Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik, barış ve huzur temennilerini dile getirdi. Nevruz mesajında birlik, beraberlik, barış ve huzur vurgulandı. Nevruz Anma Günü etkinliği bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirildi. Mesaj, Türk dünyası ve komşu ülkeler başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya barış ve bereket dileklerini iletti. Türkiye'nin 2026 yılında Aile Meclisi'nin 13. zirvesine ev sahipliği yapacağı belirtildi. Bölgedeki savaşların sona ermesi temennisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Aziz milletim, çok kıymetli kardeşlerim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da ilk defa bizim mimarimizde gerçekleştirilen Nevruz Anma Günü etkinliğini, bu yıl Gaziantep’te gerçekleştiriyoruz.

Öncelikle gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz’unu canıgönülden tebrik ediyorum.

Baharın müjdecisi, tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan Nevruz’un; ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Coşku, neşe ve birlikteliği simgeleyen Nevruz’un, ülkemizin yanı sıra komşularımızla da yeni başlangıçların sembolü hâline geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.

81 vilayetimizin yanı sıra Türk dünyasının dört bir ucunda aynı duygularla Nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz.

Bu duygudaşlığı daha güçlü kılacak bir adım olarak Nevruz’u hepimiz için ortak bir gün hâline getirdik.

2026 senesinde, mevcut ivmeyi hızlandıracak Aile Meclisimizin 13. zirvesine inşallah Türkiye’de ev sahipliği yapacağız.

Bu vesileyle, vatandaşlarımızla birlikte Azerbaycan’dan Kazakistan’a, Kırgızistan’dan Özbekistan’a, Türkmenistan’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Macaristan’a kadar tüm dost ve kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum.

Ayrıca Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de Nevruz’unu kutluyorum.

Bu anlamlı günün bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum.

Nevruz’un getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum.

Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.