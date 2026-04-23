Derbinin hakemi açıklandı, Dursun Özbek TFF'ye ateş püskürdü: 'Tüm ilişkilerimiz askıya alınmıştır'

Trendyol Süper Lig’deki dev derbi öncesi Galatasaray tarafında kritik bir gelişme yaşandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine hakem Yasin Kol’un atanmasının ardından zehir zemberek bir açıklama yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi kanallarından paylaşılan bildiride, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine karşı radikal bir tavır alındığı duyuruldu.
Özbek, Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeye yer verildi:
“Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır.”
Dursun Aydın Özbek