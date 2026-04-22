Galatasaray - Gençlerbirliği muhtemel ilk 11'leri belli oldu! Okan Buruk'tan dikkat çeken tercih

Geçtiğimiz sezon hem ligde hem kupada mutlu sona ulaşarak taraftarını sevince boğan Galatasaray, aynı başarıyı bu yıl da tekrarlamak için sahaya çıkıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmesinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak olan Cimbom, bu engeli de aşarak "duble" hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Galatasaray turu geçmesi halinde; yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı kulüp, Türk futbol tarihinde sezonu hem lig hem kupa şampiyonluğuyla tamamlama başarısını tam 8 kez gösterdi. Daha önce;
1962-63, 1972-73, 1992-93, 1998-99, 1999-00, 2014-15, 2018-19 ve son olarak 2024-25 sezonlarında kupaları silip süpüren Aslan, bu sezon 9. kez aynı gururu yaşamak niyetinde.
|Başarı
|Sezonlar
|Lig ve Kupa Şampiyonluğu
|1962-63
|Lig ve Kupa Şampiyonluğu
|1972-73
|Lig ve Kupa Şampiyonluğu
|1992-93
|Lig ve Kupa Şampiyonluğu
|1998-99
|Lig ve Kupa Şampiyonluğu
|1999-00
|Lig ve Kupa Şampiyonluğu
|2014-15
|Lig ve Kupa Şampiyonluğu
|2018-19
|Lig ve Kupa Şampiyonluğu
|2024-25
|Mevcut Sezon Hedefi
|9. Kez Aynı Gururu Yaşamak
İstatistikler, Galatasaray’ın bu akşamki rakibi karşısında bariz bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor. İki takım arasında bu sezon oynanan her iki maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, son 5 resmi randevunun tamamından galibiyetle ayrılmayı başardı. Ayrıca kupada 10 maçlık müthiş bir yenilmezlik serisi yakalayan Cimbom, son mağlubiyetini Şubat 2024’te Karagümrük karşısında almıştı.
Hafta sonu oynanacak kritik Fenerbahçe derbisini de hesaba katan Teknik Direktör Okan Buruk, kadroda rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcının; Uğurcan, Barış Alper, Sane, Sanchez ve Abdülkerim gibi as oyuncularını derbiye saklamak amacıyla kulübeye çekmesi bekleniyor. Kemerburgaz Tesisleri’nde yapılan son taktik antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan ekip, artık maç saatini bekliyor.
|GALATASARAY
|N.D. GENÇLERBİRLİĞİ
|Günay
|Velho
|Boey
|Fıratcan
|Singo
|Thalisson
|Kaan
|Goutas
|Eren
|Hanousek
|Lemina
|Bashiru
|Nhaga
|Göktan
|Sane
|Metehan
|Yunus
|Koita
|Lang
|Tongya
|Icardi
|Niang