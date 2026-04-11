Galatasaray'da orta saha operasyonu! İtalyanlar duyurdu: Bonservisi belli oldu

Galatasaray yönetimi, orta sahaya yapılacak takviye konusunda çıtayı en üst seviyeye çıkardı. İtalya'dan gelen son haberlere göre Cimbom, Milan'ın 27 yaşındaki tecrübeli ismi Youssouf Fofana için resmi girişimlere hazırlanıyor.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için İtalyan kulübünün kapıyı 30 milyon Euro'dan açtığı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro civarında olan Fofana için Galatasaray'ın, bu rakamı daha makul bir seviyeye çekmek adına pazarlık masasına oturması bekleniyor.

OPERASYONUN KİLİT NOKTASI: 2026 DÜNYA KUPASI

Fransız oyuncunun en büyük motivasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı kadrosunda yer alabilmek. Düzenli oynamak ve formda kalmak isteyen Fofana, projelere sıcak bakıyor.

Galatasaray, turnuva heyecanı başlamadan önce bu transferi bitirerek süreci hızlandırmak istiyor. Bu sezon Milan formasıyla 29 maça çıkan deneyimli orta saha, istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılı kurmayların, Avrupa kulüplerinin de radarında olan Fofana transferinde elini çabuk tutarak rakiplerini saf dışı bırakmayı amaçladığı gelen bilgiler arasında.