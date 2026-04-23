BİM’de yeni haftanın aktüel indirimleri yayımlanan katalogla beraber belli oldu. Ankastre set, televizyon, katlanabilir bisiklet, mikrodalga fırın, hamur yoğurma makinesi, halı koltuk temizleme makinesi, şarjlı su pompası, akıllı cep telefonu, tost makinesi gibi ürünler satışa çıkıyor. Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.500 TL olurken mutfak tartısı ise 290 TL etiket fiyatı ile dikkat çekti. Sabah kahvaltılarında ev hanımlarının yardımcısı Tost Makinesi ise 2.950 TL’den reyonlarda olacak. Mikrodalga Fırın 2.950 TL, 32 İnç Android Led Televizyon ise 6.250 TL’den satılacak. Şarjlı Tuz Baharat Öğütücü 490 TL, Şarjlı Su Pompası 249 TL, Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL, Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL, Su Isıtıcı (Kettle) 1.490 TL’den müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta cuma neler var? İşte, BİM 24 Nisan- 1 Mayıs aktüel kataloğu 2026…

HABERİN ÖZETİ BİM Aktüel Kataloğu 24 Nisan - 1 Mayıs 2026! Cuma günü ütü, nevresim seti, yatak örtüsü ve elektronik ev ürünleri geliyor BİM, 24 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu ve bu katalogda elektronik ev aletleri, mutfak gereçleri ve kamp ürünleri gibi çeşitli indirimli ürünler yer alıyor. BİM'in 1 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda toz torbasız süpürge, filtre kahve makinesi, tam otomatik espresso makinesi, ankastre setler ve katlanabilir bisiklet gibi ürünler bulunuyor. Aynı katalogda 20 inç Ultra HD QLED Google Televizyon, 32 inç HD Ready Android Led Televizyon, akıllı cep telefonu, mikrodalga fırın ve tost makinesi gibi elektronik ürünler de yer alıyor. 24 Nisan Cuma günü başlayacak kampanyada ise katlanabilir kamp masası, termos çantalı kamp sandalyesi, portatif kamp sandalyesi, şişme yataklar ve çeşitli kamp çadırları gibi ürünler satışa sunulacak. Katalogda ayrıca klima çeşitleri, farklı modeldeki cep telefonları, powerbank ve mini hoparlör gibi teknolojik ürünler de yer alıyor. Mutfak ürünleri arasında mutfak tartısı, şarjlı su pompası, şarjlı tuz baharat öğütücü, su ısıtıcı (kettle), mini blender, çeşitli tencereler ve servis setleri de bulunuyor.

BİM 1 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Toz Torbasız Süpürge 6.490 TL

Filtre Kahve Makinesi 2.490 TL

Şarjlı Süpürge 11.990 TL

Tam Otomatik Espresso Makine 16.990 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Seti 10.950 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

Katlanabilir Bisiklet 25.000 TL

20 İnç Ultra HD Qled Google Televizyon 15.900 TL

32 İnç HD Ready Android Led Televizyon 6.250 TL

Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL

Dijital Çay Makinesi 2.250 TL

Mikrodalga Fırın 2.950 TL

Tost Makinesi 2.950 TL

Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.500 TL

Mutfak Tartısı 290 TL

Şarjlı Su Pompası 249 TL

Şarjlı Tuz Baharat Öğütücü 490 TL

Buharlı Azur Ütü 2.490 TL

Su Isıtıcı (kettle) 1.490 TL

Kablolu Epilatör 1.190 TL

Türk Kahve Makinesi 1.690 TL

Saç Kurutma Makinesi 890 TL

Mini Blender 1.590 TL

Rattan Koltuk 795 TL

Rattan Masa 1.290 TL

Dekoratif Çerçeve 379 TL

Hikaye Kitapları 65 TL

Temalı Arabalar Özel Seti 249 TL

Çift Kişilik Dijital Nevresim Seti 849 TL

Mantar Tabanlı Çapraz Terlik 249 TL

Yastık Alezi 159 TL

Çift Kişilik Yatak Örtüsü 449 TL

Yüz Havlusu 165 TL

Pijama Takımı 649 tl

Çelik Karnıyarık Tencere 899 TL

Derin Tencere 899 TL

Kalp Şekilli Döküm Tencere 1.490 TL

Akasya Servis Seti 219 TL

Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL

Çerezlik Seti 299 TL

Örme Organizer Sepet 349 TL

İki Katlı Sunumluk 329 TL

Sensörlü Çöp Kovası 20 Litre 849 TL

Figürlü Sıvı Sabunluk Seti 339 TL

18 Parça Porselen Yemek Takımı 1.690 TL

Porselen Fincan Takımı 549 TL

Cam Tabaklı Tatlı Kasesi 449 TL

Kapaklı Cam Kavanoz 299 TL

Standlı Cam Baharat Seti 359 TL

Meşrubat Bardağı 129 TL

Su Bardağı 119 TL

Renkli Desenli Çay Seti 399 TL

Cam Kesme Tahtası 119 TL

Fırın Tepsi Seti 529 TL

BİM 24 NİSAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Katlanabilir kamp masası 799 TL

Yan masalı termos çantası kamp sandalyesi 2.990 TL

Portatif kamp sandalyesi 699 TL

Ahşap kollu kamp sandalyesi 1.229 TL

Çift kişilik şişme yatak 4.750 TL

Tek kişilik şişme yatak 1.990 TL

Şişme yastık 129 TL

Direkli kamp gölgeliği 6.790 TL

Katlanabilir kampet 2.999 TL

Hamak 579 TL

Çift kişilik hamak (cibinlikli) 899 TL

Katlanabilir eşya taşıma kutusu 1.899 TL

Kamp eşya taşıma arabası 5.799 TL

Uyku tulumu 899 TL

Kamp hasırı 499 TL

Kamp duş ve giyinme kabini 1.199 TL

Plaj sandalyesi 349 TL

Çocuk kamp sandalyesi 359 TL

Katlanır tabure 119 TL

Kamp sandalyesi 349 TL

6 kişilik şişme çadır 17.990 TL

3 kişilik hızlı kurulum çadır 7.999 TL

4 kişilik çift katmanlı otomatik çadır 3.750 TL

4 kişilik önü balkonlu/odalı çadır 7.250 TL

4 kişilik otomatik çadır 1.750 TL

4 kişilik çift katmanlı çadır 3.750 TL

Aile çadırı 5.299 TL

8 kişilik otomatik kurulum çadır 18.990 TL

4 kişilik çift odalı çadır 10.900 TL

12 kişilik hızlı kurulum çadır 19.990 TL

Kamp sinekliği 2.599 TL

12000 BTU inverter klima 24.500 TL

12000 BTU inverter klima (diğer model) 24.500 TL

12000 BTU inverter klima (başka model) 24.500 TL

12000 BTU inverter klima (Wi-Fi özellikli) 24.500 TL

43 inç Full HD QLED Android TV 14.900 TL

32 inç Full HD QLED Android TV 8.990 TL

9000 BTU portatif klima 11.750 TL

Cep telefonu (model 1) 10.900 TL

Cep telefonu (model 2) 8.450 TL

Powerbank 1.790 TL

Mini hoparlör 599 TL