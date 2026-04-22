Galatasaray transferde Manchester United ile karşı karşıya! Hollandalı yıldız için harekete geçildi: 30 Milyon Euro...

Süper Lig’de son viraja en yakın rakibinin 4 puan önünde giren ve kupanın bir kulpunu tutan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Orta sahadaki direnci ve kaliteyi artırmak isteyen yönetimin hedefindeki bir numaralı isim ise İtalya’dan: Teun Koopmeiners.
İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre; Aslan bu transferde yalnız değil. Hollandalı yıldız için İngiltere Premier Lig’in köklü kulübü Manchester United da resmi temaslara başladı. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de sarı-kırmızılıların radarına giren 28 yaşındaki oyuncu için Galatasaray yönetiminin oldukça ısrarcı olduğu belirtiliyor.
Mali yapısını dengelemek isteyen ve teknik direktör Luciano Spalletti’nin yeni yapılanma planları doğrultusunda bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan Juventus, Koopmeiners’in satışına sıcak bakıyor. Torino ekibinin, tecrübeli orta saha oyuncusu için kapıyı 30 milyon euro’dan açması bekleniyor.
Bu sezon Juventus formasıyla Serie A ve kupada toplamda 40 maçta boy gösteren Koopmeiners, sahada kaldığı 2485 dakikada takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hücum organizasyonlarındaki kilit rolü ve oyunun her iki yönünü de oynayabilme özelliğiyle dikkat çeken yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak profilde bir isim olarak öne çıkıyor.