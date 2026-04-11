Galatasaray'dan Portekiz çıkarması! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı oldu: Transferi böyle duyuruldu

Galatasaray, Avrupa kupalarında ve ligde çıtayı yükseltmek adına kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Portekiz ve Fransa basınından gelen iddialara göre Aslan, Sporting Lizbon formasıyla yıldızı parlayan 25 yaşındaki kanat forvet Geny Catamo için resmi girişimlere hazırlanıyor.
Aslında bu ilgi Galatasaray için yeni değil. Sarı-kırmızılı yönetimin, sezon başında da Mozambikli oyuncu için temaslarda bulunduğu ancak transferin o dönem gerçekleşmediği belirtildi. Sporting’deki misyonunu tamamladığını düşünen ve yeni bir meydan okumaya sıcak bakan Catamo’nun, bu kez İstanbul yolculuğuna "evet" diyebileceği ifade ediliyor.
Sporting Lizbon formasıyla özellikle Avrupa sahnesinde devleşen Catamo, piyasa değerini 20 milyon Euro bandına kadar çıkardı.
|Kategori
|Detay
|Şampiyonlar Ligi Karnesi
|Turnuvada çıktığı 18 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
|Arsenal Maçı
|Özellikle çeyrek finaldeki Arsenal eşleşmesinde sağ kanattaki hızı ve tekniğiyle otoritelerden tam not aldı.
2023 yılında Sporting kadrosuna dahil olan Catamo, Portekiz ekibinde geçirdiği iki sezona sığdırdığı başarılarla dikkat çekiyor:
2 Portekiz Ligi Şampiyonluğu
1 Portekiz Kupası Zaferi
Sporting ile Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için kulüpler arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve kanat rotasyonunu Catamo gibi dinamik bir isimle zenginleştirmek istediği gelen bilgiler arasında.