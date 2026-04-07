Fenerbahçe'de orta saha transferi için start verildi! İngiltere'den yıldız isim geliyor: Görüşmeler başladı

Geçtiğimiz ara transfer döneminde N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, orta saha kurgusunda radikal bir değişikliğe gidiyor. Gelen bilgilere göre sarı-lacivertli kurmaylar, Edson Alvarez ve Fred ile sezon sonunda vedalaşma kararı aldı.

Bu ayrılıkların yerini doldurmak ve İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi üçlüsüne seviye atlatacak bir isim eklemek isteyen Fenerbahçe, transfer rotasını bir kez daha İngiltere Premier Lig’e kırdı.

HEDEFTEKİ İSİM: YVES BİSSOUMA

İngiliz basınından Caught Offside'ın servis ettiği habere göre; Fenerbahçe’nin transfer listesinin en tepesinde, Tottenham forması giyen Yves Bissouma yer alıyor. Londra ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan Malili oyuncu için Fenerbahçe yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti.

RESMİ TEMASLAR KURULDU

Ada basınında geniş yankı uyandıran haberlerde, Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla resmen görüşmelere başladığı belirtildi. Sezon sonunda boşa çıkacak olmasını fırsat bilen sarı-lacivertliler, Bissouma'yı ikna ederek orta sahasını tam bir "yıldızlar karmasına" dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu sezon Tottenham Hotspur formasıyla 8 resmi maçta görev alan Bissouma, güçlü fiziği ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor. Fenerbahçe'nin bu hamlesi, önümüzdeki sezonun kadro planlaması doğrultusunda orta sahada hem dinamizmi hem de tecrübeyi koruma isteği olarak yorumlanıyor.