Amazon’dan akıllı telefon pazarına yeni hamle

Amazon, 2014’te piyasaya sürdüğü Fire Phone ile akıllı telefon tarafında beklediğini alamamıştı. Şirket için o dönem, açıkçası büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Şimdi ise yıllar sonra aynı pazara daha iddialı bir planla dönmeye hazırlandığı konuşuluyor.
Bu kez masadaki cihazın farkı, gösterişli ama sınırlı kalan 3D arayüz denemeleri değil. Amazon’un yeni yaklaşımında asıl ağırlık, gelişmiş yapay zekâ destekli bir asistan deneyimine veriliyor. Şirketin, kullanıcıyla daha doğal ilişki kuran ve günlük hayatın içine daha fazla karışan bir telefon üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Reuters’ın şirket içinden dört farklı kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, Amazon mühendisleri “Transformer” kod adlı gizli bir proje üzerinde çalışıyor. Bu proje kapsamında geliştirilen yeni akıllı telefonun merkezinde sesli asistan deneyimi yer alıyor.
Amaç, gün içinde kullanıcıya eşlik eden ve evdeki Alexa sistemiyle uyum içinde çalışan bir cihaz ortaya koymak. Yani telefonun sadece bir iletişim aracı değil, kişiselleştirilmiş bir mobil asistan gibi konumlandırılması hedefleniyor. Bir bakıma Amazon’un uzun süredir peşinde olduğu fikir de bu: Her an erişilebilen, sesle yönetilen, hep hazır bir dijital yardımcı.
Jeff Bezos bugün artık CEO koltuğunda oturmuyor. Ancak bu girişimin arkasındaki vizyonun, onun Apple ile rekabet etme isteğine dayandığı ifade ediliyor. Bezos’un uzun zamandır ilgisini çeken bu fikir, “Star Trek” serisindeki sesle kontrol edilen bilgisayarları andıran bir deneyim yapma arzusuyla bağlantılı.
Yani mesele yalnızca yeni bir telefon çıkarmak değil. Amazon’un asıl hedefi, kullanıcının her an yanında olan ve farklı ortamlarda aynı şekilde çalışan bir asistan kurmak gibi görünüyor.
Yeni telefonun en güçlü tarafının, Amazon’un kendi servisleriyle kuracağı yakın bağ olması bekleniyor. Sızan bilgilere göre şirketin donanım ekibine “çığır açan” ürünler geliştirme yönünde talimat verildi.
Cihazın öne çıkması beklenen başlıkları ise şöyle sıralanıyor:
Amazon.com üzerinden tek sesli komutla hızlı ve kişiselleştirilmiş alışveriş,
Prime Video ve Prime Music servislerine anında ve kesintisiz erişim,
Grubhub gibi iş ortakları üzerinden daha pratik yemek siparişi yönetimi.