Galatasaray'da yeni rota Almanya! Orta sahaya İsviçre çakısı: Okan Buruk aradığını buldu

Süper Lig devi Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, İsviçre Milli Takımı'nda oynayan 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Johan Manzambi'yi listesine aldı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 09:31

Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi defterlerini kapatan , tüm enerjisini şampiyonluğuna ve önümüzdeki sezonun kadro planlamasına harcamaya başladı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Süper Lig şampiyonluğuna ve gelecek sezonun kadro planlamasına odaklanırken, teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda Almanya'nın Bundesliga ekibi Freiburg'da forma giyen 20 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Johan Manzambi'yi transfer listesine ekledi.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda dinamik bir orta saha arayışına giren Galatasaray, rotayı Bundesliga'ya çevirdi.
Galatasaray yönetimi, Sky Sports'un haberine göre Freiburg forması giyen 20 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Johan Manzambi'yi transfer listesinin ilk sıralarına ekledi.
Johan Manzambi, bu sezon 40 resmi müsabakada 6 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Manzambi'nin kulübüyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray yönetimi, genç oyuncu için uygun bir bonservis bedeliyle Freiburg'un kapısını çalmayı planlıyor.
Derbi hazırlıkları sürerken, yönetim cephesinden taraftarı heyecanlandıracak bir hamlesi geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda "dinamik bir orta saha" arayışına giren Aslan, rotayı Bundesliga’ya kırdı.

GENÇ YILDIZ ADAYI: JOHAN MANZAMBİ

Sky Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılı kurmaylar, Freiburg forması giyen Johan Manzambi’yi listesinin ilk sıralarına ekledi. 20 yaşındaki İsviçreli oyuncu, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Manzambi'nin Bu Sezonki Karnesi:

Maç Sayısı40 resmi müsabaka
Skor Katkısı6 gol, 7 asist
Sözleşme Durumu2030 yılına kadar devam ediyor

GELECEK YATIRIMI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Okan Buruk'un orta sahadaki tempoyu artırmak adına genç ve atletik isimlere yöneldiği bilinirken, Manzambi’nin hem defansif hem de ofansif anlamdaki çift yönlü oyunu bu tanıma tam uyuyor. Kulübüyle uzun süreli bir sözleşmesi bulunsa da, Galatasaray yönetiminin genç yıldız için uygun bir bonservis bedeliyle Freiburg'un kapısını çalması bekleniyor.

Sezonun ikinci yarısında yaşanan kritik kayıpların ardından transfer stratejisini "gençleşme ve dinamizm" üzerine kuran Cimbom, Manzambi hamlesiyle orta sahadaki direnci kalıcı olarak artırmayı hedefliyor.

