Cenaze dönüşü feci kaza! Otomobilden fırlayan bebek hayatını kaybetti

Amasya’da katıldıkları cenazenin ardından Eraslan köyüne doğru yola çıkan Nihat Özarslan’ın kullandığı otomobil, Boğazköy mevkiinde kavşağa girdiği sırada, E.B., yönetimindeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin arka koltuğunda annesinin kucağında oturan 10 aylık Yamaç Özarslan, kapısının açılmasıyla tırın altına doğru fırladı. Kazada sürücü Nihat Özarslan ile otomobilde bulunan anne Emine, baba Burak ve dede Sedat Özarslan yaralanırken, Yamaç bebek ise hayatını kaybetti.

