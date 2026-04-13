Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı

Antalya'da deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre; Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 16 km altında gerçekleşirken herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.
AFAD'ın verileri şu şekilde;
|Büyüklük
|4.7 (Mw)
|Yer
|Akdeniz - [55.47 km] Demre (Antalya)
|Tarih
|2026-04-13
|Saat
|08:48:34 TSİ
|Enlem
|35.78417 N
|Boylam
|30.25722 E
|Derinlik
|16.17 km
Antalya Valiliği'nden depremin ardından açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Saat 08.48'de Demre ilçemiz açıklarında Akdeniz'de 4.7 (MW) büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Batı ilçelerimizde hissedilen depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Saha taramalarımız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
Öte yandan Antalya'da 4,7 büyüklüğündeki depremden dakikalar önce 3,5 büyüklüğünde öncü bir deprem meydana gelmişti.