Editor
 | Banu İriç

ABD Orta Doğu'ya yığınak yapıyor: Hareket planında yeni aşama ortaya çıktı

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında yeni bir aşamaya daha geçerek bölgedeki hareketliliği artırmayı planlıyor. Amerikan basınına yansıyan iddialara göre yönetim bölgeye üç savaş gemisi ve yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesi göndermeye hazırlandığı öne sürülüyor.

ABD Orta Doğu'ya yığınak yapıyor: Hareket planında yeni aşama ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 20:58

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında gerilimi tırmandıracak bir adım planladığı konuşuluyor. ABD basınına yansıyan haberlere göre Orta Doğu'ya üç savaş gemisi ve 2 bin 500 deniz piyadesi konuşlandırılacak. ABD'nin bu hamlesi kara harekatı sinyali olarak da değerlendiriliyor.

ABD Orta Doğu'ya yığınak yapıyor: Hareket planında yeni aşama ortaya çıktı

ABD Orta Doğu'ya yığınak yapıyor: Hareket planında yeni aşama ortaya çıktı

ABD'nin Orta Doğu'ya üç savaş gemisi ve 2.500 deniz piyadesi konuşlandıracağı ve bu hamlenin bir kara harekatı sinyali olarak değerlendirildiği belirtiliyor.
USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisi yaklaşık 2.500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacak.
Gemilerin nereye gideceği konusunda bilgi verilmedi.
İsrail ve ABD, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran, İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
ABD Orta Doğu'ya yığınak yapıyor: Hareket planında yeni aşama ortaya çıktı

ABD'DEN ORTA DOĞU'DA YIĞINAK HAZIRLIĞI

Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, San Diego'daki USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edildi.

Görüşlerine yer verilen diğer iki ABD’li yetkili de gemilerin konuşlandırılmasını doğrularken nereye gittiklerine ilişkin ise bilgi vermedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orta Doğu'da füze yağmuru! ABD-İsrail-İran savaşında son durum

SAVAŞTA SON DURUM

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İran çatışmalarında Trump'tan yeni açıklama: 'Konuşacak kimse kalmadı'
Mücteba Hamaney'den Türkiye'yi hedef alan saldırılar hakkında açıklama
Orta Doğu'da füze yağmuru! ABD-İsrail-İran savaşında son durum
