Geçtiğimiz sezon hem ligde hem kupada mutlu sona ulaşarak taraftarını sevince boğan Galatasaray, aynı başarıyı bu yıl da tekrarlamak için sahaya çıkıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak olan Cimbom, bu engeli de aşarak "duble" hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray - Gençlerbirliği muhtemel ilk 11'leri belli oldu! Okan Buruk'tan dikkat çeken tercih Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile karşılaşarak lig ve kupa dublesi hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Galatasaray, geçtiğimiz sezon ligde ve kupada mutlu sona ulaşmıştı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile eşleşti. Galatasaray, bu turu geçerse yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Türk futbol tarihinde 8 kez sezonu hem lig hem kupa şampiyonluğuyla tamamlama başarısı gösterdi ve bu sezon 9. kez bu başarıyı hedefliyor. Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında istatistiksel olarak üstün ve son 5 resmi randevusunu kazandı. Teknik Direktör Okan Buruk, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini göz önünde bulundurarak Gençlerbirliği maçında rotasyona gidecek.

Galatasaray turu geçmesi halinde; yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

TARİHİ BAŞARI: 9. DUBLE KAPIDA

Sarı-kırmızılı kulüp, Türk futbol tarihinde sezonu hem lig hem kupa şampiyonluğuyla tamamlama başarısını tam 8 kez gösterdi. Daha önce;

1962-63, 1972-73, 1992-93, 1998-99, 1999-00, 2014-15, 2018-19 ve son olarak 2024-25 sezonlarında kupaları silip süpüren Aslan, bu sezon 9. kez aynı gururu yaşamak niyetinde.

Başarı Sezonlar Lig ve Kupa Şampiyonluğu 1962-63 Lig ve Kupa Şampiyonluğu 1972-73 Lig ve Kupa Şampiyonluğu 1992-93 Lig ve Kupa Şampiyonluğu 1998-99 Lig ve Kupa Şampiyonluğu 1999-00 Lig ve Kupa Şampiyonluğu 2014-15 Lig ve Kupa Şampiyonluğu 2018-19 Lig ve Kupa Şampiyonluğu 2024-25 Mevcut Sezon Hedefi 9. Kez Aynı Gururu Yaşamak

GENÇLERBİRLİĞİ’NE KARŞI TAM ÜSTÜNLÜK

İstatistikler, Galatasaray’ın bu akşamki rakibi karşısında bariz bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor. İki takım arasında bu sezon oynanan her iki maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, son 5 resmi randevunun tamamından galibiyetle ayrılmayı başardı. Ayrıca kupada 10 maçlık müthiş bir yenilmezlik serisi yakalayan Cimbom, son mağlubiyetini Şubat 2024’te Karagümrük karşısında almıştı.

OKAN BURUK’TAN DERBİ ROTASYONU

Hafta sonu oynanacak kritik Fenerbahçe derbisini de hesaba katan Teknik Direktör Okan Buruk, kadroda rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcının; Uğurcan, Barış Alper, Sane, Sanchez ve Abdülkerim gibi as oyuncularını derbiye saklamak amacıyla kulübeye çekmesi bekleniyor. Kemerburgaz Tesisleri’nde yapılan son taktik antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan ekip, artık maç saatini bekliyor.

MUHTEMEL 11'LER