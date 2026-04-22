Mauro Icardi için harekete geçtiler! Yeni takımı açıklandı: Ocak ayında görüşme sağlanmış...

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son haftalarda yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekerken, transfer kulisleri de hareketlenmeye başladı. Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli golcü için Arjantin basını, "Eve dönüş" operasyonunun düğmesine basıldığını duyurdu.

RIVER PLATE TRANSFERDE BİR ADIM ÖNDE

Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, Icardi’nin kariyer planlamasına dair çarpıcı detaylar paylaştı. Icardi’nin çocukluk aşkı Newell’s Old Boys olsa da, şu anki ekonomik ve sportif koşulların ibreyi River Plate’e çevirdiğini belirten Cecchini, yıldız oyuncunun geçmişte Monumental Stadyumu ile ilgili yaptığı paylaşımların bir tesadüf olmadığını hatırlattı.

2026’NIN İLK GÜNLERİNDE TEMAS KURULDU

River Plate yönetiminin Icardi operasyonunu gizlilikle yürüttüğü ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre, Arjantin ekibi Ocak 2026 itibarıyla harekete geçerek oyuncu cephesiyle ilk resmi temasını kurdu.

COUDET’NİN "HAYALİNDEKİ" İKİLİ

Teknik direktör koltuğunda oturan Eduardo Coudet'nin, Icardi’yi takımın hücum merkezine yerleştirmek istediği öğrenildi. Coudet’nin planı; Mauro Icardi ve Sebastian Driussi’yi aynı anda sahada kullanarak Güney Amerika’nın en korkutucu forvet hattını kurmak.

Galatasaray cephesinin bu hamlelere nasıl bir cevap vereceği ise henüz netlik kazanmadı. Ancak Arjantin’den gelen bu güçlü sinyaller, Icardi’nin sarı-kırmızılı formayla son aylarını geçiriyor olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.