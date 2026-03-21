Camide yarı çıplak dans edip video çekti! Görüntüler infiale neden oldu: Gözaltına alındı

TikTok'ta paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. Camide yarı çıplak şekilde küfürlü şarkılar eşliğinde dans eden Emircan Yılmaz isimli içerik üreticisi infiale neden oldu. Etkileşim uğruna dini değerleri hiçe sayan şahıs için harekete geçildi.

Özetle

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Aynı şahsın başka bir camide daha üstü açık şekilde rap şarkı söylediği videolara rastlanması üzerine şüpheli dini değerleri aşağılama suçundan İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alındı.

"FARK EDER Mİ?"

Şahsa bazı kullanıcılar tepki göstererek, 'kendine gel camidesin' demesi üzerine Yılmaz'ın 'fark eder mi?' cevabı dikkat çekti.