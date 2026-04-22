Süper Lig’de son viraja en yakın rakibinin 4 puan önünde giren ve kupanın bir kulpunu tutan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Orta sahadaki direnci ve kaliteyi artırmak isteyen yönetimin hedefindeki bir numaralı isim ise İtalya’dan: Teun Koopmeiners.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray transferde Manchester United ile karşı karşıya! Hollandalı yıldız için harekete geçildi: 30 Milyon Euro... Galatasaray, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosu için Juventus'un orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'i transfer etmek istiyor ancak bu transferde Manchester United ile rekabet halinde. Galatasaray'ın öncelikli hedefi, orta sahaya direnç ve kalite katacak olan Teun Koopmeiners. Hollandalı yıldız için Manchester United da resmi temaslara başladı. Juventus, Koopmeiners için 30 milyon euro bonservis bedeli bekliyor. Koopmeiners, bu sezon Juventus formasıyla toplam 40 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

MANCHESTER UNİTED KIYASIYA REKABET

İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre; Aslan bu transferde yalnız değil. Hollandalı yıldız için İngiltere Premier Lig’in köklü kulübü Manchester United da resmi temaslara başladı. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de sarı-kırmızılıların radarına giren 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray yönetiminin oldukça ısrarcı olduğu belirtiliyor.

JUVENTUS RAKAMI BELİRLEDİ

Mali yapısını dengelemek isteyen ve teknik direktör Luciano Spalletti’nin yeni yapılanma planları doğrultusunda bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus, Koopmeiners’in satışına sıcak bakıyor. Torino ekibinin, tecrübeli orta saha oyuncusu için kapıyı 30 milyon euro’dan açması bekleniyor.

İSTİKRAR ABİDESİ

Bu sezon Juventus formasıyla Serie A ve kupada toplamda 40 maçta boy gösteren Koopmeiners, sahada kaldığı 2485 dakikada takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hücum organizasyonlarındaki kilit rolü ve oyunun her iki yönünü de oynayabilme özelliğiyle dikkat çeken yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak profilde bir isim olarak öne çıkıyor.