Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Yıldız golcü 6 yıl sonra dönüyor: Bonservis bedeli belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer bombası erken patladı. Sarı-lacivertli formayla iz bırakan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, 6 yıllık aranın ardından yeniden Şükrü Saracoğlu çimlerine çıkmaya hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Yıldız golcü 6 yıl sonra dönüyor: Bonservis bedeli belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 10:34

Gelecek sezonun kadro mühendisliğini titizlikle yürüten Fenerbahçe yönetimi, taraftarın sevgilisi Vedat Muriqi için düğmeye bastı. İspanya’nın Mallorca ekibinde kariyerini sürdüren 31 yaşındaki santrforun, eski kulübünden gelen teklife "evet" dediği ve Türkiye’ye dönmek için gün saydığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Yıldız golcü 6 yıl sonra dönüyor: Bonservis bedeli belli oldu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, eski golcüsü Vedat Muriqi'yi 5-6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Vedat Muriqi, Mallorca'dan Fenerbahçe'ye dönmeyi kabul etti.
Transfer için 5-6 milyon euro bandında bir bonservis bedeli hedefleniyor.
Muriqi, Ocak ayındaki transfer döneminde de Fenerbahçe'ye dönme ihtimalinin yüksek olduğunu ancak kulübünün küme düşme mücadelesi nedeniyle izin vermediğini belirtti.
31 yaşındaki golcü, bu sezon Mallorca formasıyla 29 resmi maçta 19 gol ve 1 asist kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Yıldız golcü 6 yıl sonra dönüyor: Bonservis bedeli belli oldu

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Ekonomik olarak rasyonel bir operasyon yürütmek isteyen Fenerbahçe’nin, bu transfer için ayırdığı bütçe de netleşti. Sarı-lacivertlilerin, Mallorca ile 5-6 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle el sıkışmayı hedeflediği belirtiliyor. 2020 yılında Lazio’ya 21 milyon euro gibi rekor bir bedelle gönderilen Muriqi’nin, çok daha uygun bir maliyetle geri dönecek olması yönetim kanadında "fırsat transferi" olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Yıldız golcü 6 yıl sonra dönüyor: Bonservis bedeli belli oldu

OCAK AYINDA KAPIDAN DÖNMÜŞTÜ

Transfer süreciyle ilgili sessizliğini bozan deneyimli golcü, aslında kış transfer döneminde de Kadıköy’ün kapısından döndüğünü itiraf etti. Muriqi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ocak ayında Fenerbahçe’ye dönme ihtimalim oldukça yüksekti. Ancak o dönem Mallorca kümede kalma mücadelesi veriyordu ve kulübüm bu kritik süreçte ayrılmama izin vermedi."

Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Yıldız golcü 6 yıl sonra dönüyor: Bonservis bedeli belli oldu

İSPANYA’DA FIRTINA GİBİ ESİYOR

İlerleyen yaşına rağmen fiziksel kalitesinden ödün vermeyen Kosovalı kule, bu sezon La Liga’da adeta parladı. Mallorca formasıyla çıktığı 29 resmi maçta 19 gol kaydedip 1 de asist yapan Muriqi, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirerek Fenerbahçe forvet hattı için ne kadar hazır olduğunu ispatladı.

OyuncuMilletKulüpSezonLigMaç SayısıGol SayısıAsist SayısıDurum
Vedat MuriqiKosovaMallorca2025-2026La Liga29191Fiziksel kalitesiyle öne çıktı, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirdi, Fenerbahçe forvet hattı için hazır olduğunu ispatladı.
Fenerbahçe eski aşkına kavuşuyor! Yıldız golcü 6 yıl sonra dönüyor: Bonservis bedeli belli oldu
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.