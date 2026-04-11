Fenerbahçe, zorlu Kayserispor deplasmanında! İşte Tedesco'nun muhtemel ilk 11'i...

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, kümede kalma savaşı veren Kayserispor’a konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen sarı-lacivertlilerde eksikler can sıkarken, 8 oyuncu ise kart sınırında. İşte muhtemel ilk 11'ler...

Trendyol Süper Lig’de heyecan 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Topladığı 63 puanla liderin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe, bu akşam saat 20.00’de RHG Enertürk Enerji Stadı’nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor deplasmanında galibiyet arayacak.
Fenerbahçe, 63 puanla liderin en yakın takipçisi konumunda ve şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.
Kayserispor, 23 puanla 16. sırada yer alıyor ve ligde kalma umutlarını bu maçla yeşertmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de Marco Asensio sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek; İsmail Yüksek ve Edson Alvarez de kadroda yer almayacak.
Kayserispor'da ise Hosseini, Yiğit Emre, Carole ve Abdülsamet sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Lig tarihinde 50. kez karşılaşacak olan iki ekipte, Fenerbahçe'nin 31 galibiyeti bulunuyor ve sarı-lacivertliler rakibine karşı son 12 maçtır yenilmiyor.
Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.
Hakem Ali Yılmaz’ın yöneteceği müsabakada "mutlak galibiyet" parolasıyla sahaya çıkacak olan Kanarya, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Ev sahibi Kayserispor ise 23 puanla 16. sırada bulunarak ligde kalma umutlarını bu zorlu maçla yeşertmeyi hedefliyor.

ASENSİO ŞOKU VE EKSİKLER

Fenerbahçe cephesinde en büyük eksik, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan İspanyol yıldız Marco Asensio oldu. Teknik direktör Domenico Tedesco, sakatlığını yeni atlatan ancak riske edilmeyen İsmail Yüksek ile bireysel çalışmalarına devam eden Edson Alvarez’i de maç kadrosuna dahil etmedi.

Kayserispor cephesinde de önemli eksikler bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Hosseini, Yiğit Emre, Carole ve Abdülsamet bu kritik 90 dakikada forma giyemeyecek isimler.

50. KEZ KARŞI KARŞIYA: FENERBAHÇE EZİCİ ÜSTÜN

İki ekip lig tarihinde 50. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 49 maçta Fenerbahçe’nin büyük bir dominasyonu göze çarpıyor:

Fenerbahçe Galibiyeti: 31

Kayserispor Galibiyeti: 8

Beraberlik: 10

Gol Tablosu: Fenerbahçe 114 - 55 Kayserispor

Ayrıca Fenerbahçe, rakibine karşı son 12 maçtır yenilmiyor. Kayserispor, sarı-lacivertlileri ligde en son 2019 yılında mağlup edebilmişti.

KART SINIRINDA 8 İSİM!

Fenerbahçe’de teknik heyeti düşündüren bir diğer konu ise sarı kart sınırı. Gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi tam 8 oyuncu ceza sınırında bulunuyor:

Sınırda olanlar: Kerem Aktürkoğlu, Semedo, Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Guendouzi, Nene ve Oosterwolde.

Bu oyuncular Kayseri'de kart görmeleri halinde bir sonraki hafta sahada olamayacaklar.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Makarov, Mendes, Benes, Cardoso, Chalov.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Talisca, Nene, Kerem, Cherif.

