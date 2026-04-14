Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve kadro kalitesini bir üst seviyeye taşımak isteyen Fenerbahçe, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için kolları sıvadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de orta saha operasyonu! Alman yıldız transfere yeşil ışık yaktı: Julian Brandt geliyor mu? Fenerbahçe, şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek amacıyla Borussia Dortmund'un Alman yıldızı Julian Brandt'ı transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin öncelikli transfer hedefi, ayrılık aşamasındaki Julian Brandt. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, orta sahanın skorerlik sorununu çözmek için düşünülüyor. Julian Brandt, geleceğiyle ilgili kararlar için sezon sonunu beklediğini ve öncelikleri olduğunu belirtti. Brandt'ın kariyerinde 585 maçta 135 gol ve 147 asist bulunuyor. Oyuncunun piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı ve Dortmund ile temaslara başlayacağı konuşuluyor.

Sarı-lacivertli yönetimin listesindeki bir numaralı ismin, Alman devi Borussia Dortmund ile ayrılık aşamasına gelen Julian Brandt olduğu öğrenildi. Orta sahada skorerlik sorununu kökten çözmek isteyen Kanarya, 29 yaşındaki tecrübeli yıldızı renklerine bağlayarak taraftarını heyecanlandırmayı amaçlıyor.

YILDIZ İSİMDEN TRANSFER AÇIKLAMASI: "ÖNCELİKLERİM VAR"

Bundesliga’da Bayer Leverkusen ile oynanan son maçın ardından mikrofonlara konuşan Brandt, geleceğine dair çarpıcı ifadeler kullandı. Birçok kulübün markajında olduğunu gizlemeyen Alman futbolcu, şu aşamada sadece sahaya odaklandığını belirtti. "Henüz karar vermek için çok erken bir dönemdeyiz. Sezonun kritik bir evresindeyiz ve önümüzde kazanmamız gereken maçlar var. Kulübüme olan saygımdan dolayı şu an transfer pazarlıklarıyla gündemi meşgul etmek istemiyorum."

Hiçbir seçeneği masadan kaldırmadığını da sözlerine ekleyen Brandt, "Bazı önceliklerim var ve zamanı geldiğinde en doğru kararı vereceğim" diyerek transfer kapısını açık bıraktı.

SKOR GÜCÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR: 282 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Kariyeri boyunca istikrarı ve teknik kapasitesiyle ön plana çıkan Julian Brandt, tam bir "skor makinesi" kimliğine sahip. On numara bölgesinin yanı sıra kanatlarda da görev yapabilen oyuncunun kariyer rakamları parmak ısırtıyor:

Kategori Değer Toplam Maç 585 Gol Sayısı 135 Asist Sayısı 147 Piyasa Değeri 20 Milyon Euro

Fenerbahçe’nin bu transfer için ciddi bir bütçe ayırdığı ve önümüzdeki günlerde Dortmund yönetimiyle resmi temaslara başlayacağı konuşuluyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Brandt'ın Süper Lig’in en yüksek profilli oyuncularından biri olması bekleniyor.