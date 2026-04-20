Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Süper Lig'de şampiyonu dev derbi belirleyecek! İşte şampiyonluk yolunun tüm senaryoları: Fenerbahçe veya Trabzonspor'un şampiyonluğu...

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun sonuna sadece 360 dakika kala lider Galatasaray, takipçileriyle arasındaki puan farkını koruyarak şampiyonluk kapısını aralamak istiyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yakından takip ettiği şampiyonluğu 31. haftadaki dev derbi belirleyecek. İşte Süper Lig'de şampiyonluk senaryoları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Süper Lig'de şampiyonu dev derbi belirleyecek! İşte şampiyonluk yolunun tüm senaryoları: Fenerbahçe veya Trabzonspor'un şampiyonluğu...
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 11:44

Sezonun bitimine sadece 4 hafta kala , en yakın rakibi ’nin 4, Trabzonspor’un ise 6 puan önünde bulunuyor. otoriteleri, bu puan tablosunun sonucuyla birlikte ya tamamen kilitleneceğini ya da Galatasaray’ın zafer turu hazırlıklarına başlayacağını öngörüyor.

HABERİN ÖZETİ

Süper Lig'de şampiyonu dev derbi belirleyecek! İşte şampiyonluk yolunun tüm senaryoları: Fenerbahçe veya Trabzonspor'un şampiyonluğu...

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Süper Lig'de şampiyonun kim olacağı, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi maçının sonucuna bağlı olarak şekillenecek.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un ise 6 puan önünde bulunuyor.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda puan farkı 7'ye çıkacak ve kalan 3 haftada 3 puanla şampiyon olabilir.
Derbinin beraberlikle sonuçlanması halinde puan farkı 4 olacak ve Galatasaray'ın kalan 3 maçta 6 puan alması gerekecek.
Fenerbahçe'nin derbiyi kazanması durumunda puan farkı 1'e inecek ve şampiyonluk yarışı son haftalara taşınacak.
Trabzonspor, ikili averajda Galatasaray'a üstün ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk şansı doğabilir.
Kalan haftalarda Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa ile; Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Konyaspor ve Eyüpspor ile; Trabzonspor ise Konyaspor, Göztepe, Beşiktaş ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
İşte şampiyonluk senaryoları:

GALATASARAY’IN "ERKEN FİNAL" PLANI

Galatasaray için en kestirme yol, 31. haftada kendi seyircisi önünde Fenerbahçe’yi mağlup etmekten geçiyor.

Puan Farkı 7 Olursa: Derbi galibiyetiyle farkı 7’ye çıkaracak olan sarı-kırmızılılar, büyük bir psikolojik bariyeri aşmış olacak. Bu durumda, kalan 3 haftada alınacak sadece 3 puan, rakipleri tüm maçlarını kazansa dahi Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıyacak.

32. Haftada Şampiyonluk İlanı: Eğer Galatasaray derbiyi kazanır ve ardından 32. haftada Samsunspor engelini kayıpsız geçerse, 77 puana ulaşarak matematiksel olarak ulaşılamaz hale gelir. Fenerbahçe tüm maçlarını kazansa bile maksimum 76 puanda kalacağı için, Mayıs ayının başında RAMS Park’ta şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlar.

BERABERLİK DURUMUNDA "HATA PAYI" SENARYOSU

Derbinin berabere bitmesi halinde puan farkı 4 olarak kalacak. Bu durum, Galatasaray’ın elindeki ipleri bırakmaması anlamına geliyor:

2 Galibiyet Şartı: Kalan 3 maçta alınacak 6 puan (2 galibiyet), Galatasaray’ı yine şampiyon yapacaktır.

Stres Faktörü: Farkın 4’te kalması, Galatasaray’ın sonraki haftalarda bir maçta mağlup olma lüksünü tanır ancak ikinci bir hatayı kaldırmaz.

RAKİPLER İÇİN UMUT IŞIĞI: DERBİDE KONUK EKİP ZAFERİ

Fenerbahçe’nin deplasmanda alacağı bir galibiyet, ’de son yılların en büyük heyecanlarından birini tetikleyebilir:

Puan Farkı 1’e İner: Galatasaray’ın mağlubiyetiyle farkın 1 puana inmesi, son 3 haftada liderin yapacağı en ufak bir puan kaybında liderliğin el değiştirmesi demektir.

Trabzonspor'un Gizli Avantajı: Trabzonspor, 6 puan geride olmasına rağmen ikili averajda Galatasaray’a karşı üstün (0-0, 2-1). Eğer Galatasaray derbiyi kaybeder ve üzerine bir maçta daha takılırsa, Trabzonspor’un 4’te 4 yapması durumunda Karadeniz ekibi bir anda şampiyonluk kürsüsüne oturabilir.

FİKSTÜRDE KALAN KRİTİK MAÇLAR

Galatasaray: Fenerbahçe (E), Samsunspor (D), Antalyaspor (E), Kasımpaşa (D).

Fenerbahçe: Galatasaray (D), Başakşehir (E), Konyaspor (D), Eyüpspor(E).

Trabzonspor: Konyaspor (D), Gzötepe (E), Beşiktaş(D), Gençlerbirliği(E).

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#süper lig
#derbi
#Fenerbahçe
#Şampiyonluk Senaryoları
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.