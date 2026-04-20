Fenerbahçe'de Ederson krizi! Avrupa kulüplerinin radarındaydı: Çaykur Rizespor maçı sonrası haber geldi

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de, kale mevkisinde sular durulmuyor. Sezon başında İngiliz devi Manchester City’den kadroya katılarak dünya çapında ses getiren Ederson, son oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Çaykur Rizespor müsabakasındaki performansıyla taraftarın tepkisini çekti. 32 yaşındaki kalecinin hatalı goller yediği yönündeki eleştiriler artarken, yönetim kanadında da ayrılık çanları çalmaya başladı.
Sabah gazetesinde yer alan iddialara göre; Fenerbahçe teknik heyeti kalede değişikliğe gitmeye sıcak bakıyor ancak önlerindeki en büyük engel Brezilyalı eldivenin maliyeti. Ederson’un yıllık 11 milyon euroluk devasa maaşı, sarı-lacivertli yönetimin hamle şansını kısıtlıyor.
Deneyimli file bekçisi için Avrupa'nın köklü kulüplerinden ilgi mektupları geldiği belirtilse de masadaki rakamlar beklentilerin çok uzağında kaldı.
|Maaş Kalemi
|Değer
|Ederson'un Mevcut Maaşı
|11 Milyon Euro
|Gelen Tekliflerin Üst Limiti
|3 Milyon Euro
|Oluşan Fark
|8 Milyon Euro
Aradaki 8 milyon euroluk uçurum nedeniyle transfer pazarlıklarının durma noktasına geldiği ifade ediliyor. Ederson’un mevcut kazancından taviz vermek istememesi, kulübün ise bu yükten kurtulma arzusu süreci tam bir kördüğüme çevirmiş durumda. Fenerbahçe yönetiminin, hem oyuncuyu memnun edecek hem de kulüp bütçesini rahatlatacak bir orta yol bulmak adına önümüzdeki günlerde menajerler düzeyinde yeni bir hamle yapması bekleniyor.