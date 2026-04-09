Galatasaray'da savunmaya transfer müjdesi! Göztepe maçı sonrası karar verildi: Dortmund'un yıldızı için operasyon başladı

Önümüzdeki yaz transfer sezonu için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, rotayı yeniden Almanya’ya kırdı.
Savunma hattına hem tecrübeli hem de skorer bir isim eklemek isteyen Cimbom, Borussia Dortmund forması giyen Ramy Bensebaini'yi takibe aldı. Kış transfer döneminde de sarı-kırmızılıların radarına giren 30 yaşındaki futbolcu için bu kez şartlar daha olgunlaşmış görünüyor.
Cezayir basınından gelen haberlere göre, Bundesliga temsilcisi tecrübeli savunmacı ile yolları ayırma planları yapmaya başladı. Dortmund yönetiminin, Bensebaini'nin yerini dolduracak yeni isimler için arayışa girdiği ve uygun teklif gelmesi durumunda ayrılığa zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.
Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Bensebaini, sadece savunma güvenliğiyle değil, hücum katkısıyla da ön plana çıkıyor.
|Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|29
|6
|1
Sol ayaklı bir stoper olması nedeniyle taktiksel anlamda büyük avantaj sağlayan tecrübeli oyuncunun, farklı bir ligde yeni bir meydan okumaya sıcak baktığı ifade ediliyor.
Galatasaray’ın elini çabuk tutması gereken bir diğer detay ise İtalyan kulüplerinin ilgisi. Bensebaini'nin Dünya Kupası sürecinde sergileyeceği olası bir çıkışın, Serie A ekiplerini de devreye sokabileceği konuşuluyor.
Dortmund ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldızın transfer süreci, önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı camianın en önemli gündem maddelerinden biri olacak gibi görünüyor.