Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer derbisi: Kanarya, Bernardo Silva için devreye girdi!

Gelecek sezonun transfer planlamasına erkenden başlayan Fenerbahçe, yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Manchester City’den ayrılması beklenen dünya yıldızı Bernardo Silva için Galatasaray’ın ardından sarı-lacivertliler de resmen devreye girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 09:14

Transfer piyasası, dev bir derbiye sahne olmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 5 aydır Portekizli yıldız ile dirsek temasında olan ’a, ezeli rakibi ’den beklenmedik bir misilleme geldi. Sarı-lacivertli yönetim, City ile yollarını ayıracağı kesinleşen 31 yaşındaki on numara için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'ın yaklaşık 5 aydır ilgilendiği Portekizli yıldız Bernardo Silva için ezeli rakibi Fenerbahçe de devreye girerek bir transfer derbisi başlattı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın teklif ettiği rakamların üzerine çıkarak Bernardo Silva'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.
Fenerbahçe sportif direktörü Devin Özek ve futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, derbi sonrası İngiltere'ye giderek oyuncunun temsilcileriyle görüşecek.
Bernardo Silva, 2017 yılından beri Manchester City'de forma giyiyor ve kulübün simgelerinden biri haline geldi.
Fenerbahçe, oyuncuyu ikna etmek için Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Nelson Semedo'yu kullanırken, Galatasaray ise eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'dan destek alıyor.
Fenerbahçe’nin stratejisi ise oldukça net: Galatasaray’ın masaya koyduğu rakamların üzerine çıkarak hem kadrosunu güçlendirmek hem de ezeli rakibine tarihi bir transfer çalımı atmak. Kulübün önde gelen isimlerinin de bu dev operasyon için ciddi bir finansal kaynak ayırdığı öğrenildi.

İNGİLTERE SEFERİ DERBİ SONRASI

Sarı-lacivertli camiada gözler, oynanacak Galatasaray derbisinin ardından Londra’ya çevrilecek. Sportif direktör Devin Özek ve şube sorumlusu Ertan Torunoğulları, derbi bitimiyle birlikte İngiltere’ye uçarak Portekizli yıldızın temsilcileriyle masaya oturacak. Yönetimin asıl hedefi, transferi Dünya Kupası başlamadan resmiyete dökerek taraftara büyük bir müjde vermek.

9 YILLIK CİTY MACERASININ SONU

2017 yılında Monaco’dan 50 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Manchester City’ye transfer olan Bernardo Silva, İngiliz ekibinde geçirdiği 9 sezonda adeta kulübün simgelerinden biri haline geldi. Kaptanlık pazubandını da takan tecrübeli oyuncu, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde elde edilen sayısız başarıda başrol oynadı.

REFERANS SAVAŞLARI: SEMEDO VS İLKAY

Transferde saha dışı faktörler de devreye girmiş durumda. İki dev kulüp, oyuncuyu ikna etmek için yakın arkadaşlarını koz olarak kullanıyor. Fenerbahçe cephesinde Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Nelson Semedo, Bernardo ile sürekli iletişimde kalarak İstanbul’u ve kulübün vizyonunu anlatıyor. Galatasaray ise Manchester City’den eski takım arkadaşı olan İlkay Gündoğan’ı ikna sürecinde aracı olarak kullanıyor.

Portekizli süper starın kariyerinin bu yeni döneminde hangi renkleri tercih edeceği, şimdiden Avrupa ve Türkiye spor kamuoyunun en çok merak ettiği konu haline geldi.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#bernardo silva
#Fenerbahçe
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.