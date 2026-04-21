Galatasaray'da toplu ayrılık töreni! 5 yıldız için yol göründü: Yeni sezonda yoklar...

Galatasaray’da sezon sonu büyük bir deprem kapıda. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, tribünlerin sevgilisi haline gelen isimlerin de aralarında bulunduğu 5 yıldız için ayrılık çanlarının çaldığını duyurdu. İşte detaylar…

Süper Lig’de şampiyonluk düğümünün çözülmesine sayılı günler kala, Galatasaray camiası gelen ayrılık haberleriyle çalkalanıyor. Gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye basan yönetimde, takımı sırtlayan isimlerin geleceği büyük bir soru işaretine dönüştü.

Galatasaray'da şampiyonluk öncesi birçok oyuncuyla yolların ayrılacağı ve yeni sezonun kadro planlamasına başlandığı belirtiliyor.
Mauro Icardi ve Lucas Torreira'nın takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor; Torreira'nın Güney Amerika'ya dönme isteği öne çıkıyor.
Kiralık olarak forma giyen Sacha Boey'in performansından memnun kalınmadığı ve 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun yüksek bulunduğu ifade ediliyor.
Kiralık olarak kadroya katılan Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın beklenen performansı gösteremediği ve yeni sezonda yer almayacağı belirtiliyor.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sarı-kırmızılı tribünlerin sevgilisi olan yıldızların vedasına dair çarpıcı detaylar paylaştı.

ICARDI VE TORREIRA YOL AYRIMINDA

Galatasaray’ın sahadaki ruhu olarak görülen Lucas Torreira ve gol makinesi Mauro Icardi için veda çanları çalıyor. Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, özellikle orta sahanın dinamosu Torreira’nın kariyerinin bu döneminde Güney Amerika’ya dönme isteği transferin en güçlü nedeni. Icardi cephesinde de benzer bir belirsizliğin hakim olduğu ve Arjantinli yıldızın geleceğinin pamuk ipliğine bağlı olduğu ifade ediliyor.

SACHA BOEY DEFTERİ KAPANIYOR MU?

Devre arasında büyük bir heyecanla Bayern Münih’ten kiralanan Sacha Boey konusunda ise işler beklendiği gibi gitmiyor. 30 milyon Euro’ya satıldıktan sonra kiralık olarak dönen Fransız sağ bekin performansından memnun kalınmadığı öğrenildi.

OPSİYON KRİZİ

Sözleşmede yer alan 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu, mevcut performans grafiği nedeniyle yönetim tarafından yüksek bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk’un sağ bek rotasyonunda Singo ve Sallai ikilisini yeterli gördüğü, Boey için ciddi bir bütçe ayrılmayacağı gelen bilgiler arasında.

GENÇ YETENEKLERLE VEDALAŞMA ZAMANI

Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen kiralık isimler Noa Lang ve Yaser Asprilla için de yolun sonu göründü. Beklenen patlamayı yapamayan iki oyuncunun da yeni sezon planlamasında yer almadığı ve kiralık sözleşmelerinin bitimiyle takımlarına dönecekleri belirtiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de büyük operasyon! Yaprak dökümü başladı: 17 isim ile yollar ayrılacak...
Galatasaray'da Bruno Fernandes operasyonu başladı! Transferde tüm imkanlar zorlanacak: Yıldız oyuncunun maaşı...
