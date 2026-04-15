Süper Lig'de yabancı kuralında son karar verildi! Kulüpler istedi, TFF onayladı: İşte yeni kural...

Süper Lig’de sezonun final düzlüğüne girilirken şampiyonluk yarışı tam anlamıyla alev almış durumda. Bitime sadece 5 hafta kala puan tablosunda dengeler her an değişebilir.
Lider Galatasaray, 29. haftada kendi evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak yara alsa da 68 puanla koltuğunu koruyor.
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor engelini 4-0’lık net bir skorla geçen sarı-lacivertliler, 66 puanla liderin ensesinde.
Trabzonspor ise Alanyaspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, 64 puanla zirve takibini sürdürüyor.
Yeni sezonda yabancı oyuncu sayısının nasıl uygulanacağı bir süredir spor kamuoyunun ana gündem maddesiydi. Mevcut düzende kulüpler, 2'si 2003 ve sonrası doğumlu olmak üzere toplam 14 yabancı ismi A takım listesine dahil edebiliyordu.
Aslında planlanan senaryo, gelecek sezondan itibaren bu sayının 10+4 (4’ü 2004 ve üstü doğumlu) şeklinde güncellenmesi yönündeydi. Ancak Süper Lig’de mücadele eden 18 kulübün ortak bir duruş sergileyerek mevcut sistemin korunmasını talep etmesi üzerine TFF geri adım attı.
Kulüplerden gelen yoğun talep sonrası federasyon, bu sezon uygulanan 12+2 kuralının önümüzdeki sezon da aynen devam edeceğini tüm takımlara bildirdi.
Futbolseverlerin hasretle bekleyeceği yeni sezonun başlangıç takvimi de netlik kazandı. TFF’den yapılan duyuruya göre Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu heyecanı, 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.