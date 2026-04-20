Sezonun bitimine sadece 4 hafta kala Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4, Trabzonspor’un ise 6 puan önünde bulunuyor. Futbol otoriteleri, bu puan tablosunun derbi sonucuyla birlikte ya tamamen kilitleneceğini ya da Galatasaray’ın zafer turu hazırlıklarına başlayacağını öngörüyor.

HABERİN ÖZETİ Süper Lig'de şampiyonu dev derbi belirleyecek! İşte şampiyonluk yolunun tüm senaryoları: Fenerbahçe veya Trabzonspor'un şampiyonluğu... Süper Lig'de şampiyonun kim olacağı, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi maçının sonucuna bağlı olarak şekillenecek. Galatasaray, Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un ise 6 puan önünde bulunuyor. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda puan farkı 7'ye çıkacak ve kalan 3 haftada 3 puanla şampiyon olabilir. Derbinin beraberlikle sonuçlanması halinde puan farkı 4 olacak ve Galatasaray'ın kalan 3 maçta 6 puan alması gerekecek. Fenerbahçe'nin derbiyi kazanması durumunda puan farkı 1'e inecek ve şampiyonluk yarışı son haftalara taşınacak. Trabzonspor, ikili averajda Galatasaray'a üstün ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk şansı doğabilir. Kalan haftalarda Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile; Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor ve Eyüpspor ile; Trabzonspor ise Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

İşte şampiyonluk senaryoları:

GALATASARAY’IN "ERKEN FİNAL" PLANI

Galatasaray için en kestirme yol, 31. haftada kendi seyircisi önünde Fenerbahçe’yi mağlup etmekten geçiyor.

Puan Farkı 7 Olursa: Derbi galibiyetiyle farkı 7’ye çıkaracak olan sarı-kırmızılılar, büyük bir psikolojik bariyeri aşmış olacak. Bu durumda, kalan 3 haftada alınacak sadece 3 puan, rakipleri tüm maçlarını kazansa dahi Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıyacak.

32. Haftada Şampiyonluk İlanı: Eğer Galatasaray derbiyi kazanır ve ardından 32. haftada Samsunspor engelini kayıpsız geçerse, 77 puana ulaşarak matematiksel olarak ulaşılamaz hale gelir. Fenerbahçe tüm maçlarını kazansa bile maksimum 76 puanda kalacağı için, Mayıs ayının başında RAMS Park’ta şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlar.

BERABERLİK DURUMUNDA "HATA PAYI" SENARYOSU

Derbinin berabere bitmesi halinde puan farkı 4 olarak kalacak. Bu durum, Galatasaray’ın elindeki ipleri bırakmaması anlamına geliyor:

2 Galibiyet Şartı: Kalan 3 maçta alınacak 6 puan (2 galibiyet), Galatasaray’ı yine şampiyon yapacaktır.

Stres Faktörü: Farkın 4’te kalması, Galatasaray’ın sonraki haftalarda bir maçta mağlup olma lüksünü tanır ancak ikinci bir hatayı kaldırmaz.

RAKİPLER İÇİN UMUT IŞIĞI: DERBİDE KONUK EKİP ZAFERİ

Fenerbahçe’nin deplasmanda alacağı bir galibiyet, Süper Lig’de son yılların en büyük heyecanlarından birini tetikleyebilir:

Puan Farkı 1’e İner: Galatasaray’ın mağlubiyetiyle farkın 1 puana inmesi, son 3 haftada liderin yapacağı en ufak bir puan kaybında liderliğin el değiştirmesi demektir.

Trabzonspor'un Gizli Avantajı: Trabzonspor, 6 puan geride olmasına rağmen ikili averajda Galatasaray’a karşı üstün (0-0, 2-1). Eğer Galatasaray derbiyi kaybeder ve üzerine bir maçta daha takılırsa, Trabzonspor’un 4’te 4 yapması durumunda Karadeniz ekibi bir anda şampiyonluk kürsüsüne oturabilir.

FİKSTÜRDE KALAN KRİTİK MAÇLAR

Galatasaray: Fenerbahçe (E), Samsunspor (D), Antalyaspor (E), Kasımpaşa (D).

Fenerbahçe: Galatasaray (D), Başakşehir (E), Konyaspor (D), Eyüpspor(E).

Trabzonspor: Konyaspor (D), Gzötepe (E), Beşiktaş(D), Gençlerbirliği(E).