Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Emekli bayram ikramiyesi 2026 zamlanacak mı? 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak?

Kurban Bayramı’na kısa bir zaman kala 4A, 4B, 4C emeklileri bayram ikramiyesi çalışmalarına odaklandı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda emekli ikramiyeleri sabit kalırkne 4 bin lira olarak hesaplara geçmişti. Bu yıl İslam alemi için ikinci önemli bayram Mayıs ayının sonunda idrak edilecek. Bayram öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödeme yapılacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranına göre yaşlılık aylığı alanlara, şampiyon sporculara, şehit yakınlarına, gazilere ve diğer birçok hak sahibine ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiyeden faydalanabilmek için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. Peki Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak, zamlanacak mı? İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme günlerine ilişkin bilgiler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 10:11

ödemeleri tahsis numarasına ve sigorta koluna göre farklı günlerde hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı’nda ikramiye ödemeleri 3 gün içerisinde tamamlanırken yeni bayram heyecanı yaşanmaya başlandı. Özellikle kurbanlık alışverişi yapmaya hazırlanan emekliler hem ikramiye tutarına hem de ödeme takvimine odaklanmış durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu () ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli bayram ikramiyesi ödeme işlemleri gerçekleştiriliyor. 2025 yılında 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyeleri, bu yılın ilk bayramında da benzer ücrette hesaplara yatırıldı. Yeni emekli olanların aynı ay içerisinde dilekçesini telsim etmesi ve maaş alması durumunda ikramiyeden yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlar yüzde 25, 50 ve 75 oranında hissesine göre ikramiyeden faydalanacak. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, ödeme takviminde son durum…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi ve olası zam beklentileri hakkında bilgi veren haberdir.
2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
2025 yılında emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin lira olarak belirlendiği belirtiliyor.
2026 yılında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacağına dair bir çalışma bulunmuyor, ancak 2027 yılında enflasyon ve ekonomik verilere göre zamlanması bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra yaşlılık maaşı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri olanlar, terör mağdurları, şehit yakınları ve gaziler, güvenlik korucuları, muharip gaziler yararlanabilecek.
Dul ve yetim aylığı alanlar, hisse oranlarına göre ikramiyeden faydalanacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 ZAMLANACAK MI?

Ramazan Bayramı’nda 4A, 4B, 4C emeklilerine yönelik ödenen ikramiyede herhangi bir artış yapılmadı. Kurban Bayramı’nda da emekli bayram ikramiyesinin zamlanmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir çalışması bulunmuyor.

Enflasyon ve diğer ekonomik veriler dikkate alındığında emekli ikramiyelerinin 2027 yılında zamlanması bekleniyor. Bayram ikramiyelerine yüzde 30 zam yapılması durumunda 5 bin 200 lira, yüzde 35 artması durumunda 5 bin 400 lira, yüzde 40’ta 5 bin 600 lira, yüzde 45’te 5 bin 800 lira ve yüzde 50 zamlanması halinde ise 6 bin lira olacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Dini günler hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Bu yıl Kurban Bayramı 27 Mayıs’ta başlayacak ve 4 gün sürecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesi ödemelerinin tamamı, bayram öncesinde hesaplara yatırılacak. İkramiyelerin 18-22 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla yatırılırken herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı alanların yanı sıra yaşlılık maaşı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri olanlar, terör mağdurları, şehit yakınları ve gaziler, güvenlik korucuları, muharip gaziler yararlanabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlara ödemeleri yüzde 25, 50, 75 hisse oranına göre ödenecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN 9 GÜN BEKLENTİSİ

Hava sıcaklıklarının artış göstermesi ile beraber tatil planlaması yapanlar için gözler süresine çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatili uzatılmazken Kurban Bayramı arefe günüyle beraber normal şartlarda 4.5 gün sürüyor. Kurban Bayramı, Diyanet tarafından açıklanan takvime göre bu yıl Çarşamba günü başlayacak. Öncesindeki pazartesi ve salı gününün tatile eklenmesi durumunda tatilin 9 gün olması bekleniyor.

ETİKETLER
#sgk
#kurban bayramı
#bayram tatili
#emekli bayram ikramiyesi
#Ödeme Takvimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.