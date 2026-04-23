Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakem kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), haftanın en kritik mücadelesine Karadeniz bölgesi hakemlerinden Yasin Kol’u atadı.
Pazar günü saat 20.00’da başlayacak olan mücadelede Yasin Kol’un yardımcılıklarını üstlenecek isimler de netleşti. Zorlu maçta Kol'un yardımcılığını Süleyman Özay ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak belirlendi.
Ligin zirvesini yakından ilgilendiren bu mücadele öncesinde, her iki kulüpten de hakem atamasına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, taraftarlar sosyal medyada atama kararını tartışmaya başladı. Yasin Kol, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.
İşte dev derbinin hakem kadrosu:
|Görev
|İsim
|Orta Hakem
|Yasin Kol
|1. Yardımcı Hakem
|Süleyman Özay
|2. Yardımcı Hakem
|İbrahim Çağlar Uyarcan
|Dördüncü Hakem
|Kadir Sağlam