiklik olmadığını vurguladı. "Nisan ayı itibariyle altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında tekrar yükseliş yönlü beklentimizin geçerli olduğunu söyleyebilirim. Bizim bu yılla alakalı 6.000 dolar seviyesiyle ons altın, yine gram altın tarafında 10.000 lira seviyesiyle alakalı beklentimizde herhangi bir değişiklik yok" dedi.
"Genel itibarıyla ana trende odaklanmak lazım. Genelde altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında genel trendi yukarı yönlü beklediğimizi, bu fiyatların düşük rakamların kalıcı olmadığını tekrar hatırlatmak isterim" diyen Memiş ana trendin takip edilmesini önerdi.