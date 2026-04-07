Galatasaray’ın kış transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek adına İspanya’nın Girona ekibinden kiraladığı Yaser Asprilla, İstanbul macerasında beklentilerin çok uzağında kaldı.

HABERİN ÖZETİ Trabzonspor maçı sonrası ayrılık kesinleşti! Okan Buruk kararını verdi: Yıldız isimle yollar ayrılıyor Galatasaray, kış transfer döneminde kiraladığı Yaser Asprilla'dan beklenen verimi alamadığı için satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Galatasaray, Girona'dan kiralanan Yaser Asprilla'nın 20 milyon euroyu aşan bonservis bedelini ödemeyecek. 22 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 8 maçta 272 dakika sahada kaldı ve gol veya asist katkısı yapamadı. Asprilla, sezon sonunda sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Girona'ya dönecek. Galatasaray yönetimi, ekonomik şartları ve oyuncunun verimini göz önünde bulundurarak bu kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, kanat bölgesi için şimdiden yeni isimler üzerinde çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılı camianın büyük bir potansiyel olarak gördüğü Kolombiyalı oyuncu, sahada sergilediği futbolla teknik heyeti ve yönetimi ikna etmeyi başaramadı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK: 20 MİLYON EURO TASARRUF

Ocak ayında zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonuyla kiralanan ve yarım sezonluk maliyeti 1.2 milyon euro olarak açıklanan 22 yaşındaki oyuncu için karar verildi. Galatasaray yönetimi, futbolcunun 20 milyon euroyu aşan bonservis bedelini ödememe kararı aldı. Ekonomik şartları ve oyuncunun verimini göz önünde bulunduran kurmaylar, bu yüksek maliyetli opsiyonu devreye sokmayacak.

SKOR ÜRETEMEDİ, SÜRE ALAMADI

Asprilla’nın Galatasaray kariyeri istatistiksel olarak da oldukça sönük geçti. Sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar:

Kategori Değer Toplam Maç 8 Sahada Kalan Süre 272 dakika Gol Katkısı 0 Asist Katkısı 0 İlk 11'deki Yeri Sağlamlaştıramadı

ROTA YENİDEN İSPANYA

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte bavullarını toplayacak olan Kolombiyalı kanat oyuncusu, İspanya'ya geri dönecek. Bonservisi Girona’nın elinde bulunan Asprilla'nın, La Liga temsilcisiyle 30 Haziran 2030 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray’ın bu hamlesiyle birlikte, transfer döneminde kanat bölgesi için şimdiden yeni isimler üzerinde çalışmalara başladığı öğrenildi.