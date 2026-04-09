Sadettin Saran kesenin ağzını açtı: Forvet transferi için rekor bütçe! Fenerbahçe'nin golcü adayları ise belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hücum hattına transferde vites yükseltti. "Tartışılmayacak bir forvet" sözüyle yola çıkan Saran yönetimi, dünya yıldızlarını kapsayan listesini netleştirirken, bu bölgeye yapılacak transfer için belirlediği bütçe ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 10:46

Süper Lig devi Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk ve kupa mücadelesine odaklanırken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Mevcut sezonu çifte kupayla kapatıp moral depolamak isteyen sarı-lacivertlilerde, başkan Sadettin Saran transfer operasyonunu bizzat yönetiyor.

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında golcü transferi için 50 milyon euroluk bütçe ayırdı ve başkan Sadettin Saran operasyonu bizzat yönetiyor.
Transfer listesinde Robert Lewandowski, Christopher Nkunku, Darwin Nunez, Artem Dovbyk ve Serhou Guirassy gibi isimler yer alıyor.
Brezilya pazarından Yuri Alberto, Pedro ve Flaco Lopez gibi golcüler de listede bulunuyor.
Fred'in Brezilya'daki transferlerde takasta kullanılabileceği iddia ediliyor.
Fenerbahçe, en az iki dünya çapında forveti kadroya katmayı hedefliyor.
SARAN'DAN DEV BÜTÇE: TAM 50 MİLYON EURO!

Taraftarı heyecanlandıracak, dünya çapında ses getirecek bir golcü hattı kurmak isteyen Saran’ın, bu dev operasyon için tam 50 milyon euroluk bir kaynak ayırdığı belirtiliyor.

AVRUPA’NIN ELİT GOLCÜLERİ MERCEK ALTINDA

Fenerbahçe’nin transfer listesi adeta bir "Şampiyonlar Ligi" karmasını andırıyor. Devre arasında da isimleri sıkça anılan ve taraftarı heyecanlandıran o isimler yeniden masada:

Robert Lewandowski: Barcelona’nın Polonyalı süper yıldızı için şartlar zorlanacak.

Christopher Nkunku & Darwin Nunez: Premier Lig’in dinamik golcüleri için kiralama veya satın alma opsiyonları devrede.

Artem Dovbyk & Serhou Guirassy: Sezona damga vuran bu iki isim, hücum hattının "garanti" çözümleri olarak görülüyor.

OyuncuTakım/LigDurum
Robert LewandowskiBarcelonaŞartlar zorlanacak
Christopher Nkunku & Darwin NunezPremier LigKiralama veya satın alma opsiyonları devrede
Artem Dovbyk & Serhou GuirassyBundesligaHücum hattının "garanti" çözümleri olarak görülüyor
FRED TAKASTA KULLANILABİLİR

Sarı-lacivertlilerin radarı sadece Avrupa ile sınırlı değil. Brezilya pazarını da yakından takip eden yönetim, Güney Amerika'nın en formda golcüleri için temaslarını hızlandırdı. Listede öne çıkan isimler ise şunlar:

TakımOyuncuPozisyon
CorinthiansYuri AlbertoForvet
FlamengoPedroForvet
PalmeirasFlaco LopezForvet

Bu transferlerin finansmanı ve ikna süreci için ilginç bir iddia da gündemde. Operasyonun Brezilya ayağında, oradaki kulüplerin gözdesi olan Fred’in takas formülüyle kullanılabileceği konuşuluyor.

OPERASYON SEZON BİTMEDEN TAMAMLANACAK

Saran ve ekibinin temel stratejisi, yeni sezon kampına tam kadro gitmek. Bu doğrultuda en az iki dünya çapında forveti kadroya katmayı hedefleyen Fenerbahçe, transferleri resmi imzaya dökmek için ligin bitmesini beklemeyecek. 50 milyon avroluk rekor bütçeyle rakiplerine gözdağı vermeye hazırlanan sarı-lacivertliler, gelecek sezonun "tartışmasız" favorisi olmak için her yolu deniyor.

