Fenerbahçe Beşiktaş derbisine damga vurmuştu... Sözleşmesi uzatılacak mı? Ersin Destanoğlu için karar verildi

Süper Lig devi Beşiktaş’ın deplasmanda Fenerbahçe’ye son dakika penaltısıyla 1-0 boyun eğdiği derbi, skordan ziyade siyah-beyazlı kaleci Ersin Destanoğlu’nun performansıyla hafızalara kazındı. Kadıköy’de adeta tek kişilik dev ordu gibi hareket eden 25 yaşındaki eldiven, kalesini maç boyunca yaylım ateşine tutan rakip forvetlere karşı geçit vermedi.
Maç boyunca tam 6 kritik kurtarışa imza atan Ersin, Sofascore verilerine göre 8.3 reyting alarak sahanın en iyi oyuncusu seçildi. Mağlubiyete rağmen otoritelerden tam not alan deneyimli kaleci, siyah-beyazlı taraftarların da sosyal medyadaki bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Ersin Destanoğlu için Beşiktaş yönetimi vites yükseltti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın sistemindeki kilit isimlerden biri olan Ersin’in takımda kalması için yönetim düğmeye bastı.
Yönetimin, başarılı file bekçisinin yıllık ücretinde ciddi bir iyileştirme yaparak uzun süreli bir kontrat önermesi bekleniyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, Ersin'in formunu koruması adına yaz transfer döneminde kaleye üst düzey bir takviye daha yaparak rekabeti kızıştırmayı planlıyor.
Ersin Destanoğlu'nun bu çıkışı sadece kulüp düzeyinde değil, Milli Takım cephesinde de karşılık buldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın, 25 yaşındaki kalecinin yükselen grafiğini yakından takip ettiği öğrenildi. Ersin'in; Meksika, ABD ve Kanada’da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası geniş kadrosuna dahil edilme ihtimali, spor kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.