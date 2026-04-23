Okan Buruk ile yollar ayrılıyor mu? Ali Naci Küçük'ten dikkat çeken açıklama: 'Ünal Aysal aynısını yapmıştı'

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışının en kritik virajına girilirken, Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayarak kulüp tarihine geçen Buruk, son dönemde gelen puan kayıpları, kupa vedası ve derbilerdeki düşük performansı sonrası tartışma konusu oldu.
Okan Buruk’un Galatasaray değerlerine ve eleştiri kültürüne her zaman saygı duyduğunu hatırlatan Ali Naci Küçük, son dönemdeki atmosferin sağlıklı olmadığını savundu: "Galatasaray eleştiriden güç alan bir camiadır ancak son dönemde gördüğümüz şey eleştiri değil, bir linç kültürüdür. 3 yıl üst üste şampiyon olup 4.’lüğe koşan, 5. Şampiyonluğu hayal ettiren, rekorlara damga vuran bir teknik adam, haddinden fazla bir memnuniyetsizlikle karşı karşıya. Evet, bu sezon hataları ve formsuzlukları oldu; ancak gemiyi sağ salim limana ulaştırmaya bu kadar yakınken bu saldırılar haksızlıktır."
Küçük, Buruk’un en çok "Avrupa’da başarısız" denilerek yıpratıldığını ancak bu sezon bu tablonun tamamen değiştiğini vurguladı. Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkan, Juventus’u eleyen ve Liverpool’u ilk maçta deviren bir Galatasaray olduğunun altını çizen Küçük, "Bu yıpratıcı maçların getirdiği mental ve fiziksel yorgunluğun lig performansına yansıması doğaldır. Osimhen’siz senaryoda oyun kurgusu eleştirilebilir ama unutulmamalıdır ki; Messi’siz Barcelona neyse, Osimhen’siz Galatasaray da odur" dedi.
Yorumcu Küçük, Galatasaray tarihindeki kritik bir kırılma noktasını hatırlatarak bugüne ışık tuttu: "‘Bu kadroyla herkes şampiyon olur’ demek büyük bir yanılgıdır. Yıllar evvel Sayın Ünal Aysal bu hataya düştü. Drogba, Sneijder, Melo’lu kadro için ‘herkes şampiyon yapar’ deyip Fatih Terim’i gönderdi, Mancini’yi getirdi. Sonuç? Galatasaray o sezon Nisan ayında havlu attı. Yıldızları ve yüksek egoları aynı hedefe kilitlemek bir liderlik başarısıdır ve Okan Buruk bunu en iyi yapan isimdir."
Öne çıkan en çarpıcı veri ise Buruk’un ligdeki dominasyonu oldu. Küçük, şu istatistiğin Galatasaraylılar için "hocasına sarılma sebebi" olması gerektiğini belirtti:
Okan Buruk geldiğinden beri lider bitirilen hafta sayısı:
|Takım
|Lider Bitirilen Hafta
|Galatasaray
|108
|Fenerbahçe
|18
|Beşiktaş
|5
Rakiplerin stratejisine dikkat çeken Küçük, "Jose Mourinho Türkiye’de kimi hedef aldı? Ali Koç ve rakiplerin medyası kimi rotaya koydu? Tabii ki Okan Buruk’u. Çünkü Galatasaray’ın başarıdaki en temel ayağının o olduğunu biliyorlar" ifadelerini kullandı.
23 Mayıs’taki genel kurul öncesi Başkan Dursun Özbek’in aksiyonları şampiyonluk sonrasına bıraktığını belirten Küçük, şampiyonluk halinde Buruk’un son 7 yılın 5'inde kupa kaldıran ilk teknik adam olarak tarihe geçeceğini hatırlattı. Küçük’e göre; Akhisar’dan Rize’ye, Başakşehir’den Galatasaray’a tırnaklarıyla kazıyarak gelen Okan Buruk, o koltuğun hakkını sonuna kadar vermeye devam ediyor.