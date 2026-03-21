80 milyar dolarlık dev hamle: Bakan Bayraktar 2035 hedefini açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki yeni rekorlarını ve 120 bin megavatlık ve 80 milyon dolarlık dev hedefini açıkladı.

21.03.2026
10:37
21.03.2026
saat ikonu 10:37

Türkiye’nin 2014 yılında 40,2 megavat olan kurulu gücü, 2026 yılının ocak ayı sonu itibarıyla 641 kat artışla 25 bin 827 megavata erişti.
Arz güvenliğinin sağlamlaştırılması adına yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türkiye, 2013 yılında sıfır olan güneş enerjisi kurulu gücünü her yıl katlayarak artırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’nin 2014 yılında 40,2 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücü, 2026 yılının ocak ayı sonu itibarıyla 25 bin 827 megavata ulaştı. Böylece, güneş kurulu gücü, 12 yılda 641 kat artış göstermiş oldu.

Söz konusu kapasite, Türkiye’nin toplam kurulu gücü içinde güneşin payını da ciddi bir yere taşıdı. 2014 yılında güneşin toplam kurulu güç içinde binde 1 olan payı, 2026 yılının başında yüzde 20,9’a erişti. Diğer bir deyişle, toplam kurulu gücün 5’te biri güneşten oluştu.

YılGüneş Enerjisi Kurulu Gücü (Megavat)Artış (Kat)Toplam Kurulu Güç İçindeki Payı (%)
201440,2-0,1 (binde 1)
2026 (Ocak Sonu)25.82764120,9 (5'te 1)

Güneş, aradan geçen sürede elektrik üretiminde de önemli bir yer tuttu. 2014’te 17 gigavatsaat olan güneşten , 2025 yılı sonunda 38 bin 69 gigavatsaate ulaştı.

2035’TE GÜNEŞ VE RÜZGARDA ‘120 BİN MEGAVAT KURULU GÜÇ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Çok ciddi bir güneş enerjisi potansiyeline sahibiz. YEKA yarışmalarıyla, öz tüketim için kapasite tahsisleriyle bu potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirerek önemli bir seviyeye taşıdık. 2025 yılını yenilenebilir enerjide rekorla kapattık. 2026 yılı da yenilenebilirde yeni bir rekor yılı olacak. 2035’te güneş ve rüzgarda ‘120 bin megavat kurulu güç’ hedefimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Güneşimiz parlamaya devam edecek" dedi.

80 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIM

Yenilenebilir enerji alanında yatırımların giderek arttığına da işaret eden Bakan Bayraktar, 120 bin megavat hedefi doğrultusunda 2035’e kadar yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçmesinin planlandığını da kaydetti.

