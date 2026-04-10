Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Jadon Sancho için masada: United kabusu bitiyor...

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Beşiktaş derbisini geçerek nefes alırken, transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Manchester United’da beklediğini bulamayan ve sezon sonunda boşa çıkacak olan Jadon Sancho için sarı-lacivertliler devreye girdi. İşte detaylar...

GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 11:41

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş’ı uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de moraller yerinde. Zirve takibini 4 puan farkla sürdüren ve Şampiyonlar Ligi bileti için Trabzonspor ile kıyasıya bir rekabete giren sarı-lacivertliler, saha içindeki mücadelesini transfer masasına da taşıdı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş galibiyeti sonrası Jadon Sancho transferi için Avrupa basınında iddialar yer alıyor.
Manchester United tarihinin en yüksek maliyetli hayal kırıklıklarından biri olarak görülen Jadon Sancho için yolun sonu göründü.
Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken, Jadon Sancho için kapıları açık bıraktı.
Sancho'nun yıllık 17 milyon euro seviyesindeki maaşı en büyük engel olarak görülüyor.
Avrupa basınında, Fenerbahçe'nin Jadon Sancho ile masaya oturduğu ve oyuncuyu ikna etmek için ciddi bir proje sunduğu iddia ediliyor.
Jadon Sancho, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa formasıyla Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol atmıştı.
MANCHESTER UNİTED KABUSU SONA ERİYOR

Telegraph'ın geçtiği bilgilere göre, Manchester United tarihinin en yüksek maliyetli hayal kırıklıklarından biri olarak görülen Sancho için yolun sonu göründü. Haberde, İngiliz devinin bu transferden büyük zarar ettiği vurgulanırken, Sancho'nun kulübe maliyetinin "gol başına 6 milyon sterlin" gibi dudak uçuklatan bir rakama ulaştığı belirtildi.

DORTMUND’UN "GERİ DÖN" OPERASYONU VE LARS RİCKEN’İN AÇIKLAMALARI

Şu an Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu için eski kulübü Borussia Dortmund da pusuda bekliyor. 2017-2021 yılları arasında Alman ekibinde 130 milyon euro piyasa değerine ulaşarak zirveyi gören Sancho için Dortmund Genel Müdürü Lars Ricken kapıları açık bıraktı. Ricken yaptığı resmi açıklamada: "Şu anda birçok oyuncuyu yakından inceliyor ve analiz ediyoruz. Bizi daha iyi hale getirip getiremeyeceklerini kontrol ediyoruz. Aynı süreç Jadon için de geçerli." ifadelerini kullanarak transfer sinyalini verdi. Ancak Sancho'nun yıllık 17 milyon euro seviyesindeki maaşı en büyük engel olarak görülüyor.

FENERBAHÇE İHTİMALİ "KİMSEYİ ŞAŞIRTMAZ"

Avrupa basınında yer alan analizlerde, Fenerbahçe’nin Jadon Sancho ile masaya oturduğu ve oyuncuyu ikna etmek için ciddi bir proje sunduğu iddia ediliyor. Hatta dış basında yer alan bazı yorumlarda, Sancho’nun sarı-lacivertli ekibe "evet" demesinin sürpriz olmayacağı, aksine her iki taraf için de beklenen bir hamle olduğu vurgulandı.

KADIKÖY’ÜN TANIDIK YÜZÜ: FENERBAHÇE’Yİ YIKMIŞTI

Fenerbahçe taraftarı Jadon Sancho ismine yabancı değil. İngiliz yıldız, bu sezon UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 7. haftasında Aston Villa formasıyla Kadıköy’e konuk olmuştu. Mücadelenin 25. dakikasında attığı golle takımına 1-0’lık galibiyeti getiren Sancho, sergilediği performansla tribünlerin hafızasına kazınmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de 44 milyonluk operasyon! Transferde kelebek etkisi: Spalletti imzayı attı, Openda’nın bileti kesildi
Rams Park'a hayran kalmıştı! Galatasaray'da Van Dijk operasyonu başladı: Yıldız savunmacı için resmi temas...
