BİM Aktüel Kataloğu 24 Nisan - 1 Mayıs 2026! Cuma günü ütü, nevresim seti, yatak örtüsü ve elektronik ev ürünleri geliyor

BİM’de yeni haftanın aktüel indirimleri yayımlanan katalogla beraber belli oldu. Ankastre set, televizyon, katlanabilir bisiklet, mikrodalga fırın, hamur yoğurma makinesi, halı koltuk temizleme makinesi, şarjlı su pompası, akıllı cep telefonu, tost makinesi gibi ürünler satışa çıkıyor. Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.500 TL olurken mutfak tartısı ise 290 TL etiket fiyatı ile dikkat çekti. Sabah kahvaltılarında ev hanımlarının yardımcısı Tost Makinesi ise 2.950 TL’den reyonlarda olacak. Mikrodalga Fırın 2.950 TL, 32 İnç Android Led Televizyon ise 6.250 TL’den satılacak. Şarjlı Tuz Baharat Öğütücü 490 TL, Şarjlı Su Pompası 249 TL, Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL, Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL, Su Isıtıcı (Kettle) 1.490 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta cuma neler var? İşte, BİM 24 Nisan- 1 Mayıs aktüel kataloğu 2026…
Toz Torbasız Süpürge 6.490 TL
Filtre Kahve Makinesi 2.490 TL
Şarjlı Süpürge 11.990 TL
Tam Otomatik Espresso Makine 16.990 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Seti 10.950 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
Katlanabilir Bisiklet 25.000 TL
20 İnç Ultra HD Qled Google Televizyon 15.900 TL
32 İnç HD Ready Android Led Televizyon 6.250 TL
Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL
Dijital Çay Makinesi 2.250 TL
Mikrodalga Fırın 2.950 TL
Tost Makinesi 2.950 TL
Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.500 TL
Mutfak Tartısı 290 TL
Şarjlı Su Pompası 249 TL
Şarjlı Tuz Baharat Öğütücü 490 TL
Buharlı Azur Ütü 2.490 TL
Su Isıtıcı (kettle) 1.490 TL
Kablolu Epilatör 1.190 TL
Türk Kahve Makinesi 1.690 TL
Saç Kurutma Makinesi 890 TL
Mini Blender 1.590 TL
Rattan Koltuk 795 TL
Rattan Masa 1.290 TL
Dekoratif Çerçeve 379 TL
Hikaye Kitapları 65 TL
Temalı Arabalar Özel Seti 249 TL
Çift Kişilik Dijital Nevresim Seti 849 TL
Mantar Tabanlı Çapraz Terlik 249 TL
Yastık Alezi 159 TL
Çift Kişilik Yatak Örtüsü 449 TL
Yüz Havlusu 165 TL
Pijama Takımı 649 tl
Çelik Karnıyarık Tencere 899 TL
Derin Tencere 899 TL
Kalp Şekilli Döküm Tencere 1.490 TL
Akasya Servis Seti 219 TL
Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL
Çerezlik Seti 299 TL
Örme Organizer Sepet 349 TL
İki Katlı Sunumluk 329 TL
Sensörlü Çöp Kovası 20 Litre 849 TL
Figürlü Sıvı Sabunluk Seti 339 TL
18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.690 TL
Porselen Fincan Takımı 549 TL
Cam Tabaklı Tatlı Kasesi 449 TL
Kapaklı Cam Kavanoz 299 TL
Standlı Cam Baharat Seti 359 TL
Meşrubat Bardağı 129 TL
Su Bardağı 119 TL
Renkli Desenli Çay Seti 399 TL
Cam Kesme Tahtası 119 TL
Fırın Tepsi Seti 529 TL
Katlanabilir kamp masası 799 TL
Yan masalı termos çantası kamp sandalyesi 2.990 TL
Portatif kamp sandalyesi 699 TL
Ahşap kollu kamp sandalyesi 1.229 TL
Çift kişilik şişme yatak 4.750 TL
Tek kişilik şişme yatak 1.990 TL
Şişme yastık 129 TL
Direkli kamp gölgeliği 6.790 TL
Katlanabilir kampet 2.999 TL
Hamak 579 TL
Çift kişilik hamak (cibinlikli) 899 TL
Katlanabilir eşya taşıma kutusu 1.899 TL
Kamp eşya taşıma arabası 5.799 TL
Uyku tulumu 899 TL
Kamp hasırı 499 TL
Kamp duş ve giyinme kabini 1.199 TL
Plaj sandalyesi 349 TL
Çocuk kamp sandalyesi 359 TL
Katlanır tabure 119 TL
Kamp sandalyesi 349 TL
6 kişilik şişme çadır 17.990 TL
3 kişilik hızlı kurulum çadır 7.999 TL
4 kişilik çift katmanlı otomatik çadır 3.750 TL
4 kişilik önü balkonlu/odalı çadır 7.250 TL
4 kişilik otomatik çadır 1.750 TL
4 kişilik çift katmanlı çadır 3.750 TL
Aile çadırı 5.299 TL
8 kişilik otomatik kurulum çadır 18.990 TL
4 kişilik çift odalı çadır 10.900 TL
12 kişilik hızlı kurulum çadır 19.990 TL
Kamp sinekliği 2.599 TL
12000 BTU inverter klima 24.500 TL
12000 BTU inverter klima (diğer model) 24.500 TL
12000 BTU inverter klima (başka model) 24.500 TL
12000 BTU inverter klima (Wi-Fi özellikli) 24.500 TL
43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 TL
32 inç Full HD QLED Android TV 8.990 TL
9000 BTU portatif klima 11.750 TL
Cep telefonu (model 1) 10.900 TL
Cep telefonu (model 2) 8.450 TL
Powerbank 1.790 TL
Mini hoparlör 599 TL