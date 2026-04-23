Okullarda güvenlik reformu! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: 7 basamaklı güvenlik kalkanı devreye girecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye genelinde kamu düzenini ve güvenliğini sağlamaya yönelik hazırlanan yeni yol haritasını madde madde açıkladı. Okul saldırılarından sokak çetelerine, Gülistan Doku cinayetinden faili meçhul cinayetlere kadar birçok konunun ele alındığı yeni yol haritasında okullarda uygulanacak yenilikler de duyuruldu.

OKULLARDA YENİ DÖNEM: GÜVENLİK KURULU OLUŞTURULACAK

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından güvenlik protokolleri yenilendi. Normalde altı ayda yapılan "Okul Güvenliği" toplantılarının periyodu bir aya düşürüldü. Yapılan açıklamada her okulda okul müdürü, rehber öğretmen, en yakın kolluk amiri ve sosyal hizmet uzmanının yer alacağı bir “güvenlik kurulu” oluşturulacağı belirtildi. Okul çevrelerinin risk esaslı olarak yeniden değerlendirileceği; giriş-çıkış yoğunluğu, servis güzergâhları ve kör noktaların mercek altına alınacağı belirtildi.

OKUL GÜVENLİĞİNDE "7 BASAMAKLI" YOL

Çiftçi yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Biz burada yedi basamaklı bir çerçeve üzerinde çalışıyoruz: risk ve tehdit analizlerinin yenilenmesi, fiziki güvenlik önlemlerinin artırılması, erken uyarı sistemi, takip görevi, rehberlik-güvenlik koordinasyonu, bakanlıklar arası eşgüdüm ve acil durum farkındalık eğitimi.

"C31K" OPERASYONU

Dijital mecraların da fiziksel alanlar kadar ciddiyetle takip edildiği vurgulandı. 2026 yılı 16 Nisan itibarıyla 86 bin 937 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiği, okul saldırılarını öven ve provokatif içerik paylaşan hesaplar hakkında adli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca, Telegram üzerinde faaliyet gösteren "C31K" isimli oluşuma ait 259 kanalın kapatıldığı ve toplam 8 bin 270 URL hakkında erişim engeli kararı uygulandığı bildirildi.

GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİ

Gülistan Doku’nun kaybolması hepimizi derinden üzmüş, kamu vicdanında çok güçlü bir hassasiyet oluşturmuştur. Bu dosyada önceliğimiz maddi gerçekliğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılmasıdır. Bakanlık olarak ortaya atılan bütün iddiaların titizlikle incelenmesini esas alıyoruz. 17 Nisan 2026 tarihli onayla, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e yönelik iddialar ve delillerin karartıldığı yönündeki beyanlar için 2 Mülkiye Müfettişi görevlendirildi. Aynı tarihli onayla Tuncay Sonel görevden uzaklaştırıldı, yine 17 Nisan 2026 tarihinde gözaltına alındı ve 21 Nisan’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

20 Nisan 2026 tarihli onayla da olay sonrasındaki inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere 2 Mülkiye Müfettişi ve 2 Polis Müfettişi daha görevlendirildi. Jandarma Genel Komutanlığımız cesedin bulunması için teknik ve lojistik destek sağlıyor; süreç çok yönlü şekilde devam ediyor. Dün Bakan Yardımcımız Kübra Güran Hanımefendi, hem yerinde incelemeler yapmak hem de Adalet Bakanlığımızla ortak bir toplantı yapmak üzere Tunceli’deydi. Bizim yaklaşımımız nettir: Hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz. Bu dosyada tek hedefimiz vardır: Somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkması.

"HİÇBİR DOSYA SAHİPSİZ DEĞİL"

asten öldürme gibi insan hayatını hedef alan suçlarda temel önceliğimiz her olayın aydınlatılması ve faillerin adalete teslim edilmesidir. 2003’ten bugüne yani AK Parti Hükümetimiz döneminde meydana gelen kasten öldürme olaylarının %97,2’si aydınlatıldı. Özellikle faili meçhul dosyalarda son yıllarda çok ciddi bir düşüş sağladık; 2023, 2024, 2025 yıllarında ve 2026’nın ilk döneminde faili meçhul olay kaydı bulunmuyor. Bu sonuç; kriminal kapasitenin güçlenmesinin, olay yeri inceleme kabiliyetinin gelişmesinin ve emniyet-jandarma koordinasyonunun kuvvetlenmesinin somut sonucudur.

Faili firar dosyalarında da mücadelemiz kesintisiz sürüyor. 262 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı, 94 kişi için kırmızı bülten görüşü soruldu. Yurt içine ya da yurt dışına kaçmış faillerin yakalanması için ulusal ve uluslararası bütün mekanizmaları devreye alıyoruz. Hiçbir dosya sahipsiz değildir; her olay sonuna kadar takip edilir. Kasten öldürmede hiçbir dosyayı sahipsiz bırakmıyoruz; her failin peşine düşüyor, adalete teslim ediyoruz.

"YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE YILI"

Biz buna sokak çeteleri yerine “Yeni Nesil Suç Örgütleri” diyoruz. Bu yapılar, hem asayişi bozan hem de mahalle huzurunu hedef alan, gençleri suça sürükleyen ve şehir güvenliğini tehdit eden yapılardır. Biz bu yılı açık ve net bir iradeyle “Yeni Nesil Suç Örgütleri” mücadele yılı ilan ettik çünkü bugün ortaya çıkan yapılar, geçmişin klasik mafya yapılarından farklı özellikler taşıyor. Kendilerine çizgi film karakterlerinden ya da takma isimlerden esinlenerek adlar veriyorlar; gösterişi, sosyal medya görünürlüğünü ve korku yaymayı bir yöntem olarak kullanıyorlar.

Yaş ortalamaları düşüyor, hızlı para kazanma hevesi öne çıkıyor ve dijital platformları hem propaganda hem de suç gelirleri bakımından daha yoğun kullanıyorlar. Sabit merkezleri zayıf, örgütsel bağları daha gevşek, hareket tarzları daha öngörülemez; bu nedenle bunlarla mücadele de klasik yöntemlerle sınırlı kalamaz. 2025 yılında 652 organize suç çetesine yönelik 1.730 operasyon gerçekleştirdik; bu operasyonlarda 14 bin 75 şahıs gözaltına alındı, 7 bin 659 şahıs tutuklandı, 3 bin 463 şahıs hakkında adli kontrol işlemi yapıldı.

1 Ocak–16 Nisan 2026 döneminde ise 274 organize suç çetesine yönelik 676 operasyon yaptık. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 222 çeteye yönelik 556 operasyondu; yani hem operasyon sayımızı hem de darbe indirdiğimiz yapı sayısını artırdık. Aynı dönemde 4 bin 963 şahıs gözaltına alındı, 2 bin 219 şahıs tutuklandı, 1.129 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyon yapılan suç çetelerinin 191’i KOM, 41’i narkotik ve 42’si siber bağlantılı organize suç örgütlerinden oluşuyor. TCK 220 kapsamında mevcut planlı dosya sayısı da 489. Sokaklarımızı, mahallelerimizi ve gençlerimizi bu yapılara teslim edemeyiz. 2026, sokak çetelerine alan bırakmadığımız yıl olacaktır; mahallelerimizin huzurunu suç örgütlerine teslim etmeyeceğiz.

RUHSATSIZ SİLAHLA TAVİZSİZ MÜCADELE

Kamu düzenini doğrudan etkileyen ruhsatsız silah meselesinde mücadelenin aralıksız sürdüğü bildirildi. 2026’nın ilk döneminde 32 bin 523 ruhsatsız silahın ele geçirildiği ve 33 bin 120 şahıs hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

7.BELEDİYE SORUŞTURMALARINDA "HUKUK" VURGUSU

Öncelikle şunu çok açık ifade etmek isterim: Bakanlığımızın belediyelere yönelik işlemleri siyasi aidiyete göre değil, ihbar, şikâyet, teftiş ve denetim sonuçlarına göre yürütülmektedir. 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinden 17 Nisan 2026 tarihine kadar 3 bin 309 araştırma ve inceleme yürütüldü; bunların 1.535’i hakkında soruşturma izni verildi. Burada mükerrer dosyalar da var; yani aynı belediye hakkında birden fazla soruşturma söz konusu olabiliyor.

Dağılıma baktığımızda 677’si AK Partili belediyelerle ilgili; 371’i CHP’li, 128’i MHP’li, 18’i DEM Partili, 9’u İYİ Partili, 332’si de diğer partilere mensup belediyelerle ilgili. Bu veriye göre en fazla soruşturma izni verilen belediyeler AK Partili belediyelerdir ve bu sayı yaklaşık toplamın yüzde 44’üne tekabül ediyor. Bu tablo bile tek başına “sadece muhalefet belediyeleri hedef alınıyor” iddiasının gerçekle örtüşmediğini gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi özelinde ise Sayın Mansur Yavaş’ın görev dönemini kapsayan yaklaşık 7 yılda toplam 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildi. 23 ön inceleme raporu düzenlendi, 32 iddia konusu değerlendirildi ve müfettiş önerileri doğrultusunda 7 konuda soruşturma izni verildi. Bunların 2’si Danıştay tarafından kaldırıldı, 2’si halen Danıştay incelemesinde, 3 dosyada ise karar sonrası işlemler sürüyor. 25 iddiada ise Sayın Yavaş’ın imzası, onayı veya talimatı tespit edilemediği için soruşturma izni verilmedi; ayrıca 18 konuda suç unsuruna rastlanmadı. 13 tevdi raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, 1 tevdi raporu Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildi ve 2 tazmin raporu da belediyeye iletildi.

Hâlen 11 araştırma ve ön inceleme süreci devam ediyor; dolayısıyla burada yapılan işlem siyasi değil; iddia, inceleme, müfettiş raporu ve hukuk süreci temelinde yürüyen idari bir mekanizmadır. Ayrıca burada altını çizmek gerekir ki, İçişleri Bakanlığımızca verilen soruşturma izinleri nihai hüküm niteliği taşımaz. Bu kararlar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun çerçevesinde alınan idari kararlardır ve yargı denetimine tabidir; nitekim bu süreçlerde Danıştay incelemesi söz konusudur. Son sözü söyleyecek olan merci, bağımsız ve tarafsız yargıdır. Belediyelerle ilgili süreçlerde ölçümüz hukuktur; aidiyet değil, iddia ve delildir.