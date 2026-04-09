Galatasaray'da savunmaya transfer müjdesi! Göztepe maçı sonrası karar verildi: Dortmund'un yıldızı için operasyon başladı

Trendyol Süper Lig'in 27.hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların savunma hattı için gündemine aldığı son isim, Borussia Dortmund'un Cezayirli yıldızı oldu. İşte detaylar...

GİRİŞ:
09.04.2026
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
09.04.2026
saat ikonu 09:06

Önümüzdeki yaz transfer sezonu için şimdiden kolları sıvayan yönetimi, rotayı yeniden Almanya’ya kırdı.

Galatasaray yönetimi, önümüzdeki yaz transfer dönemi için Borussia Dortmund forması giyen savunma oyuncusu Ramy Bensebaini'yi gündemine aldı.
Galatasaray, hem tecrübeli hem de skorer bir savunma oyuncusu arayışında.
Ramy Bensebaini, kış transfer döneminde de Galatasaray'ın radarına girmişti.
Borussia Dortmund'un, Bensebaini ile yollarını ayırma planları yaptığı ve uygun teklif gelmesi durumunda oyuncunun ayrılığına zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.
Bensebaini, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 29 maçta 6 gol ve 1 asist kaydetti.
İtalyan kulüplerinin de Bensebaini'ye ilgi gösterdiği konuşuluyor.
Bensebaini'nin Dortmund ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
HEDEF YENİDEN: BENSEBAİNİ

Savunma hattına hem tecrübeli hem de skorer bir isim eklemek isteyen Cimbom, forması giyen Ramy Bensebaini'yi takibe aldı. Kış transfer döneminde de sarı-kırmızılıların radarına giren 30 yaşındaki futbolcu için bu kez şartlar daha olgunlaşmış görünüyor.

ALMAN DEVİNDEN AYRILIĞA YEŞİL IŞIK

Cezayir basınından gelen haberlere göre, Bundesliga temsilcisi tecrübeli savunmacı ile yolları ayırma planları yapmaya başladı. Dortmund yönetiminin, Bensebaini'nin yerini dolduracak yeni isimler için arayışa girdiği ve uygun teklif gelmesi durumunda ayrılığa zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

GOLCÜ STOPER

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Bensebaini, sadece savunma güvenliğiyle değil, hücum katkısıyla da ön plana çıkıyor.

Maç SayısıGolAsist
2961

Sol ayaklı bir stoper olması nedeniyle taktiksel anlamda büyük avantaj sağlayan tecrübeli oyuncunun, farklı bir ligde yeni bir meydan okumaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

TRANSFERDE İTALYA TEHLİKESİ

Galatasaray’ın elini çabuk tutması gereken bir diğer detay ise İtalyan kulüplerinin ilgisi. Bensebaini'nin Dünya Kupası sürecinde sergileyeceği olası bir çıkışın, Serie A ekiplerini de devreye sokabileceği konuşuluyor.

Dortmund ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldızın transfer süreci, önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı camianın en önemli gündem maddelerinden biri olacak gibi görünüyor.

