Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Süper Lig'de yabancı kuralında son karar verildi! Kulüpler istedi, TFF onayladı: İşte yeni kural...

Zirve yarışında nefeslerin kesildiği Trendyol Süper Lig’de kulüplerin gözü kulağı federasyondaydı. TFF, gelecek sezonun yabancı sınırıyla ilgili merakla beklenen kararını kulüplere resmen tebliğ etti.

Süper Lig'de yabancı kuralında son karar verildi! Kulüpler istedi, TFF onayladı: İşte yeni kural...
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 09:37
Süper Lig’de sezonun final düzlüğüne girilirken şampiyonluk yarışı tam anlamıyla alev almış durumda. Bitime sadece 5 hafta kala puan tablosunda dengeler her an değişebilir.

Süper Lig'de sezon sonunda yabancı oyuncu kuralının 12+2 formülüyle devam edeceği ve yeni sezonun 14-17 Ağustos tarihleri arasında başlayacağı duyuruldu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, Galatasaray 68 puanla liderliğini sürdürüyor.
Fenerbahçe 66 puanla ikinci, Trabzonspor ise 64 puanla zirve takibini devam ettiriyor.
Kulüplerin talebi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı oyuncu sayısında mevcut 12+2 (2'si 2003 ve sonrası doğumlu) kuralını gelecek sezonda da koruma kararı aldı.
Daha önce planlanan 10+4 (4'ü 2004 ve üstü doğumlu) yabancı oyuncu kontenjanı değişikliği kulüplerin isteğiyle iptal edildi.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14-17 Ağustos tarihleri arasında başlayacak.
Lider Galatasaray, 29. haftada kendi evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak yara alsa da 68 puanla koltuğunu koruyor.

Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor engelini 4-0’lık net bir skorla geçen sarı-lacivertliler, 66 puanla liderin ensesinde.

Trabzonspor ise Alanyaspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, 64 puanla zirve takibini sürdürüyor.

KULÜPLER İSTEDİ, TFF KABUL ETTİ: 12+2 FORMÜLÜ KORUNUYOR

Yeni sezonda yabancı oyuncu sayısının nasıl uygulanacağı bir süredir spor kamuoyunun ana gündem maddesiydi. Mevcut düzende kulüpler, 2'si 2003 ve sonrası doğumlu olmak üzere toplam 14 yabancı ismi A takım listesine dahil edebiliyordu.

Aslında planlanan senaryo, gelecek sezondan itibaren bu sayının 10+4 (4’ü 2004 ve üstü doğumlu) şeklinde güncellenmesi yönündeydi. Ancak Süper Lig’de mücadele eden 18 kulübün ortak bir duruş sergileyerek mevcut sistemin korunmasını talep etmesi üzerine TFF geri adım attı.

SON DAKİKA KARARI

Kulüplerden gelen yoğun talep sonrası federasyon, bu sezon uygulanan 12+2 kuralının önümüzdeki sezon da aynen devam edeceğini tüm takımlara bildirdi.

YENİ SEZON PERDESİ AĞUSTOS’TA AÇILIYOR

Futbolseverlerin hasretle bekleyeceği yeni sezonun başlangıç takvimi de netlik kazandı. TFF’den yapılan duyuruya göre Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu heyecanı, 14-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.

