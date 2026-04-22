Galatasaray - Gençlerbirliği muhtemel ilk 11'leri belli oldu! Okan Buruk'tan dikkat çeken tercih

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Geçtiğimiz sezonu iki kupayla kapatan sarı-kırmızılılar, Ankara temsilcisini devirip adını son dörde yazdırmayı planlıyor. İşte Teknik Direktör Okan Buruk'un ilk 11 kararı...

Galatasaray - Gençlerbirliği muhtemel ilk 11'leri belli oldu! Okan Buruk'tan dikkat çeken tercih
Geçtiğimiz sezon hem ligde hem kupada mutlu sona ulaşarak taraftarını sevince boğan , aynı başarıyı bu yıl da tekrarlamak için sahaya çıkıyor. çeyrek final eşleşmesinde Natura Dünyası ile kozlarını paylaşacak olan Cimbom, bu engeli de aşarak "duble" hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile karşılaşarak lig ve kupa dublesi hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon ligde ve kupada mutlu sona ulaşmıştı.
Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile eşleşti.
Galatasaray, bu turu geçerse yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, Türk futbol tarihinde 8 kez sezonu hem lig hem kupa şampiyonluğuyla tamamlama başarısı gösterdi ve bu sezon 9. kez bu başarıyı hedefliyor.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında istatistiksel olarak üstün ve son 5 resmi randevusunu kazandı.
Teknik Direktör Okan Buruk, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisini göz önünde bulundurarak Gençlerbirliği maçında rotasyona gidecek.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray - Gençlerbirliği muhtemel ilk 11'leri belli oldu! Okan Buruk'tan dikkat çeken tercih

Galatasaray turu geçmesi halinde; yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Gençlerbirliği muhtemel ilk 11'leri belli oldu! Okan Buruk'tan dikkat çeken tercih

TARİHİ BAŞARI: 9. DUBLE KAPIDA

Sarı-kırmızılı kulüp, Türk tarihinde sezonu hem lig hem kupa şampiyonluğuyla tamamlama başarısını tam 8 kez gösterdi. Daha önce;

1962-63, 1972-73, 1992-93, 1998-99, 1999-00, 2014-15, 2018-19 ve son olarak 2024-25 sezonlarında kupaları silip süpüren Aslan, bu sezon 9. kez aynı gururu yaşamak niyetinde.

BaşarıSezonlar
Lig ve Kupa Şampiyonluğu1962-63
Lig ve Kupa Şampiyonluğu1972-73
Lig ve Kupa Şampiyonluğu1992-93
Lig ve Kupa Şampiyonluğu1998-99
Lig ve Kupa Şampiyonluğu1999-00
Lig ve Kupa Şampiyonluğu2014-15
Lig ve Kupa Şampiyonluğu2018-19
Lig ve Kupa Şampiyonluğu2024-25
Mevcut Sezon Hedefi9. Kez Aynı Gururu Yaşamak
Galatasaray - Gençlerbirliği muhtemel ilk 11'leri belli oldu! Okan Buruk'tan dikkat çeken tercih

GENÇLERBİRLİĞİ’NE KARŞI TAM ÜSTÜNLÜK

İstatistikler, Galatasaray’ın bu akşamki rakibi karşısında bariz bir üstünlüğü olduğunu gösteriyor. İki takım arasında bu sezon oynanan her iki maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, son 5 resmi randevunun tamamından galibiyetle ayrılmayı başardı. Ayrıca kupada 10 maçlık müthiş bir yenilmezlik serisi yakalayan Cimbom, son mağlubiyetini Şubat 2024’te Karagümrük karşısında almıştı.

Galatasaray - Gençlerbirliği muhtemel ilk 11'leri belli oldu! Okan Buruk'tan dikkat çeken tercih

OKAN BURUK’TAN DERBİ ROTASYONU

Hafta sonu oynanacak kritik Fenerbahçe derbisini de hesaba katan Teknik Direktör , kadroda rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcının; Uğurcan, Barış Alper, Sane, Sanchez ve Abdülkerim gibi as oyuncularını derbiye saklamak amacıyla kulübeye çekmesi bekleniyor. Kemerburgaz Tesisleri’nde yapılan son taktik antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan ekip, artık maç saatini bekliyor.

Galatasaray - Gençlerbirliği muhtemel ilk 11'leri belli oldu! Okan Buruk'tan dikkat çeken tercih

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAYN.D. GENÇLERBİRLİĞİ
GünayVelho
BoeyFıratcan
SingoThalisson
KaanGoutas
ErenHanousek
LeminaBashiru
NhagaGöktan
SaneMetehan
YunusKoita
LangTongya
IcardiNiang
