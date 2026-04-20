Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de, kale mevkisinde sular durulmuyor. Sezon başında İngiliz devi Manchester City’den kadroya katılarak dünya çapında ses getiren Ederson, son oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor müsabakasındaki performansıyla taraftarın tepkisini çekti. 32 yaşındaki kalecinin hatalı goller yediği yönündeki eleştiriler artarken, yönetim kanadında da ayrılık çanları çalmaya başladı.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Ederson krizi! Avrupa kulüplerinin radarındaydı: Çaykur Rizespor maçı sonrası haber geldi Fenerbahçe'de Manchester City'den transfer edilen kaleci Ederson'un Çaykur Rizespor maçındaki performansı ve yüksek maaşı nedeniyle yönetimde ayrılık düşünceleri konuşuluyor. Ederson'un yıllık 11 milyon euroluk maaşı, Fenerbahçe'nin kalede değişiklik yapmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Avrupa'dan Ederson için ilgi olmasına rağmen gelen tekliflerin 3 milyon euro civarında kaldığı ve 8 milyon euroluk bir fark olduğu belirtiliyor. Oyuncunun mevcut kazancından taviz vermek istememesi ve kulübün mali yükten kurtulma isteği nedeniyle transfer görüşmelerinin tıkandığı ifade ediliyor.

MAAŞ UÇURUMU TRANSFERİ ENGELLİYOR

Sabah gazetesinde yer alan iddialara göre; Fenerbahçe teknik heyeti kalede değişikliğe gitmeye sıcak bakıyor ancak önlerindeki en büyük engel Brezilyalı eldivenin maliyeti. Ederson’un yıllık 11 milyon euroluk devasa maaşı, sarı-lacivertli yönetimin hamle şansını kısıtlıyor.

AVRUPA'DAN İLGİ VAR, TEKLİF DÜŞÜK

Deneyimli file bekçisi için Avrupa'nın köklü kulüplerinden ilgi mektupları geldiği belirtilse de masadaki rakamlar beklentilerin çok uzağında kaldı.

Maaş Kalemi Değer Ederson'un Mevcut Maaşı 11 Milyon Euro Gelen Tekliflerin Üst Limiti 3 Milyon Euro Oluşan Fark 8 Milyon Euro

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Aradaki 8 milyon euroluk uçurum nedeniyle transfer pazarlıklarının durma noktasına geldiği ifade ediliyor. Ederson’un mevcut kazancından taviz vermek istememesi, kulübün ise bu yükten kurtulma arzusu süreci tam bir kördüğüme çevirmiş durumda. Fenerbahçe yönetiminin, hem oyuncuyu memnun edecek hem de kulüp bütçesini rahatlatacak bir orta yol bulmak adına önümüzdeki günlerde menajerler düzeyinde yeni bir hamle yapması bekleniyor.