Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Erdoğan açıklamasında "Nevruz’un getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 11:54

Cumhurbaşkanı , Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda birlik ve beraberlik mesajı verdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik, barış ve huzur temennilerini dile getirdi.
Nevruz mesajında birlik, beraberlik, barış ve huzur vurgulandı.
Nevruz Anma Günü etkinliği bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirildi.
Mesaj, Türk dünyası ve komşu ülkeler başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya barış ve bereket dileklerini iletti.
Türkiye'nin 2026 yılında Aile Meclisi'nin 13. zirvesine ev sahipliği yapacağı belirtildi.
Bölgedeki savaşların sona ermesi temennisinde bulunuldu.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Aziz milletim, çok kıymetli kardeşlerim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da ilk defa bizim mimarimizde gerçekleştirilen Nevruz Anma Günü etkinliğini, bu yıl ’te gerçekleştiriyoruz.

Öncelikle gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz’unu canıgönülden tebrik ediyorum.

Baharın müjdecisi, tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan Nevruz’un; ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Coşku, neşe ve birlikteliği simgeleyen Nevruz’un, ülkemizin yanı sıra komşularımızla da yeni başlangıçların sembolü hâline geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

81 vilayetimizin yanı sıra Türk dünyasının dört bir ucunda aynı duygularla Nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz.

Bu duygudaşlığı daha güçlü kılacak bir adım olarak Nevruz’u hepimiz için ortak bir gün hâline getirdik.

2026 senesinde, mevcut ivmeyi hızlandıracak Aile Meclisimizin 13. zirvesine inşallah Türkiye’de ev sahipliği yapacağız.

Bu vesileyle, vatandaşlarımızla birlikte Azerbaycan’dan Kazakistan’a, Kırgızistan’dan Özbekistan’a, Türkmenistan’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Macaristan’a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum.

Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de Nevruz’unu kutluyorum.

Bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum.

Nevruz’un getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum.

Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.

ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#gaziantep
#Birlik Ve Beraberlik
#Nevruz Bayramı
#Yeni Başlangıçlar
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.