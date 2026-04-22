Transfer piyasası, dev bir derbiye sahne olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 5 aydır Portekizli yıldız Bernardo Silva ile dirsek temasında olan Galatasaray’a, ezeli rakibi Fenerbahçe’den beklenmedik bir misilleme geldi. Sarı-lacivertli yönetim, City ile yollarını ayıracağı kesinleşen 31 yaşındaki on numara için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer derbisi: Kanarya, Bernardo Silva için devreye girdi! Galatasaray'ın yaklaşık 5 aydır ilgilendiği Portekizli yıldız Bernardo Silva için ezeli rakibi Fenerbahçe de devreye girerek bir transfer derbisi başlattı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın teklif ettiği rakamların üzerine çıkarak Bernardo Silva'yı kadrosuna katmayı hedefliyor. Fenerbahçe sportif direktörü Devin Özek ve futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, derbi sonrası İngiltere'ye giderek oyuncunun temsilcileriyle görüşecek. Bernardo Silva, 2017 yılından beri Manchester City'de forma giyiyor ve kulübün simgelerinden biri haline geldi. Fenerbahçe, oyuncuyu ikna etmek için Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Nelson Semedo'yu kullanırken, Galatasaray ise eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'dan destek alıyor.

Fenerbahçe’nin stratejisi ise oldukça net: Galatasaray’ın masaya koyduğu rakamların üzerine çıkarak hem kadrosunu güçlendirmek hem de ezeli rakibine tarihi bir transfer çalımı atmak. Kulübün önde gelen isimlerinin de bu dev operasyon için ciddi bir finansal kaynak ayırdığı öğrenildi.

İNGİLTERE SEFERİ DERBİ SONRASI

Sarı-lacivertli camiada gözler, oynanacak Galatasaray derbisinin ardından Londra’ya çevrilecek. Sportif direktör Devin Özek ve futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, derbi bitimiyle birlikte İngiltere’ye uçarak Portekizli yıldızın temsilcileriyle masaya oturacak. Yönetimin asıl hedefi, transferi Dünya Kupası başlamadan resmiyete dökerek taraftara büyük bir müjde vermek.

9 YILLIK CİTY MACERASININ SONU

2017 yılında Monaco’dan 50 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Manchester City’ye transfer olan Bernardo Silva, İngiliz ekibinde geçirdiği 9 sezonda adeta kulübün simgelerinden biri haline geldi. Kaptanlık pazubandını da takan tecrübeli oyuncu, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde elde edilen sayısız başarıda başrol oynadı.

REFERANS SAVAŞLARI: SEMEDO VS İLKAY

Transferde saha dışı faktörler de devreye girmiş durumda. İki dev kulüp, oyuncuyu ikna etmek için yakın arkadaşlarını koz olarak kullanıyor. Fenerbahçe cephesinde Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Nelson Semedo, Bernardo ile sürekli iletişimde kalarak İstanbul’u ve kulübün vizyonunu anlatıyor. Galatasaray ise Manchester City’den eski takım arkadaşı olan İlkay Gündoğan’ı ikna sürecinde aracı olarak kullanıyor.

Portekizli süper starın kariyerinin bu yeni döneminde hangi renkleri tercih edeceği, şimdiden Avrupa ve Türkiye spor kamuoyunun en çok merak ettiği konu haline geldi.