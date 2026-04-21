Galatasaray'da Bruno Fernandes operasyonu başladı! Transferde tüm imkanlar zorlanacak: Yıldız oyuncunun maaşı...

Süper Lig’de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren ve Avrupa’da ses getirecek bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Manchester United’ın dünyaca ünlü yıldızı Bruno Fernandes'i listesinin ilk sırasına yazdı. Portekizli yıldızın maaşı ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Galatasaray, son yıllarda Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi isimlerle gerçekleştirdiği "yıldız operasyonlarına" bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin bu yaz transfer dönemindeki ana hedefi, Manchester United forması giyen 31 yaşındaki Portekizli on numara Bruno Fernandes. İngiliz devindeki geleceği belirsizliğini koruyan ve sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanan tecrübeli oyuncu için tüm imkanlar seferber edilecek.

MALİ TABLO NETLEŞİYOR: HEDEF 40 MİLYON EURO'NUN ALTI

Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Fernandes'in, Eylül ayında 32 yaşına basacak olması ve sözleşme süresinin kısalması Galatasaray'ın elini güçlendiren en büyük etken. Yönetim, bu transferde Şampiyonlar Ligi faktörünü koz olarak kullanarak bonservis bedelini daha makul bir seviyeye çekmeyi planlıyor.

Oyuncunun maaş tablosu ise şu şekilde:

MEVCUT KAZANCI

Manchester United'dan bonuslarla birlikte 19.5 milyon euro brüt maaş alıyor. İngiltere'deki vergi sistemi sonrası eline geçen rakam yaklaşık 12 milyon euro.

GALATASARAY’IN PLANI

Sarı-kırmızılı yönetim, bu rakamı karşılayarak Fernandes’i ikna etmeye hazır. Ayrıca transferde, Lucas Torreira’nın da "elçi" olarak devreye gireceği öğrenildi.

CARRİCK İLE YENİDEN DOĞDU

Manchester United’da yaşanan teknik adam değişikliği, Bruno Fernandes’in performansını zirveye taşıdı. Takımın başına geçen Michael Carrick, 10 numara pozisyonunu tamamen Portekizli yıldıza emanet etti. Bu güveni boşa çıkarmayan Fernandes, Carrick yönetimindeki son 12 maçın 10’unda skora doğrudan etki ederken, 3 gol ve 12 asistlik muazzam bir grafik sergiledi. Yıldız oyuncu bu sezon genel toplamda ise 8 gol ve 19 asiste ulaştı.

OlayDetay
Teknik Adam DeğişikliğiManchester United'da yaşanan teknik adam değişikliği, Bruno Fernandes'in performansını zirveye taşıdı.
Yeni Teknik DirektörMichael Carrick takımdaki yeni teknik direktör oldu.
Fernandes'in RolüCarrick, 10 numara pozisyonunu tamamen Bruno Fernandes'e emanet etti.
Carrick Yönetimindeki Performans (Son 12 Maç)Bruno Fernandes, bu maçların 10'unda skora doğrudan etki etti.
Carrick Yönetimindeki İstatistikler (Son 12 Maç)3 gol ve 12 asist.
Bu Sezon Genel İstatistikler8 gol ve 19 asist.
RAMS Park Atmosferine Hayran Kalmıştı

Galatasaray taraftarı, Bruno Fernandes ismine yabancı değil. 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde oynanan ve 3-3’lük skorla hafızalara kazınan maçta, Fernandes sergilediği futbolla alkış toplamıştı. O mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlayan tecrübeli yıldız, maç sonu yaptığı açıklamalarda RAMS Park’taki atmosferden etkilendiğini dile getirmişti. Yönetimin, taraftarın bu hayranlığını ve oyuncunun İstanbul’daki sıcak anılarını transferde kilit nokta olarak kullanması bekleniyor.

