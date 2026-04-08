Fenerbahçe'de Asensio şoku: Galatasaray derbisinde oynayacak mı? İşte dönüş tarihi...

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’de, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Marco Asensio’nun sağlık durumuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Dizindeki ödemin dağılmasının ardından ikinci kez MR’a girmesi beklenen deneyimli futbolcunun, beklenenden daha uzun süre takımdan ayrı kalabileceği öğrenildi.
Sağlık heyetinin titizlikle takip ettiği İspanyol oyuncu için risk alınmaması kararlaştırıldı. Yapılacak tetkiklerin ardından tedavi sürecine hız verilecek olan Asensio’nun, sadece Kayserispor mücadelesinde değil, bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında da kadroda yer alması beklenmiyor. Teknik direktörün, oyuncusunun sakatlığının nüksetmemesi adına bu kararı desteklediği belirtildi.
Fenerbahçe cephesinde tüm planlar, Asensio'nun ligin gidişatını belirleyecek olan Galatasaray derbisine %100 hazır hale gelmesi üzerine kuruldu.
|Sezon
|Takım
|Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|2025-2026
|Fenerbahçe
|37
|13
|14
Bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 37 maçta sergilediği 13 gol ve 14 asistlik muazzam performansla takımın hücum yükünü sırtlayan yıldız ismin, dev maçta kilit rol oynaması bekleniyor.
Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının en önemli skor opsiyonlarından biri olan Asensio’nun bir an önce sahalara dönmesini beklerken; kulübün, oyuncunun rehabilitasyon sürecini yakından takip ettiği bildirildi.