Fenerbahçe'de orta saha transferi için start verildi! İngiltere'den yıldız isim geliyor: Görüşmeler başladı

Süper Lig devi Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı Kante ve Guendouzi hamlelerinin ardından gözünü sezon sonuna dikti. Fred ve Alvarez ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya, Tottenham’ın yıldız ismini bitirmek için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de orta saha transferi için start verildi! İngiltere'den yıldız isim geliyor: Görüşmeler başladı
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 11:38
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 11:38

Geçtiğimiz ara transfer döneminde N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, orta saha kurgusunda radikal bir değişikliğe gidiyor. Gelen bilgilere göre sarı-lacivertli kurmaylar, Edson Alvarez ve Fred ile sezon sonunda vedalaşma kararı aldı.

Fenerbahçe'de orta saha transferi için start verildi! İngiltere'den yıldız isim geliyor: Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, orta saha kurgusunda radikal bir değişiklik yaparak Tottenham forması giyen Yves Bissouma'yı transfer etmek için harekete geçti.
Fenerbahçe, Edson Alvarez ve Fred ile sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldı.
Sarı-lacivertliler, orta sahaya seviye atlatacak bir isim eklemek amacıyla transfer rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinin en başında Tottenham'dan Yves Bissouma yer alıyor.
Bissouma'nın Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe, 29 yaşındaki Malili orta saha oyuncusuyla resmen görüşmelere başladı.
Bissouma, güçlü fiziği ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor.
Bu ayrılıkların yerini doldurmak ve İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi üçlüsüne seviye atlatacak bir isim eklemek isteyen Fenerbahçe, transfer rotasını bir kez daha İngiltere Premier Lig’e kırdı.

HEDEFTEKİ İSİM: YVES BİSSOUMA

İngiliz basınından Caught Offside'ın servis ettiği habere göre; Fenerbahçe’nin transfer listesinin en tepesinde, Tottenham forması giyen Yves Bissouma yer alıyor. Londra ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan Malili oyuncu için Fenerbahçe yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti.

RESMİ TEMASLAR KURULDU

Ada basınında geniş yankı uyandıran haberlerde, Fenerbahçe’nin 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla resmen görüşmelere başladığı belirtildi. Sezon sonunda boşa çıkacak olmasını fırsat bilen sarı-lacivertliler, Bissouma'yı ikna ederek orta sahasını tam bir "yıldızlar karmasına" dönüştürmeyi hedefliyor.

Bu sezon Tottenham Hotspur formasıyla 8 resmi maçta görev alan Bissouma, güçlü fiziği ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor. Fenerbahçe'nin bu hamlesi, önümüzdeki sezonun kadro planlaması doğrultusunda orta sahada hem dinamizmi hem de tecrübeyi koruma isteği olarak yorumlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe ve Galatasaray Bernardo Silva için karşı karşıya! Fabrizio Romano duyurdu: Resmi girişimler başladı
Galatasaray’da soyunma odası karıştı! Icardi’nin performansı arkadaşlarını isyan ettirdi: 'Osimhen'siz olmuyor!'
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! Nefesler tutuldu: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
