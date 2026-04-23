SON DAKİKA!
Derbinin hakemi açıklandı, Dursun Özbek TFF'ye ateş püskürdü: 'Tüm ilişkilerimiz askıya alınmıştır'

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye Yasin Kol'un atanmasına tepki gösteren Dursun Özbek, TFF ile olan tüm kurumsal bağların koparıldığını belirterek, "Mevcut yönetimle ilişkilerimiz askıya alınmıştır" dedi.

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 12:54

Trendyol Süper Lig’deki dev derbi öncesi tarafında kritik bir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkanı , Fenerbahçe - Galatasaray derbisine hakem Yasin Kol’un atanmasının ardından zehir zemberek bir açıklama yayımladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerinin askıya alındığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi kanallarından paylaşılan bildiride, (TFF) yönetimine karşı radikal bir tavır alındığı duyuruldu.

"İLİŞKİLERİMİZ ASKIYA ALINMIŞTIR"

Özbek, Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeye yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.”

Dursun Aydın Özbek

https://x.com/GalatasaraySK/status/2047248859429028285?s=20

