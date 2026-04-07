Trabzonspor maçı sonrası ayrılık kesinleşti! Okan Buruk kararını verdi: Yıldız isimle yollar ayrılıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Galatasaray’ın kış transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek adına İspanya’nın Girona ekibinden kiraladığı Yaser Asprilla, İstanbul macerasında beklentilerin çok uzağında kaldı.
Sarı-kırmızılı camianın büyük bir potansiyel olarak gördüğü Kolombiyalı oyuncu, sahada sergilediği futbolla teknik heyeti ve yönetimi ikna etmeyi başaramadı.
Ocak ayında zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonuyla kiralanan ve yarım sezonluk maliyeti 1.2 milyon euro olarak açıklanan 22 yaşındaki oyuncu için karar verildi. Galatasaray yönetimi, futbolcunun 20 milyon euroyu aşan bonservis bedelini ödememe kararı aldı. Ekonomik şartları ve oyuncunun verimini göz önünde bulunduran kurmaylar, bu yüksek maliyetli opsiyonu devreye sokmayacak.
Asprilla’nın Galatasaray kariyeri istatistiksel olarak da oldukça sönük geçti. Sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar:
|Kategori
|Değer
|Toplam Maç
|8
|Sahada Kalan Süre
|272 dakika
|Gol Katkısı
|0
|Asist Katkısı
|0
|İlk 11'deki Yeri
|Sağlamlaştıramadı
Sezonun tamamlanmasıyla birlikte bavullarını toplayacak olan Kolombiyalı kanat oyuncusu, İspanya'ya geri dönecek. Bonservisi Girona’nın elinde bulunan Asprilla'nın, La Liga temsilcisiyle 30 Haziran 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray’ın bu hamlesiyle birlikte, transfer döneminde kanat bölgesi için şimdiden yeni isimler üzerinde çalışmalara başladığı öğrenildi.