Galatasaray’da soyunma odası karıştı! Icardi’nin performansı arkadaşlarını isyan ettirdi: 'Osimhen'siz olmuyor!'

Galatasaray’da Victor Osimhen’in yokluğu sadece skor tabelasını değil, takım içindeki dengeleri de sarstı. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı futbolcuların, Icardi’nin performansından ve değişen oyun yapısından duyduğu rahatsızlık gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Galatasaray, Victor Osimhen’den mahrum çıktığı bir kritik virajda daha puan kaybı yaşadı. Trabzon deplasmanında gözlerin çevrildiği isim olan Mauro Icardi, sergilediği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı. Maç boyunca sahada varlık göstermekte zorlanan, topla buluşma sayısı bir hayli düşük kalan Arjantinli yıldız, hem taraftarı hem de teknik heyeti hüsrana uğrattı.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'ın Trabzon deplasmanında puan kaybetmesi sonrası takım içinde Icardi'nin performansı ve sistem değişikliği ihtiyacı gündeme geldi.
Mauro Icardi, Trabzon deplasmanında sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı.
Futbolcular, Victor Osimhen'in dinamizmine alıştıklarını ve Icardi ile aynı sistemi sürdürmenin zorluğunu dile getirdi.
Takım arkadaşları, Icardi ile oynamanın savunmaya daha çok koşmayı gerektirdiğini ve Osimhen'li oyunu aradıklarını belirtti.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Icardi ısrarına devam edip etmeyeceği merak ediliyor.
Camianın en büyük temennisi, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetişmesi.
SOYUNMA ODASINDA "SİSTEM" ÇATLAĞI

Mağlubiyetin ardından futbolcular arasında yapılan öz eleştiriler, takım içindeki çarpıcı bir gerçeği de ortaya koydu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı-kırmızılı oyuncular, Osimhen’in sağladığı dinamizme alıştıklarını dile getirerek Icardi ile aynı sistemi sürdürmenin zorluğundan dert yandı.

"ICARDI İLE OYNAMAK İMKANSIZ"

Takım arkadaşlarının Icardi hakkındaki görüşleri ise oldukça net: "Osimhen sahada olduğunda önde baskı ve presle çok daha kolay sonuç alabiliyoruz. Ancak Icardi ile aynı oyunu oynamak imkansız. Icardi en uçta olduğunda savunmaya daha çok koşmak zorunda kalıyoruz. Sahada Osimhenli oyunu arıyoruz."

GÖZLER OKAN BURUK’UN KARARINDA

Nijeryalı golcünün eksikliğine rağmen oyun planında değişikliğe gitmeyen teknik direktör Okan Buruk, şimdi eleştiri oklarının hedefinde. Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında kolu kırılan Osimhen’in tedavisi sürerken, Buruk’un önümüzdeki Göztepe müsabakasında Icardi ısrarına devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Camianın en büyük temennisi ise sağlık heyetinin yoğun mesai harcadığı Osimhen’in, dev derbiye kadar Fenerbahçe karşısında sahada olacak duruma gelmesi.

