Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakem kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın en kritik mücadelesine Karadeniz bölgesi hakemlerinden Yasin Kol’u atadı.

KRİTİK RANDEVUDA GÖZLER HAKEM HEYETİNDE

Pazar günü saat 20.00’da başlayacak olan mücadelede Yasin Kol’un yardımcılıklarını üstlenecek isimler de netleşti. Zorlu maçta Kol'un yardımcılığını Süleyman Özay ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak belirlendi.

DERBİ ÖNCESİ NEFESLER TUTULDU

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren bu mücadele öncesinde, her iki kulüpten de hakem atamasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, taraftarlar sosyal medyada atama kararını tartışmaya başladı. Yasin Kol, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

İşte dev derbinin hakem kadrosu: