Süper Lig'de yabancı kuralı değişiyor: Kulüpler istedi, TFF kararını verdi!

Süper Lig’de gelecek sezonun planlamaları sürerken, takımların kadro mühendisliğini doğrudan etkileyecek kritik bir gelişme yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin transfer stratejilerinde zorluk yaşamaması adına yabancı kuralı üzerinde daha önce duyurulan "genç oyuncu" şartında değişikliğe hazırlanıyor.
Mevcut uygulamada kulüpler, A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazabilirken bu isimlerden 2’sinin 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması gerekiyordu. Normal şartlarda yeni sezonda bu kuralın sertleşmesi ve 14 yabancıdan en az 4’ünün 01.01.2004 doğumlu olması planlanıyordu.
Ancak Sabah'ın haberine göre; kulüplerin kadro kurmakta zorlanacağı yönündeki itirazlarını değerlendiren TFF, bu şartı yumuşatma kararı aldı. Yeni düzenlemeyle birlikte:
Kulüpler Birliği ile yapılan görüşmelerin ardından TFF yönetiminin bu konuda kesin karara vardığı öğrenildi. Transfer dönemine girilmeden önce kulüplerin önünü görmesini hedefleyen federasyonun, önümüzdeki birkaç gün içinde değişikliği resmen duyurması bekleniyor.