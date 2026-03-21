Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD İran’daki uranyum için askeri seçenekleri masada tutuyor

Washington yönetiminin, İran’daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokuna yönelik operasyon ihtimalini değerlendirdiği iddia edildi. Planlar arasında askeri müdahale ve kritik tesislerin kontrol altına alınması da var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 11:26

ile hattında tansiyon yeniden yükselirken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. ABD yönetiminin, İran’daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek için seçeneklerini değerlendirdiği öne sürülüyor.

CBS News’a konuşan kaynaklara göre, bu planların merkezinde ABD’nin Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığı (JSOC) yer alıyor. Ancak henüz netleşmiş bir karar yok. Yani operasyon ihtimali masada ama zamanlama belirsizliğini koruyor.

ASKER KONUŞLANDIRMA İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR

İddialar bununla sınırlı değil. NBC News’a konuşan bazı ABD’li yetkililer, Amerikan askerlerinin İran sahasında konuşlandırılmasını içeren senaryoların da değerlendirildiğini aktarıyor.

Bu seçenekler arasında, özellikle Hürmüz Boğazı’nda güvenliği sağlamak amacıyla İran limanlarına veya Basra Körfezi’ndeki küçük adalara asker yerleştirilmesi var. Bunun yanında uranyum stoklarına doğrudan müdahale edilmesi ya da İran’ın petrol tesislerinin kontrol altına alınması gibi daha sert adımlar da konuşuluyor.

Yine de kaynaklar, bu planların Irak ya da Afganistan’daki gibi geniş çaplı bir askeri operasyon anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Daha sınırlı ve hedef odaklı senaryolar üzerinde duruluyor.

BÖLGEDE GERİLİM ZATEN TIRMANMIŞTI

Zaten bölgede tansiyon bir süredir yüksek. ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. Bu hamle, müzakereler sürerken gelince dengeleri daha da bozdu.

İran ise buna sert karşılık verdi. İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlenen hedefler vuruldu.

İranlı yetkililerin açıklamasına göre saldırılarda 1348 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 17 bini aştı. Üstelik ölenler arasında üst düzey isimlerin de bulunduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
#abd
#iran
#ortadoğu
#Askeri Operasyon
#Uranyum
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.