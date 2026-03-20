ABD Orta Doğu'ya yığınak yapıyor: Hareket planında yeni aşama ortaya çıktı

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında gerilimi tırmandıracak bir adım planladığı konuşuluyor. ABD basınına yansıyan haberlere göre Orta Doğu'ya üç savaş gemisi ve 2 bin 500 deniz piyadesi konuşlandırılacak. ABD'nin bu hamlesi kara harekatı sinyali olarak da değerlendiriliyor.

ABD'DEN ORTA DOĞU'DA YIĞINAK HAZIRLIĞI

Associated Press'in (AP) ismi paylaşılmayan bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, San Diego'daki USS Boxer ve diğer iki amfibi saldırı gemisinin yaklaşık 2 bin 500 deniz piyadesiyle birlikte Orta Doğu'ya konuşlandırılacağı iddia edildi.

Görüşlerine yer verilen diğer iki ABD’li yetkili de gemilerin konuşlandırılmasını doğrularken nereye gittiklerine ilişkin ise bilgi vermedi.

SAVAŞTA SON DURUM

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.