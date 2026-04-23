Galatasaray'da yeni rota Almanya! Orta sahaya İsviçre çakısı: Okan Buruk aradığını buldu

Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi defterlerini kapatan Galatasaray, tüm enerjisini Süper Lig şampiyonluğuna ve önümüzdeki sezonun kadro planlamasına harcamaya başladı.

Derbi hazırlıkları sürerken, yönetim cephesinden taraftarı heyecanlandıracak bir transfer hamlesi geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda "dinamik bir orta saha" arayışına giren Aslan, rotayı Bundesliga’ya kırdı.

GENÇ YILDIZ ADAYI: JOHAN MANZAMBİ

Sky Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılı kurmaylar, Freiburg forması giyen Johan Manzambi’yi listesinin ilk sıralarına ekledi. 20 yaşındaki İsviçreli oyuncu, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Manzambi'nin Bu Sezonki Karnesi:

Maç Sayısı 40 resmi müsabaka Skor Katkısı 6 gol, 7 asist Sözleşme Durumu 2030 yılına kadar devam ediyor

GELECEK YATIRIMI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Okan Buruk'un orta sahadaki tempoyu artırmak adına genç ve atletik isimlere yöneldiği bilinirken, Manzambi’nin hem defansif hem de ofansif anlamdaki çift yönlü oyunu bu tanıma tam uyuyor. Kulübüyle uzun süreli bir sözleşmesi bulunsa da, Galatasaray yönetiminin genç yıldız için uygun bir bonservis bedeliyle Freiburg'un kapısını çalması bekleniyor.

Sezonun ikinci yarısında yaşanan kritik kayıpların ardından transfer stratejisini "gençleşme ve dinamizm" üzerine kuran Cimbom, Manzambi hamlesiyle orta sahadaki direnci kalıcı olarak artırmayı hedefliyor.