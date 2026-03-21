Elon Musk, Twitter alım sürecinde yatırımcıyı yanıltmış

BOT HESAP AÇIKLAMALARI DAVANIN MERKEZİNE OTURDU

Davanın odak noktasında Musk’ın “bot” ve sahte hesap iddiaları yer aldı. Jüri, bu söylemlerin federal yasaları ihlal ettiğine karar verdi. Özellikle satın alma anlaşmasının devam ettiği bir dönemde gelen bu açıklamalar, piyasada ciddi yankı uyandırmıştı.

Buna karşılık jüri, Musk’ın Twitter yatırımcılarını dolandırmak amacıyla genel bir “suç şeması” yürüttüğü yönündeki iddiaları ise kabul etmedi. Başka bir deyişle, yatırımcıların yanıltıldığına hükmedildi ama daha geniş çaplı bir dolandırıcılık planı iddiası yerinde bulunmadı.