Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de 44 milyonluk operasyon! Transferde kelebek etkisi: Spalletti imzayı attı, Openda’nın bileti kesildi

Süper Lig devi Fenerbahçe’de forvet operasyonu başlıyor. Sarı-lacivertlileri ekibin radarına giren Belçikalı yıldız Lois Openda için İtalya’dan müjdeli haber geldi. Juventus’un yeni sezon planlamasında yer almayan 26 yaşındaki forvet için "kelebek etkisi"ne sebep olan sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 11:13

Gelecek sezona şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Fenerbahçe, forvet listesinin üst sıralarında yer alan Lois Openda transferinde vites yükseltiyor. Juventus cephesinde yaşanan teknik direktör hamlesi, transferin seyrini tamamen değiştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe'de 44 milyonluk operasyon! Transferde kelebek etkisi: Spalletti imzayı attı, Openda’nın bileti kesildi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe, Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti'nin kadro planlamasında yer vermediği Lois Openda'yı transfer etmek için harekete geçti.
Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti'nin 2028'e kadar sözleşme yenilemesi, Lois Openda'nın Torino kariyerinin sonu anlamına geliyor.
Spalletti'nin Openda'yı gelecek planlarının dışında tuttuğu ve kadroda düşünmediği öğrenildi.
Juventus'ta beklentilerin altında kalan Openda, Serie A'da 23 maçta 648 dakika süre alıp 1 gol attı.
Juventus, Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda devreye girecek 44 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Openda'dan kurtulmak istiyor.
Fenerbahçe, Juventus ile uygun bir formülle Openda'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Siyah-beyazlı yönetimin, tecrübeli çalıştırıcı Luciano Spalletti ile 2028 yılına kadar nikah tazeleme kararı alması, Openda’nın Torino kariyerinin sonu anlamına geliyor. İtalyan basınından sızan bilgilere göre; Spalletti’nin yeni sözleşme süreciyle birlikte kadro yapılanmasında Openda’ya yer vermeyeceği kesinleşti. 67 yaşındaki teknik adamın, Belçikalı oyuncuyu gelecek planlarının tamamen dışında tuttuğu öğrenildi.

44 MİLYON EURO'LUK MADDE VE "PİŞMANLIK" SENARYOSU

Juventus’ta büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok altında kalan Openda, adeta bir hayal kırıklığına dönüştü. Serie A’da çıktığı 23 maçta sadece 648 dakika süre alabilen ve yalnızca 1 kez fileleri havalandıran golcü oyuncu, maliyetiyle kulübün üzerine yük olmaya başladı.

Juventus’un Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda devreye girecek olan 44 milyon euro’luk zorunlu satın alma maddesi, İtalyan ekibi için bir "transfer pişmanlığı" olarak yorumlanıyor. Torino ekibi, bu mali yükten kurtulmak ve kadroda Vlahovic ile Milik gibi isimlerin sakatlıktan dönmesiyle oluşacak şişkinliği azaltmak için Openda’yı elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

YENİDEN PARLAMAK İÇİN ROTA İSTANBUL MU?

Bir dönem RB Leipzig formasıyla piyasa değerini 60 milyon euro seviyelerine kadar çıkaran 26 yaşındaki forvet, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. İtalya’daki kabus dolu günleri geride bırakmayı hedefleyen Belçikalı 9 numaranın, kendisini yeniden ispatlayabileceği bir projeye "evet" demesi bekleniyor.

Fenerbahçe yönetiminin, Juventus ile olan bu kritik süreci yakından takip ettiği ve uygun bir formülle Openda’yı kadrosuna katmak için düğmeye bastığı gelen bilgiler arasında. Sarı-lacivertli taraftarlar, bir dönem Avrupa’yı kasıp kavuran bu gol makinesinin Çubuklu formayı giyip giymeyeceğini merakla bekliyor.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.