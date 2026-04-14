Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! Alman yıldız transfere yeşil ışık yaktı: Julian Brandt geliyor mu?

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve kadro kalitesini bir üst seviyeye taşımak isteyen Fenerbahçe, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için kolları sıvadı.
Sarı-lacivertli yönetimin listesindeki bir numaralı ismin, Alman devi Borussia Dortmund ile ayrılık aşamasına gelen Julian Brandt olduğu öğrenildi. Orta sahada skorerlik sorununu kökten çözmek isteyen Kanarya, 29 yaşındaki tecrübeli yıldızı renklerine bağlayarak taraftarını heyecanlandırmayı amaçlıyor.
Bundesliga’da Bayer Leverkusen ile oynanan son maçın ardından mikrofonlara konuşan Brandt, geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Birçok kulübün markajında olduğunu gizlemeyen Alman futbolcu, şu aşamada sadece sahaya odaklandığını belirtti. "Henüz karar vermek için çok erken bir dönemdeyiz. Sezonun kritik bir evresindeyiz ve önümüzde kazanmamız gereken maçlar var. Kulübüme olan saygımdan dolayı şu an transfer pazarlıklarıyla gündemi meşgul etmek istemiyorum."
Hiçbir seçeneği masadan kaldırmadığını da sözlerine ekleyen Brandt, "Bazı önceliklerim var ve zamanı geldiğinde en doğru kararı vereceğim" diyerek transfer kapısını açık bıraktı.
Kariyeri boyunca istikrarı ve teknik kapasitesiyle ön plana çıkan Julian Brandt, tam bir "skor makinesi" kimliğine sahip. On numara bölgesinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen oyuncunun kariyer rakamları parmak ısırtıyor:
|Kategori
|Değer
|Toplam Maç
|585
|Gol Sayısı
|135
|Asist Sayısı
|147
|Piyasa Değeri
|20 Milyon Euro
Fenerbahçe’nin bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı ve önümüzdeki günlerde Dortmund yönetimiyle resmi temaslara başlayacağı konuşuluyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Brandt'ın Süper Lig’in en yüksek profilli oyuncularından biri olması bekleniyor.