Gelecek sezonun kadro mühendisliğini titizlikle yürüten Fenerbahçe yönetimi, taraftarın sevgilisi Vedat Muriqi için düğmeye bastı. İspanya’nın Mallorca ekibinde kariyerini sürdüren 31 yaşındaki santrforun, eski kulübünden gelen teklife "evet" dediği ve Türkiye’ye dönmek için gün saydığı öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Yıldız golcü 6 yıl sonra dönüyor: Bonservis bedeli belli oldu Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'yi 5-6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Vedat Muriqi, Mallorca'dan Fenerbahçe'ye dönmeyi kabul etti. Transfer için 5-6 milyon euro bandında bir bonservis bedeli hedefleniyor. Muriqi, Ocak ayındaki transfer döneminde de Fenerbahçe'ye dönme ihtimalinin yüksek olduğunu ancak kulübünün küme düşme mücadelesi nedeniyle izin vermediğini belirtti. 31 yaşındaki golcü, bu sezon Mallorca formasıyla 29 resmi maçta 19 gol ve 1 asist kaydetti.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Ekonomik olarak rasyonel bir operasyon yürütmek isteyen Fenerbahçe’nin, bu transfer için ayırdığı bütçe de netleşti. Sarı-lacivertlilerin, Mallorca ile 5-6 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle el sıkışmayı hedeflediği belirtiliyor. 2020 yılında Lazio’ya 21 milyon euro gibi rekor bir bedelle gönderilen Muriqi’nin, çok daha uygun bir maliyetle geri dönecek olması yönetim kanadında "fırsat transferi" olarak değerlendiriliyor.

OCAK AYINDA KAPIDAN DÖNMÜŞTÜ

Transfer süreciyle ilgili sessizliğini bozan deneyimli golcü, aslında kış transfer döneminde de Kadıköy’ün kapısından döndüğünü itiraf etti. Muriqi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ocak ayında Fenerbahçe’ye dönme ihtimalim oldukça yüksekti. Ancak o dönem Mallorca kümede kalma mücadelesi veriyordu ve kulübüm bu kritik süreçte ayrılmama izin vermedi."

İSPANYA’DA FIRTINA GİBİ ESİYOR

İlerleyen yaşına rağmen fiziksel kalitesinden ödün vermeyen Kosovalı kule, bu sezon La Liga’da adeta parladı. Mallorca formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 19 gol kaydedip 1 de asist yapan Muriqi, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirerek Fenerbahçe forvet hattı için ne kadar hazır olduğunu ispatladı.