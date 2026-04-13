Antalya'da deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.7 (Mw) olarak ölçüldü. Merkez üssü Akdeniz'de, Demre (Antalya) açıklarında yer aldı. Deprem, yerin 16.17 km derinliğinde gerçekleşti. Tarih 2026-04-13, saat 08:48:34 TSİ olarak kaydedildi. Herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Ana depremden dakikalar önce 3.5 büyüklüğünde bir öncü deprem yaşandı.

Deprem yerin 16 km altında gerçekleşirken herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Akdeniz - [55.47 km] Demre (Antalya)

Tarih:2026-04-13

Saat:08:48:34 TSİ

Enlem:35.78417 N

Boylam:30.25722 E

Derinlik:16.17 km

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği'nden depremin ardından açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saat 08.48'de Demre ilçemiz açıklarında Akdeniz'de 4.7 (MW) büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Batı ilçelerimizde hissedilen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Saha taramalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

ART ARDA DEPREMLER

Öte yandan Antalya'da 4,7 büyüklüğündeki depremden dakikalar önce 3,5 büyüklüğünde öncü bir deprem meydana gelmişti.

