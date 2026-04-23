Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Süper Lig’in şampiyonunu büyük ölçüde belirleyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, pazar günü RAMS Park'ta oynanacak dev randevu için Yasin Kol’u görevlendirdi.

Trendyol ’in 31. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan - derbisinin hakem kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın en kritik mücadelesine Karadeniz bölgesi hakemlerinden Yasin Kol’u atadı.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yönetecek.
KRİTİK RANDEVUDA GÖZLER HAKEM HEYETİNDE

Pazar günü saat 20.00’da başlayacak olan mücadelede Yasin Kol’un yardımcılıklarını üstlenecek isimler de netleşti. Zorlu maçta Kol'un yardımcılığını Süleyman Özay ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak belirlendi.

DERBİ ÖNCESİ NEFESLER TUTULDU

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren bu mücadele öncesinde, her iki kulüpten de hakem atamasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, taraftarlar sosyal medyada atama kararını tartışmaya başladı. Yasin Kol, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

İşte dev derbinin hakem kadrosu:

Görevİsim
Orta HakemYasin Kol
1. Yardımcı HakemSüleyman Özay
2. Yardımcı Hakemİbrahim Çağlar Uyarcan
Dördüncü HakemKadir Sağlam
