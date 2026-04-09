Sadettin Saran kesenin ağzını açtı: Forvet transferi için rekor bütçe! Fenerbahçe'nin golcü adayları ise belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk ve kupa mücadelesine odaklanırken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Mevcut sezonu çifte kupayla kapatıp moral depolamak isteyen sarı-lacivertlilerde, başkan Sadettin Saran transfer operasyonunu bizzat yönetiyor.
Taraftarı heyecanlandıracak, dünya çapında ses getirecek bir golcü hattı kurmak isteyen Saran’ın, bu dev operasyon için tam 50 milyon euroluk bir kaynak ayırdığı belirtiliyor.
Fenerbahçe’nin transfer listesi adeta bir "Şampiyonlar Ligi" karmasını andırıyor. Devre arasında da isimleri sıkça anılan ve taraftarı heyecanlandıran o isimler yeniden masada:
Robert Lewandowski: Barcelona’nın Polonyalı süper yıldızı için şartlar zorlanacak.
Christopher Nkunku & Darwin Nunez: Premier Lig’in dinamik golcüleri için kiralama veya satın alma opsiyonları devrede.
Artem Dovbyk & Serhou Guirassy: Sezona damga vuran bu iki isim, hücum hattının "garanti" çözümleri olarak görülüyor.
|Oyuncu
|Takım/Lig
|Durum
|Robert Lewandowski
|Barcelona
|Şartlar zorlanacak
|Christopher Nkunku & Darwin Nunez
|Premier Lig
|Kiralama veya satın alma opsiyonları devrede
|Artem Dovbyk & Serhou Guirassy
|Bundesliga
|Hücum hattının "garanti" çözümleri olarak görülüyor
Sarı-lacivertlilerin radarı sadece Avrupa ile sınırlı değil. Brezilya pazarını da yakından takip eden yönetim, Güney Amerika'nın en formda golcüleri için temaslarını hızlandırdı. Listede öne çıkan isimler ise şunlar:
|Takım
|Oyuncu
|Pozisyon
|Corinthians
|Yuri Alberto
|Forvet
|Flamengo
|Pedro
|Forvet
|Palmeiras
|Flaco Lopez
|Forvet
Bu transferlerin finansmanı ve ikna süreci için ilginç bir iddia da gündemde. Operasyonun Brezilya ayağında, oradaki kulüplerin gözdesi olan Fred’in takas formülüyle kullanılabileceği konuşuluyor.
Saran ve ekibinin temel stratejisi, yeni sezon kampına tam kadro gitmek. Bu doğrultuda en az iki dünya çapında forveti kadroya katmayı hedefleyen Fenerbahçe, transferleri resmi imzaya dökmek için ligin bitmesini beklemeyecek. 50 milyon avroluk rekor bütçeyle rakiplerine gözdağı vermeye hazırlanan sarı-lacivertliler, gelecek sezonun "tartışmasız" favorisi olmak için her yolu deniyor.