Süper Lig devi Beşiktaş’ın deplasmanda Fenerbahçe’ye son dakika penaltısıyla 1-0 boyun eğdiği derbi, skordan ziyade siyah-beyazlı kaleci Ersin Destanoğlu’nun performansıyla hafızalara kazındı. Kadıköy’de adeta tek kişilik dev ordu gibi hareket eden 25 yaşındaki eldiven, kalesini maç boyunca yaylım ateşine tutan rakip forvetlere karşı geçit vermedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Beşiktaş derbisine damga vurmuştu... Sözleşmesi uzatılacak mı? Ersin Destanoğlu için karar verildi Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun Fenerbahçe derbisindeki etkili performansının ardından sözleşmesinin uzatılması ve Milli Takım'a davet edilme ihtimali konuşuluyor. Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe derbisinde 6 kritik kurtarış yaparak Sofascore verilerine göre 8.3 reyting ile sahanın en iyi oyuncusu seçildi. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Ersin Destanoğlu için Beşiktaş yönetimi zamlı ve uzun süreli bir kontrat önermeye hazırlanıyor. Beşiktaş yönetimi, Ersin'in formunu koruması adına yaz transfer döneminde kaleye rekabeti artıracak üst düzey bir takviye daha yapmayı planlıyor. Ersin Destanoğlu'nun yükselen grafiği A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından da yakından takip ediliyor ve 2026 Dünya Kupası geniş kadrosuna dahil edilme ihtimali konuşuluyor.

DERBİNİN YILDIZI

Maç boyunca tam 6 kritik kurtarışa imza atan Ersin, Sofascore verilerine göre 8.3 reyting alarak sahanın en iyi oyuncusu seçildi. Mağlubiyete rağmen otoritelerden tam not alan deneyimli kaleci, siyah-beyazlı taraftarların da sosyal medyadaki bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

YÖNETİMDEN ZAMLI YENİ SÖZLEŞME

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Ersin Destanoğlu için Beşiktaş yönetimi vites yükseltti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın sistemindeki kilit isimlerden biri olan Ersin’in takımda kalması için yönetim düğmeye bastı.

Yönetimin, başarılı file bekçisinin yıllık ücretinde ciddi bir iyileştirme yaparak uzun süreli bir kontrat önermesi bekleniyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, Ersin'in formunu koruması adına yaz transfer döneminde kaleye üst düzey bir takviye daha yaparak rekabeti kızıştırmayı planlıyor.

ROTADA 2026 DÜNYA KUPASI VAR

Ersin Destanoğlu'nun bu çıkışı sadece kulüp düzeyinde değil, Milli Takım cephesinde de karşılık buldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın, 25 yaşındaki kalecinin yükselen grafiğini yakından takip ettiği öğrenildi. Ersin'in; Meksika, ABD ve Kanada’da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası geniş kadrosuna dahil edilme ihtimali, spor kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.