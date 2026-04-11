 Serhat Yıldız

Galatasaray'dan Portekiz çıkarması! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı oldu: Transferi böyle duyuruldu

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlaması için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılıların radarına giren son isim, Portekiz’de fırtınalar estiren Mozambikli hücumcu Geny Catamo. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Portekiz çıkarması! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı oldu: Transferi böyle duyuruldu
11.04.2026
saat ikonu 08:59
11.04.2026
saat ikonu 08:59

Galatasaray, Avrupa kupalarında ve ligde çıtayı yükseltmek adına kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Portekiz ve Fransa basınından gelen iddialara göre Aslan, Sporting Lizbon formasıyla yıldızı parlayan 25 yaşındaki kanat forvet Geny Catamo için resmi girişimlere hazırlanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'dan Portekiz çıkarması! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı oldu: Transferi böyle duyuruldu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Avrupa kupaları ve ligde kadrosunu güçlendirmek amacıyla Sporting Lizbon'un 25 yaşındaki kanat forveti Geny Catamo için resmi girişimlere hazırlanıyor.
Galatasaray yönetimi, sezon başında da Geny Catamo için temaslarda bulunmuştu.
25 yaşındaki Mozambikli oyuncunun piyasa değeri 20 milyon Euro bandına ulaştı.
Catamo, Sporting Lizbon ile Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 18 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.
Başarılı oyuncu, Sporting ile 2 Portekiz Ligi Şampiyonluğu ve 1 Portekiz Kupası zaferi yaşadı.
Catamo'nun Sporting ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'dan Portekiz çıkarması! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı oldu: Transferi böyle duyuruldu

YAZIN KIYISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Aslında bu ilgi Galatasaray için yeni değil. Sarı-kırmızılı yönetimin, sezon başında da Mozambikli oyuncu için temaslarda bulunduğu ancak transferin o dönem gerçekleşmediği belirtildi. Sporting’deki misyonunu tamamladığını düşünen ve yeni bir meydan okumaya sıcak bakan Catamo’nun, bu kez İstanbul yolculuğuna "evet" diyebileceği ifade ediliyor.

Galatasaray'dan Portekiz çıkarması! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı oldu: Transferi böyle duyuruldu

DEVLER LİGİ'NİN PARLAYAN YÜZÜ

Sporting Lizbon formasıyla özellikle Avrupa sahnesinde devleşen Catamo, piyasa değerini 20 milyon Euro bandına kadar çıkardı.

KategoriDetay
Şampiyonlar Ligi KarnesiTurnuvada çıktığı 18 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Arsenal MaçıÖzellikle çeyrek finaldeki Arsenal eşleşmesinde sağ kanattaki hızı ve tekniğiyle otoritelerden tam not aldı.
Galatasaray'dan Portekiz çıkarması! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı oldu: Transferi böyle duyuruldu

BAŞARIYA ALIŞIK BİR İSİM

2023 yılında Sporting kadrosuna dahil olan Catamo, Portekiz ekibinde geçirdiği iki sezona sığdırdığı başarılarla dikkat çekiyor:

2 Portekiz Ligi Şampiyonluğu

1 Portekiz Kupası Zaferi

Galatasaray'dan Portekiz çıkarması! Şampiyonlar Ligi'nin yıldızı oldu: Transferi böyle duyuruldu

Sporting ile Haziran 2028’e kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için kulüpler arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve kanat rotasyonunu Catamo gibi dinamik bir isimle zenginleştirmek istediği gelen bilgiler arasında.

