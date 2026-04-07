Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Süper Lig'de yabancı kuralı değişiyor: Kulüpler istedi, TFF kararını verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesinde kulüplerden gelen yoğun talebi karşılıksız bırakmadı. Genç yabancı oyuncu zorunluluğunda esnemeye gidilmesi bekleniyor. işte detaylar...

Süper Lig'de yabancı kuralı değişiyor: Kulüpler istedi, TFF kararını verdi!
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 10:17

Süper Lig’de gelecek sezonun planlamaları sürerken, takımların kadro mühendisliğini doğrudan etkileyecek kritik bir gelişme yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin transfer stratejilerinde zorluk yaşamaması adına yabancı kuralı üzerinde daha önce duyurulan "genç oyuncu" şartında değişikliğe hazırlanıyor.

Süper Lig'de yabancı kuralı değişiyor: Kulüpler istedi, TFF kararını verdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin yabancı oyuncu kuralında yaşadığı zorluklar üzerine, genç oyuncu şartında değişikliğe gidiyor.
Kulüpler, A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazabilecek.
Bu yabancı oyunculardan sadece 2'sinin 01.01.2004 ve sonrası doğumlu olması gerekecek.
Daha önce planlanan 4 genç oyuncu şartı yumuşatıldı.
TFF, Kulüpler Birliği ile yapılan görüşmelerin ardından bu kararı aldı.
Değişikliğin önümüzdeki birkaç gün içinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.
Süper Lig'de yabancı kuralı değişiyor: Kulüpler istedi, TFF kararını verdi!

KURALDA NE DEĞİŞECEK?

Mevcut uygulamada kulüpler, A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazabilirken bu isimlerden 2’sinin 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması gerekiyordu. Normal şartlarda yeni sezonda bu kuralın sertleşmesi ve 14 yabancıdan en az 4’ünün 01.01.2004 doğumlu olması planlanıyordu.

Süper Lig'de yabancı kuralı değişiyor: Kulüpler istedi, TFF kararını verdi!

Ancak Sabah'ın haberine göre; kulüplerin kadro kurmakta zorlanacağı yönündeki itirazlarını değerlendiren TFF, bu şartı yumuşatma kararı aldı. Yeni düzenlemeyle birlikte:

  • Gelecek sezon takımlar yine 14 yabancı oyuncu tescil edebilecek.
  • "Genç oyuncu" kontenjanı 4 yerine 2 kişiyle sınırlı tutulacak.
  • Bu 2 oyuncunun doğum tarihi sınırı ise 01.01.2004 ve sonrası olarak güncellenecek.
Süper Lig'de yabancı kuralı değişiyor: Kulüpler istedi, TFF kararını verdi!

RESMİ AÇIKLAMA YOLDA

Kulüpler Birliği ile yapılan görüşmelerin ardından TFF yönetiminin bu konuda kesin karara vardığı öğrenildi. Transfer dönemine girilmeden önce kulüplerin önünü görmesini hedefleyen federasyonun, önümüzdeki birkaç gün içinde değişikliği resmen duyurması bekleniyor.

Süper Lig'de yabancı kuralı değişiyor: Kulüpler istedi, TFF kararını verdi!
