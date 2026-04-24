Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numarasına ve sigorta koluna göre farklı günlerde hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı’nda ikramiye ödemeleri 3 gün içerisinde tamamlanırken yeni bayram heyecanı yaşanmaya başlandı. Özellikle kurbanlık alışverişi yapmaya hazırlanan emekliler hem ikramiye tutarına hem de ödeme takvimine odaklanmış durumda. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli bayram ikramiyesi ödeme işlemleri gerçekleştiriliyor. 2025 yılında 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyeleri, bu yılın ilk bayramında da benzer ücrette hesaplara yatırıldı. Yeni emekli olanların aynı ay içerisinde dilekçesini telsim etmesi ve maaş alması durumunda ikramiyeden yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlar yüzde 25, 50 ve 75 oranında hissesine göre ikramiyeden faydalanacak. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, ödeme takviminde son durum…

HABERİN ÖZETİ Emekli bayram ikramiyesi 2026 zamlanacak mı? 4A, 4B, 4C Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman, ne kadar yatacak? 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi ve olası zam beklentileri hakkında bilgi veren haberdir. 2024 Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. 2025 yılında emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin lira olarak belirlendiği belirtiliyor. 2026 yılında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacağına dair bir çalışma bulunmuyor, ancak 2027 yılında enflasyon ve ekonomik verilere göre zamlanması bekleniyor. Emekli bayram ikramiyelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra yaşlılık maaşı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri olanlar, terör mağdurları, şehit yakınları ve gaziler, güvenlik korucuları, muharip gaziler yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlar, hisse oranlarına göre ikramiyeden faydalanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 ZAMLANACAK MI?

Ramazan Bayramı’nda 4A, 4B, 4C emeklilerine yönelik ödenen ikramiyede herhangi bir artış yapılmadı. Kurban Bayramı’nda da emekli bayram ikramiyesinin zamlanmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bir çalışması bulunmuyor.

Enflasyon ve diğer ekonomik veriler dikkate alındığında emekli ikramiyelerinin 2027 yılında zamlanması bekleniyor. Bayram ikramiyelerine yüzde 30 zam yapılması durumunda 5 bin 200 lira, yüzde 35 artması durumunda 5 bin 400 lira, yüzde 40’ta 5 bin 600 lira, yüzde 45’te 5 bin 800 lira ve yüzde 50 zamlanması halinde ise 6 bin lira olacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Dini günler hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Bu yıl Kurban Bayramı 27 Mayıs’ta başlayacak ve 4 gün sürecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyesi ödemelerinin tamamı, bayram öncesinde hesaplara yatırılacak. İkramiyelerin 18-22 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla yatırılırken herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli aylığı alanların yanı sıra yaşlılık maaşı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri olanlar, terör mağdurları, şehit yakınları ve gaziler, güvenlik korucuları, muharip gaziler yararlanabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlara ödemeleri yüzde 25, 50, 75 hisse oranına göre ödenecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ İÇİN 9 GÜN BEKLENTİSİ

Hava sıcaklıklarının artış göstermesi ile beraber tatil planlaması yapanlar için gözler bayram tatili süresine çevrildi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatili uzatılmazken Kurban Bayramı arefe günüyle beraber normal şartlarda 4.5 gün sürüyor. Kurban Bayramı, Diyanet tarafından açıklanan takvime göre bu yıl Çarşamba günü başlayacak. Öncesindeki pazartesi ve salı gününün tatile eklenmesi durumunda tatilin 9 gün olması bekleniyor.

