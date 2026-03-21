ABD İran’daki uranyum için askeri seçenekleri masada tutuyor

ABD ile İran hattında tansiyon yeniden yükselirken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. ABD yönetiminin, İran’daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek için askeri operasyon seçeneklerini değerlendirdiği öne sürülüyor.

CBS News’a konuşan kaynaklara göre, bu planların merkezinde ABD’nin Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı (JSOC) yer alıyor. Ancak henüz netleşmiş bir karar yok. Yani operasyon ihtimali masada ama zamanlama belirsizliğini koruyor.

ASKER KONUŞLANDIRMA İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

İddialar bununla sınırlı değil. NBC News’a konuşan bazı ABD’li yetkililer, Amerikan askerlerinin İran sahasında konuşlandırılmasını içeren senaryoların da değerlendirildiğini aktarıyor.

Bu seçenekler arasında, özellikle Hürmüz Boğazı’nda güvenliği sağlamak amacıyla İran limanlarına veya Basra Körfezi’ndeki küçük adalara asker yerleştirilmesi var. Bunun yanında uranyum stoklarına doğrudan müdahale edilmesi ya da İran’ın petrol tesislerinin kontrol altına alınması gibi daha sert adımlar da konuşuluyor.

Yine de kaynaklar, bu planların Irak ya da Afganistan’daki gibi geniş çaplı bir askeri operasyon anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Daha sınırlı ve hedef odaklı senaryolar üzerinde duruluyor.

BÖLGEDE GERİLİM ZATEN TIRMANMIŞTI

Zaten bölgede tansiyon bir süredir yüksek. ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. Bu hamle, müzakereler sürerken gelince dengeleri daha da bozdu.

İran ise buna sert karşılık verdi. İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlenen hedefler vuruldu.

İranlı yetkililerin açıklamasına göre saldırılarda 1348 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 17 bini aştı. Üstelik ölenler arasında üst düzey isimlerin de bulunduğu belirtiliyor.