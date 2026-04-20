 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de Ederson krizi! Avrupa kulüplerinin radarındaydı: Çaykur Rizespor maçı sonrası haber geldi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla Manchester City’den transfer ettiği Ederson, beklenenin altında performans sergiledi. Avrupa'da birçok kulübün ilgi duyduğu Brezilyalı eldiven Rizespor maçı sonrası eleştirilerin odağı haline gelirken, transferin önünde önemli bir engel bulunduğu belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Ederson krizi! Avrupa kulüplerinin radarındaydı: Çaykur Rizespor maçı sonrası haber geldi
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 10:02
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 10:02

Trendyol ’de şampiyonluk mücadelesi veren ’de, kale mevkisinde sular durulmuyor. Sezon başında İngiliz devi Manchester City’den kadroya katılarak dünya çapında ses getiren , son oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor müsabakasındaki performansıyla taraftarın tepkisini çekti. 32 yaşındaki kalecinin hatalı goller yediği yönündeki eleştiriler artarken, yönetim kanadında da ayrılık çanları çalmaya başladı.

Fenerbahçe'de Ederson krizi! Avrupa kulüplerinin radarındaydı: Çaykur Rizespor maçı sonrası haber geldi

Fenerbahçe'de Manchester City'den transfer edilen kaleci Ederson'un Çaykur Rizespor maçındaki performansı ve yüksek maaşı nedeniyle yönetimde ayrılık düşünceleri konuşuluyor.
Ederson'un yıllık 11 milyon euroluk maaşı, Fenerbahçe'nin kalede değişiklik yapmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
Avrupa'dan Ederson için ilgi olmasına rağmen gelen tekliflerin 3 milyon euro civarında kaldığı ve 8 milyon euroluk bir fark olduğu belirtiliyor.
Oyuncunun mevcut kazancından taviz vermek istememesi ve kulübün mali yükten kurtulma isteği nedeniyle transfer görüşmelerinin tıkandığı ifade ediliyor.
Fenerbahçe'de Ederson krizi! Avrupa kulüplerinin radarındaydı: Çaykur Rizespor maçı sonrası haber geldi

MAAŞ UÇURUMU TRANSFERİ ENGELLİYOR

Sabah gazetesinde yer alan iddialara göre; Fenerbahçe teknik heyeti kalede değişikliğe gitmeye sıcak bakıyor ancak önlerindeki en büyük engel Brezilyalı eldivenin maliyeti. Ederson’un yıllık 11 milyon euroluk devasa maaşı, sarı-lacivertli yönetimin hamle şansını kısıtlıyor.

Fenerbahçe'de Ederson krizi! Avrupa kulüplerinin radarındaydı: Çaykur Rizespor maçı sonrası haber geldi

AVRUPA'DAN İLGİ VAR, TEKLİF DÜŞÜK

Deneyimli file bekçisi için Avrupa'nın köklü kulüplerinden ilgi mektupları geldiği belirtilse de masadaki rakamlar beklentilerin çok uzağında kaldı.

Maaş KalemiDeğer
Ederson'un Mevcut Maaşı11 Milyon Euro
Gelen Tekliflerin Üst Limiti3 Milyon Euro
Oluşan Fark8 Milyon Euro

GÖRÜŞMELER TIKANDI

Aradaki 8 milyon euroluk uçurum nedeniyle pazarlıklarının durma noktasına geldiği ifade ediliyor. Ederson’un mevcut kazancından taviz vermek istememesi, kulübün ise bu yükten kurtulma arzusu süreci tam bir kördüğüme çevirmiş durumda. Fenerbahçe yönetiminin, hem oyuncuyu memnun edecek hem de kulüp bütçesini rahatlatacak bir orta yol bulmak adına önümüzdeki günlerde menajerler düzeyinde yeni bir hamle yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Ederson krizi! Avrupa kulüplerinin radarındaydı: Çaykur Rizespor maçı sonrası haber geldi
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
