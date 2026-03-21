Tarihin en büyük petrol kesintisi! Uzaktan çalışma ve tek-çift plaka gündemde

Mart 21, 2026 10:07
1
Uluslararası Enerji Ajansı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu’da artan gerilimin küresel petrol arzında tarihin en büyük kesintisine yol açtığı uyarısında bulunarak, petrol tüketimini hızla düşürecek radikal bir eylem planı çağrısı yaptı.

2
Hürmüz Boğazı petrol

Dünya petrol trafiğinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatın durma noktasına gelmesi, ham petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine taşıdı.

 

3
Orta Doğu'daki askeri çatışmalar

IEA'dan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki askeri çatışmaların eşi benzeri görülmemiş bir küresel enerji krizini tetiklediği belirtildi.

 

4
400 milyon varil petrol

Stratejik rezervlerden 400 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini, ancak bunun tek başına yeterli olmayacağının ifade edildiği açıklamada, tüketimin hızla düşürülmesi için acil "davranış değişikliği" çağrısında bulunuldu.
 

5
küresel petrol talebi

IAE’nin açıklamasında, küresel petrol talebinin yüzde 45’ini oluşturan ulaşım sektörü başta olmak üzere, tüketimi kısa sürede azaltacak stratejik önlemler sıralandı.
 

6
HIZ LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLMELİ

HIZ LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLMELİ

Ulaşım kaynaklı yakıt sarfiyatını düşürmek amacıyla uygun iş kollarında uzaktan çalışma modeline geçilmesini, otoyollardaki hız limitlerinin ise en az 10 kilometre düşürülmesini önerildi.
 

7
Özel araç kullanımı yerine toplu taşıma

Özel araç kullanımı yerine toplu taşımanın teşvik edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, büyükşehirlerde trafik yoğunluğunu ve yakıt tüketimini kontrol altına almak amacıyla "tek-çift plaka" uygulamasına gidilmesi çağrısı yapıldı.
 

8
Araç paylaşım modelleri

Araç paylaşım modellerinin yaygınlaştırılması, ticari araçlarda yük optimizasyonu ve ekonomik sürüş tekniklerinin benimsenmesi de acil önlemler arasında yer aldı.
 

9
LPG ARAÇLAR

LPG ARAÇLARDA HARCANMAMALI

Hava yolu taşımacılığında ise alternatifi bulunan durumlarda, özellikle iş amaçlı uçuşlardan kaçınılması gerektiği belirtildi. Enerji güvenliğini korumak adına çift yakıtlı araçların benzine yönlendirilerek mevcut LPG stoklarının temel ihtiyaçlar ve pişirme için korunması, sanayi tesislerinde ise operasyonel verimlilik artışıyla petrol kullanımının düşürülmesi hedefleniyor.
 

10
dar gelirli gruplar

Hükümetlerin bu süreçte dar gelirli grupları gözeten "hedef odaklı" destekler sunması gerektiğini hatırlatan IEA, bireysel davranış değişikliklerinin küresel piyasalardaki baskıyı hafifletmede hayati bir rol oynadığını vurguladı.
 

11
IEA Başkanı Fatih Birol

IEA Başkanı Fatih Birol, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Orta Doğu’daki çatışmaların küresel enerji piyasaları için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Birol, "Talebi azaltmaya yönelik bu önlemler, tüketicileri ekonomik şoktan korumak ve enerji güvenliğini desteklemek için kritik bir araçtır." ifadelerini kullandı.

