Gelecek sezona şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Fenerbahçe, forvet listesinin üst sıralarında yer alan Lois Openda transferinde vites yükseltiyor. Juventus cephesinde yaşanan teknik direktör hamlesi, transferin seyrini tamamen değiştirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de 44 milyonluk operasyon! Transferde kelebek etkisi: Spalletti imzayı attı, Openda’nın bileti kesildi Fenerbahçe, Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti'nin kadro planlamasında yer vermediği Lois Openda'yı transfer etmek için harekete geçti. Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti'nin 2028'e kadar sözleşme yenilemesi, Lois Openda'nın Torino kariyerinin sonu anlamına geliyor. Spalletti'nin Openda'yı gelecek planlarının dışında tuttuğu ve kadroda düşünmediği öğrenildi. Juventus'ta beklentilerin altında kalan Openda, Serie A'da 23 maçta 648 dakika süre alıp 1 gol attı. Juventus, Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda devreye girecek 44 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Openda'dan kurtulmak istiyor. Fenerbahçe, Juventus ile uygun bir formülle Openda'yı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlı yönetimin, tecrübeli çalıştırıcı Luciano Spalletti ile 2028 yılına kadar nikah tazeleme kararı alması, Openda’nın Torino kariyerinin sonu anlamına geliyor. İtalyan basınından sızan bilgilere göre; Spalletti’nin yeni sözleşme süreciyle birlikte kadro yapılanmasında Openda’ya yer vermeyeceği kesinleşti. 67 yaşındaki teknik adamın, Belçikalı oyuncuyu gelecek planlarının tamamen dışında tuttuğu öğrenildi.

44 MİLYON EURO'LUK MADDE VE "PİŞMANLIK" SENARYOSU

Juventus’ta büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok altında kalan Openda, adeta bir hayal kırıklığına dönüştü. Serie A’da çıktığı 23 maçta sadece 648 dakika süre alabilen ve yalnızca 1 kez fileleri havalandıran golcü oyuncu, maliyetiyle kulübün üzerine yük olmaya başladı.

Juventus’un Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda devreye girecek olan 44 milyon euro’luk zorunlu satın alma maddesi, İtalyan ekibi için bir "transfer pişmanlığı" olarak yorumlanıyor. Torino ekibi, bu mali yükten kurtulmak ve kadroda Vlahovic ile Milik gibi isimlerin sakatlıktan dönmesiyle oluşacak şişkinliği azaltmak için Openda’yı elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

YENİDEN PARLAMAK İÇİN ROTA İSTANBUL MU?

Bir dönem RB Leipzig formasıyla piyasa değerini 60 milyon euro seviyelerine kadar çıkaran 26 yaşındaki forvet, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. İtalya’daki kabus dolu günleri geride bırakmayı hedefleyen Belçikalı 9 numaranın, kendisini yeniden ispatlayabileceği bir projeye "evet" demesi bekleniyor.

Fenerbahçe yönetiminin, Juventus ile olan bu kritik süreci yakından takip ettiği ve uygun bir formülle Openda’yı kadrosuna katmak için düğmeye bastığı gelen bilgiler arasında. Sarı-lacivertli taraftarlar, bir dönem Avrupa’yı kasıp kavuran bu gol makinesinin Çubuklu formayı giyip giymeyeceğini merakla bekliyor.