Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı! Nefesler tutuldu: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında kartlar yeniden karıldı. Lider Galatasaray’ın Trabzon’da yara almasıyla şampiyonluk yarışı üç bilinmeyenli bir denkleme dönüştü. Fenerbahçe derbi galibiyetiyle zirveye ortak olurken, Trabzonspor "Yarışta ben de varım" dedi. İşte devlerin şampiyonluk yolunda kalan maçları...
Süper Lig'de şampiyonluk düğümü, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek bir final periyoduna giriyor. Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Trabzon deplasmanında aldığı mağlubiyetle büyük bir fırsatı teperken; bu sonuç Karadeniz ekibi Trabzonspor'u devlerin arasına taşıdı.
Ezeli rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmayan Fenerbahçe ise, Beşiktaş derbisinden zaferle ayrılarak farkı eritti. Galatasaray’ın elinde hâlâ bir maç fazlası (erteleme) avantajı bulunsa da, ilk üç sıradaki takımlar arasındaki puan farkının 1’e inmesi, kalan 6 haftayı adeta bir satranç tahtasına çevirdi.
İşte zirvenin 3 dev ismi için şampiyonluk yolundaki kritik fikstür:
Sarı-kırmızılılar, bir maçı eksik olmasına rağmen liderliğini koruyor ancak hata payı sıfıra inmiş durumda.
Derbi zaferiyle moral bulan sarı-lacivertlilerin gözü, 31. haftadaki Galatasaray deplasmanında olacak.
Galatasaray galibiyetiyle özgüven tazeleyen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanına kadar seriyi sürdürmek istiyor.