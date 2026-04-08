Fenerbahçe'de Asensio şoku: Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte dönüş tarihi...

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'dan kötü haber geldi. Beşiktaş derbisinde sakatlanan oyuncunun sahalara dönüş tarihi netleşmeye başlarken, teknik heyet yıldız ismi Galatasaray derbisine yetiştirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Marco Asensio’nun sağlık durumuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'nun sağlık durumu ve geri dönüş tarihi merak ediliyor.
Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Asensio'nun dizindeki ödemin dağılmasının ardından ikinci kez MR'a girmesi bekleniyor.
Deneyimli futbolcunun beklenenden daha uzun süre takımdan ayrı kalabileceği öğrenildi.
Asensio, Rizespor ve Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, Asensio'yu Galatasaray derbisine yetiştirmeyi hedefliyor.
Asensio, bu sezon sarı-lacivertli formayla 37 maçta 13 gol ve 14 asist yaptı.
Dizindeki ödemin dağılmasının ardından ikinci kez MR’a girmesi beklenen deneyimli futbolcunun, beklenenden daha uzun süre takımdan ayrı kalabileceği öğrenildi.

ASENSİO RİZESPOR VE KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

Sağlık heyetinin titizlikle takip ettiği İspanyol oyuncu için risk alınmaması kararlaştırıldı. Yapılacak tetkiklerin ardından tedavi sürecine hız verilecek olan Asensio’nun, sadece Kayserispor mücadelesinde değil, bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında da kadroda yer alması beklenmiyor. Teknik direktörün, oyuncusunun sakatlığının nüksetmemesi adına bu kararı desteklediği belirtildi.

GALATASARAY DERBİSİNE YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR

Fenerbahçe cephesinde tüm planlar, Asensio'nun ligin gidişatını belirleyecek olan Galatasaray derbisine %100 hazır hale gelmesi üzerine kuruldu.

SezonTakımMaç SayısıGolAsist
2025-2026Fenerbahçe371314

Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 37 maçta sergilediği 13 gol ve 14 asistlik muazzam performansla takımın hücum yükünü sırtlayan yıldız ismin, dev maçta kilit rol oynaması bekleniyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının en önemli skor opsiyonlarından biri olan Asensio’nun bir an önce sahalara dönmesini beklerken; kulübün, oyuncunun rehabilitasyon sürecini yakından takip ettiği bildirildi.

